'De trots van Herwijnen' is vrijwel rond met Vitesse

Patrick Vroegh is er vrijwel uit met Vitesse over een nieuw contract.

De 20-jarige middenvelder brak afgelopen seizoen door en de Arnhemse club wil hem graag behouden. 'Het staat er goed voor. De gesprekken gaan de laatste weken beter en sneller. Het is de intentie van beide kanten om er snel uit te komen.'

'Ze willen de jeugd een kans geven, daar spreekt veel vertrouwen uit richting mij ook. Dat doet mij goed en ik wil het graag waarmaken hier in Arnhem. Ik heb al een aantal minuten mogen maken. Het volgende doel is iedere week in de basiself staan.'

Apart seizoen

'Het is een heel apart seizoen geweest. De trainer die werd ontslagen, een vervanger en toen in de winterstop weer een nieuwe trainer. We hadden graag mee willen doen voor Europees voetbal, jammer dat we het seizoen niet hebben kunnen beëindigen. En een seizoen dat niet is afgemaakt. Heel gek, maar voor mezelf ben ik wel blij hoe het is gelopen allemaal. Heel apart, maar wel heel mooi.'

Heel Herwijnen leeft mee

Vroegh komt uit Herwijnen en daar is iedereen trots op het talent. 'Het dorp is niet zo groot, dus je bent al wel snel het eerste onderwerp van gesprek. Leuk dat mensen in het dorp zo meeleven.'