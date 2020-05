Brandweer controleert vanuit de lucht en dat is 'hoognodig'

'Het is mooi weer, warm en er staat wind', zegt René van der Neut van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG). 'En de natuur was al droog, dus zitten we nu in in fase 2. Dat wil zeggen dat er een verhoogd risico is op natuurbranden. Als er ergens vlammen zijn, kunnen die zich snel uitbreiden.'

'Massaal in de natuur'

Vaak zijn mensen de oorzaak van bosbranden. Dat het rustig is in de natuur omdat we met z'n allen veel thuis zitten, die vlieger gaat volgens Van der Neut niet op. 'In de praktijk trekken we er massaal op uit in de natuur, juist omdat we veel binnen hebben gezeten. Dus controle is hoognodig.'

Schoon en zonder passagiers

Het vliegtuigje van de brandweer opereert vanaf vliegveld Teuge. In de kleine Cessna kunnen piloot en waarnemer onmogelijk anderhalve meter afstand houden. 'We houden de boel daarom extra schoon en nemen geen passagiers mee', zegt Van der Neut.

Vanuit de lucht heeft de waarnemer een uniek uitzicht. Eventuele branden zijn al van kilometers afstand te zien. Ook kan de bemanning brandweerwagens goed en snel naar een vuurhaard loodsen. Daarom is het vliegtuig uitgerust met de nodige communicatieapparatuur. De komende tijd is het dagelijks boven de Veluwe te zien.