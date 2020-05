Nijmegen zet extra hulp in om problemen met toeslagen te voorkomen

Drie op de tien rechthebbenden

‘In Nijmegen moeten 17.700 huishoudens rondkomen van een laag inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum’, laat het college weten. ‘Een groot deel van deze huishoudens, ongeveer 14.400, leeft al langer dan vier jaar in deze situatie. Ruim 4.400 Nijmeegse kinderen groeien op in armoede. Om deze groep huishoudens te ondersteunen, kennen we in Nijmegen een uitgebreid lokaal palet aan inkomensondersteunende maatregelen. Een belangrijk deel van het inkomen wordt echter niet bepaald door lokale aanvullende regelingen maar door landelijke toeslagen. Uit recent onderzoek van het Centraal Plan Bureau blijkt grofweg drie op de tien rechthebbenden te maken krijgt met een terugvordering en het terugbetalen van toeslagen. Ook maakt niet iedereen gebruik van toeslagen terwijl ze er wel recht op hebben.’

Afhankelijk van toeslagen

Mensen met een laag inkomen zijn voor hun levensonderhoud vaak afhankelijk van de aanzienlijke bedragen vanuit toeslagen. ‘Het is daarom van groot belang dat zij de maximale toeslagen krijgen die passen bij hun leefsituatie en inkomen', schrijft het college. 'Het niet benutten van de toeslagen leidt tot een inkomen onder het sociaal minimum met risico op armoede. Het gaat om huurtoeslag tussen de 150 en 350 euro, zorgtoeslag van 99 euro en kindgebonden budget van 100 euro per kind plus 254 euro verhoging voor een alleenstaande ouder. Te veel ontvangen toeslagen leidt tot schulden. Wanneer er iets mis gaat met een toeslag leidt dit meteen tot een groot financieel probleem. De Sociaal Raadslieden zien dat mensen vaak te lang blijven rondlopen met problemen rondom toeslagen, doordat ze niet weten hoe het probleem is ontstaan of hoe ze dit kunnen oplossen. Hoe langer gewacht wordt met het herstellen van de toeslagen, hoe moeilijker het is om het probleem te herstellen.'

Complexe vraagstukken

De Sociaal Raadslieden en de Financieel Experts in de wijk krijgen regelmatig te maken met complexe vraagstukken over toeslagen. Het college wil hen nu niet langer alleen inzetten bij het oplossen en ondersteunen van mensen met een laag inkomen waarbij al iets mis is gegaan met de toeslagen, maar ook preventief om niet gebruik van toeslagen of schulden door verkeerd gebruik te voorkomen. Ook wordt ingezet op scholing van de Financieel Experts in de wijk en de klantmanagers op gebied van toeslagen. Daarnaast zet het college ook extra in op het toezien op dat de regels voor de bijstand goed worden nageleefd. ‘Door de Sociaal Raadslieden preventief in te zetten bij ondersteuning op landelijke toeslagen voorkomen we toeslagschulden en dringen we niet-gebruik van de toeslagen terug.’

Beoogde doelgroep

Door middel van deze 'pilot toeslagen check' wil het college groepen bijstandsgerechtigden die het risico lopen op problemen met toeslagen in een vroeg stadium deskundige hulp bieden. De betreffende mensen worden opgeroepen voor het spreekuur van de Sociaal Raadslieden. Deze oproep heeft geen verplicht karakter, maar is bedoeld als extra dienstverlening. Er worden dan ook geen sancties opgelegd wanneer iemand geen gehoor geeft aan de uitnodiging. De beoogde doelgroep zijn mensen die in de participatiewet terecht komen, mensen die vanuit een participatiewet-uitkering (deels) uitstromen naar werk en een (hoger) inkomen uit arbeid krijgen en mensen met een participatiewet-uitkering waarbij zich een wijziging van de leefsituatie voordoet, zoals een scheiding, het gaan samenwonen, het in huis nemen van een onderhuurder, een kind of andere medebewoner die meer of minder inkomen krijgt en mensen van wie het jongste kind 18, 21 of 23 jaar wordt.

Pilot

De pilot loopt tot december 2021. Halverwege 2021 wordt de pilot geëvalueerd en wordt er besloten of preventieve inzet op toeslagen nog langer nodig is.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7