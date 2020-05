Hidde Jurjus: 'De Graafschap is zeker opnieuw een optie'

Binnenkort zit hij aan tafel met de leiding van PSV. Bekeken wordt dan waar de toekomst van Jurjus mogelijk zal liggen. Ook hoort de 26-jarige Achterhoeker dan waarschijnlijk welke plannen de club uit Eindhoven volgend seizoen heeft op keepersgebied.

Rol bij PSV

Jurjus zal misschien op De Herdgang beginnen aan de voorbereiding bij PSV, maar de kans dat hij onderdeel uit gaat maken van de selectie in zijn laatste contractjaar is klein. Jurjus kan echter wel uitstekende cijfers overleggen in het afgebroken seizoen. 'Misschien zien ze toch een rol voor mij, dan ga ik graag naar PSV want ik ben daar graag. Op korte termijn staat een gesprek gepland. Tot nu toe weet ik niets. Misschien kan ik ook op zoek naar iets nieuws.'

Het prettige contract dat Jurjus heeft bij PSV loopt in de zomer van 2021 af. Het is een contract dat de keeper koestert. 'Zeker in deze tijd ben ik toch blij dat ik nog een jaar heb. Dat voelt natuurlijk goed, want ik verwacht dat er de komende tijd meer spelers vrijkomen. Je leest al verschillende verhalen over clubs die met kleinere selecties moeten werken.'

Ook De Graafschap is uiteraard een optie, ook al is het dan opnieuw eerste divisie. 'Nog een jaar verhuurd worden is ook prima. Ik wil graag lekker ergens spelen en bij De Graafschap heb ik een goed gevoel. Dat is ook algemeen bekend en dus is dat zeker weer een optie. Eind juni loopt mijn huurovereenkomst af. We gaan de verschillende opties rustig bekijken.'

Extra pijnlijk

Jurjus was regelmatig uitblinker bij De Graafschap in een seizoen waarin de club slechts één keer verloor en de doelman uit de eigen opleiding vaak punten pakte voor de club uit Doetinchem. Het is dan ook extra pijnlijk voor hem dat er geen beloning volgde in de vorm van promotie. De rechter bepaalde vorige week dat de KNVB niet onrechtmatig gehandeld heeft.

'De grootste frustratie zit in het feit dat we het niet hebben kunnen afmaken. Daar konden we niets aan doen, maar het is vervelend en voelt als een grote frustratie. Je begint het seizoen met een doelstelling en steeds meer wordt duidelijk dat je het gaat redden. Daarnaast is de manier waarop lastig te verkroppen, omdat het niet op sportieve gronden een besluit is genomen. Gelukkig hoor ik verhalen dat De Graafschap verder kan bouwen en we financieel gezond kunnen blijven.'

Bronzen beeld

Vlak voor het stopzetten van de competitie zou De Graafschap een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport spelen. Daar zou Jurjus ook onderscheiden worden met het 'Bronzen beeld' als beste doelman van de derde periode. Hij kreeg het beeldje dinsdag alsnog. 'Een leuk aandenken voor later', zegt Jurjus nuchter. 'Ik ben drie keer genomineerd het afgelopen seizoen. Ik ben er blij mee.'