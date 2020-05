Vitesse-directeur Johannes Spors heeft niets tegen Edward Sturing

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Die mededeling kwam van de nieuwbakken technisch directeur Johannes Spors. En dat riep wel vragen op. 'Ja, dat kan ik mij voorstellen', erkent de Duitser. 'Maar ik respecteer Edward enorm, als mens en als trainer. Het was een moeilijke beslissing. Maar het is de juiste beslissing, niet zozeer gericht tegen Edward. Ik waardeer hem zeer en denk dat hij in een andere rol veel kan betekenen voor Vitesse.'

Sturing krijgt dus een andere plek binnen de club. Hij heeft al heel wat functies vervuld, alleen nog niet als voorzitter of directeur. 'Ik denk niet dat het één van die twee gaat worden', lacht hij. De vacature hoofd jeugdopleidingen is vacant.

Edward Sturing. Foto: Omroep Gelderland

'Die link wordt al gauw gelegd, omdat ik het al twee jaar bij PSV heb gedaan en hier ook een jaar. Ik was voordat ik in de functie van hoofdtrainer terecht kwam, was ik al een soort rode draad door de opleiding is. Ik wil niet iemand zijn die op een kantoor zit. Ik wil op het veld staan met jongens en spelers beter maken.'

Spors moet ondertussen op zoek naar een nieuwe trainer. De naam van Frank Wormuth, de Duitser die nu werkzaam is bij Heracles, wordt genoemd. 'Je moet er begrip voor hebben dat ik niet in ga op namen. We zoeken iemand die coöperatief is, die samenwerkt in een team en een duidelijk idee heeft over de speelwijze. We hebben al serieuze kandidaten en ik ben ervan overtuigd dat we hier een goede trainer krijgen.'

Frank Wormuth. Foto: Broer van den Boom.

'Het is niet makkelijk nu om te werken in deze tijd. We weten niet eens wanneer we weer beginnen. Ik ben iemand die alles graag goed wil plannen, maar we moeten nu vooral ook van dag tot dag kijken.'