Verloederd industriegebied wordt hippe woonwijk

‘De wijk ligt op ongeveer 850 meter van het centrum. Het station en de doorgaande fietsroutes liggen bijna voor de deur’, weet de gemeente. ‘Dit maakt Kraanvogel geschikt voor bewoners die minder afhankelijk willen zijn van hun auto. Ook biedt de locatie een mooi visitekaartje voor alle treinreizigers die dagelijks Wijchen passeren.’

Gebouwen die nu leegstaan, worden vervangen door verschillende woningen, waaronder huizen in het goedkopere segment. De gemeente heeft plannen voor compacte studio’s en rijtjeshuizen, zodat er genoeg ruimte is voor jongeren, starters en kenniswerkers. ‘Daarnaast ontwikkelen we voor senioren levensloopbestendige appartementen en voor gezinnen komen er grotere stadswoningen’, voegt Wijchen toe.

‘Ingewikkelde puzzel’

In maart tekende Wijchen met de provincie, de regio Arnhem-Nijmegen en het Rijk een nieuwe woondeal. Doel van het beleid is om de huidige problemen op de woningmarkt sneller en beter aan te pakken. Kraanvogel is één van de locaties die is meegenomen in deze deal.

‘Samen met grondeigenaren, gebruikers en de gemeente moeten we het gebied zien te transformeren’, stelt wethouder Geert Gerrits. ‘Het is best een ingewikkelde puzzel, maar onze eerste gesprekken laten zien dat iedereen bereid is om mee te denken over oplossingen. Dat is wat mij betreft een mooie basis.’