Het regent klachten over hobbelige weg

De Oenenburgweg is het afgelopen jaar opnieuw ingericht. Het zuidelijke deel (Oosteinderweg-Eperweg) is een 50 kilometer per uur zone voorzien van asfalt met fietsstroken. Het noordelijk deel tussen de Oosteinderweg en de Elburgerweg is een 30 kilometer per uur zone en is daarom voorzien van betonstraatstenen.

Na afronding van het werk is gebleken dat op dit noordelijke deel de ‘vlakheid’ van het straatwerk niet optimaal is. Uit onderzoek van het SEB (Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf) is gebleken dat dit komt door de stenen. De kwaliteit van deze stenen valt net binnen de norm. Dit tot onvrede van het Nunspeetse college.

Hobbeligheid

Met name over de ‘hobbeligheid’ voor de weggebruiker kwamen klachten binnen. Mede daarom heeft de gemeente nader onderzoek laten doen naar de kwaliteit van het geleverde werk. Hieruit is gebleken dat de kwaliteit van de stenen ‘past binnen de maximale marge’.

Het college van B&W heeft na onderling overleg besloten dat dit niet voldoende is. Wethouder Marije Storteboom: 'De stenen die zijn gebruikt voor het straatwerk vallen qua kwaliteit – net – binnen de norm, maar het noordelijke deel van de Oenenburgweg heeft niet de kwaliteit waar wij als gemeente voor staan. Daarom willen wij in gesprek met de leverancier van de stenen.'

Gesprek

Op korte termijn vindt er dus een gesprek plaats met de leverancier. Tijdens dit gesprek komen onder meer de geluidsreductie en vlakheid aan de orde. Het doel van dit gesprek is om tot een passende oplossing te komen.