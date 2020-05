De horeca heeft klappen gehad door de coronacrisis en kan alleen door middel van grotere terrassen de gemiste inkomsten compenseren. 'We hebben de marktvereniging bereid gevonden de markt te verplaatsen, zodat de horeca rustig kan beginnen met de terrassen', zegt wethouder Henk Jan Tannemaat.

'Rondje kermis'

De marktkooplui wilden de Markt inruilen voor het 'rondje kermis', oftewel de Torenstraat en rondom het raadhuis. Op de plekken waar eind augustus normaal gesproken kermisattracties staan. Maar de gemeente geeft de voorkeur van de aanleg van het Vrijheidspark in hetzelfde gebied.

'De corona heeft ook een voordeel, want het is rustig nu en dan kan er daar doorgewerkt worden. We beginnen in juni en zijn in december klaar', zegt wethouder Tannemaat, die het nieuwe Vrijheidspark niet als nieuwe locatie voor de warenmarkt ziet. 'Nee, de markt wil straks heel graag terug naar de Markt, rondom de Jacobskerk, en ik heb het marktbestuur beloofd dat dat ook gebeurt.'

Mooie combinatie

De warenmarkt is een trekker voor de Duitsers, samen met het winkelcentrum en de horeca. Een Markt vol terrassen en in de belendende straten de warenmarkt, zou dat een toekomstplaatje kunnen zijn? Tannemaat: 'De markt en de terrassen moeten in de toekomst geïntegreerd worden en dat is een hele mooie combinatie. Dat is althans de bedoeling en vergis je niet in het belang van de markt.'

Op de parkeerplaats in de Spoorstraat en in de Roelvinkstraat, ter hoogte van muziekschool Boogie Woogie, worden de marktkramen op voldoende afstand van elkaar neergezet. Tannemaat hoopt dat het beheersbaar blijft met betrekking tot het aantal bezoekers.

'Op verzoek van de markt beginnen we zaterdag en er moet nog veel geregeld worden, maar dan gaan we het proberen. We zitten niet te wachten op een hele drukke markt met veel Duitsers. Het moet geen Venlo 2 worden, dan voorzie ik problemen', aldus de wethouder.