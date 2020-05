Op deze school krijgt elke klas een eigen wc, lokaal, ingang en fietsenstalling

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Volgens de vereniging van scholen in het Voortgezet Onderwijs (VO-raad) is het algemene beeld dat elke middelbare school nu actief bezig is met het kijken naar coronamaatregelen. 'Het zijn aanpassingen op maat want iedere school heeft een ander schoolgebouw en het aantal leerlingen verschilt per school,' aldus een woordvoerder van de VO-Raad. 'Daarom beslissen schoolbesturen grotendeels zelf hoe ze van start gaan.'

Les in de klas en online les thuis

Bij GSG Guido zijn de roosters al bijna klaar, vertelt Erik-Jan Hakvoort, docent maatschappijleer en geschiedenis. 'Leerlingen gaan op verschillende dagen, twee dagen naar school en de rest van de dagen wordt er online les gegeven.'

Het is vergelijkbaar met de herstart van het primair onderwijs. Hij legt uit dat elke klas een eigen toilet, schoolingang, lokaal en fietsenstalling krijgt, omdat de school zo kan voldoen aan de anderhalvemeterregel. Er komen gehuurde dixi's en nooduitgangen worden nu ook tijdelijk als ingang gebruikt.

Lingecollege nog bezig

De ene middelbare school is verder met het plan om zo 'coronaproof' mogelijk te starten dan de andere, zegt een woordvoerder van de VO-raad. Zo wordt op het Lingecollege nog hard aan een plan gewerkt. Ouders en leerlingen van de middelbare school in Tiel zijn geïnformeerd dat ze voor het pinksterweekend het plan gaan presenteren.

Waar reguliere middelbare scholen een landelijk protocol volgen, ontbreekt dat nog bij het speciaal onderwijs. Het Vierbeek College in Oosterbeek bekijkt daarom nog wat ze doen. Het is ook extra lastig voor de school omdat er méér praktijklessen worden gegeven. Zo zijn er techniek-houtbewerking- en horecalessen. Het Vierbeek College bekijkt hoe ze de gebruikte materialen kunnen desinfecteren. Verder wordt er nagedacht over het dragen van mondkapjes in het horecagedeelte en denkt de school ook na over het opsplitsen van klassen om het aantal leerlingen per dag te beperken.

Protocol voor speciaal onderwijs bijna klaar

Een woordvoerder van de PO-raad, die over het speciaal onderwijs gaat, laat weten dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan een 'coronaprotocol'. 'Het is een complexe puzzel en het vergt veel afstemming onderling, onder andere met het RIVM', stelt hij.