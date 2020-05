Stichting Onze Droom in Brummen dreigt dakloos te worden

Een likje verf hier en daar, een nieuwe tuin met plantjes en een keuken die klaar is voor de eerste kooklessen. Stichting Onze Droom heeft in de oude peuterspeelzaal in Brummen alles gereed om - als dat weer mag - inwoners te ontvangen. Maar de vraag is of dat er nog van komt, nu de gemeente een serieuze koper heeft voor het gebouw.

Dolgelukkig is de stichting als zij in december de sleutel krijgt van de Meidoornlaan 18a. 'We waren al vanaf 2013 aan het zoeken naar een eigen locatie', vertelt Sonja Leemkuil. De gemeente is eigenaar van het pand, en biedt de stichting de mogelijkheid om tijdelijk gebruik te maken van de dan nog leegstaande locatie.

Bruikleen

De stichting gaat er vanuit de komende tijd haar ontmoetingsactiviteiten aan de Meidoornlaan te kunnen houden. Zoals een wekelijkse lunch waarvoor een keuken is ingericht, het Repair Café en de kledingbank. 'Er wordt al 10 jaar geroepen dat pand verkocht gaat worden', en dus denkt de stichting dat het in ieder geval de eerste 1,5 tot 2 jaar niet zo vaart zal lopen.

'Groot was onze schrik dan ook toen wij vernamen, dat waarschijnlijk op korte termijn het pand verkocht gaat worden', vertelt Leemkuil. De gemeente heeft namelijk een serieuze koper voor de voormalige peuterspeelzaal in het dorp, hoorde de stichting onlangs.

Wethouder Ine van Burgsteden bevestigde dat nieuws in de laatste forumvergadering. 'We zijn in een vergevorderd stadium met een partij om te kijken of zij het willen overnemen.' Wie die partij is en wat zij met het pand wil, wil de wethouder nog niet zeggen.

Verkoop

Volgens de wethouder lijkt het erop dat de koop nog voor de zomer rond komt. 'Het is altijd duidelijk geweest dat dit tijdelijk zou zijn', antwoordt de wethouder op de vraag van een raadslid wat er precies met Onze Droom is afgesproken. Ondanks dat de koop nog niet definitief is, verkeert de stichting in grote onzekerheid. 'Wanneer moeten we eruit?', vraagt Leemkuil zich af. 'We willen heel graag duidelijkheid.'

Voor de mensen die wekelijks naar de huiskamer komen voor een kopje koffie, een lunch of andere vormen van dagbesteding, vindt Leemkuil het vooral vervelend. 'Bij Onze Droom kunnen mensen meedoen, van betekenis zijn en erbij horen.' De vraag is of het de stichting lukt om - als de koop doorgaat - een nieuw pand te vinden, aangezien er tussen 2013 en 2019 ook al tevergeefs is gezocht naar een vast onderkomen.

Subsidie

Een pand huren in de vrije sector lijkt geen optie. Tot vorig jaar kreeg Onze Droom jaarlijks 2.000 euro subsidie van de gemeente Brummen. Die is inmiddels gestopt.

Speciaal voor het organiseren van maaltijden voor inwoners en het aanleggen van een groente- en kruidentuin ontving de stichting vorig jaar wel 17.000 euro van de provincie. Dat geld is alleen niet bedoeld om een locatie van te huren. 'Wij kunnen geen huur van een paar honderd euro per maand betalen, dat hebben we gewoon geen geld voor.'

Toch geeft Leemkuil niet zomaar op, indien de koop doorgaat dan wil de stichting opnieuw kijken waar mogelijkheden liggen. ‘We gaan het bijltje er niet bij neergooien.'