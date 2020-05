Geiten gaan weer de wei in, maar ze hebben zo hun eisen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ze moeten altijd eerst wennen', zegt Mattijn. 'Ze reageren heel anders dan koeien.' Ieder voorjaar als de koeien naar buiten gaan, gaat dat gepaard met een uitbundige koeiendans. Hoe anders is dat bij de geiten.

Honderden geiten kunnen de wei in

Als de eerste geiten het gras ruiken en verder de weide inlopen volgt de rest. Eerst rustig, maar op een gegeven moment komen ze rennend naar buiten. 'Dit zijn er ongeveer honderd', vertelt Papen. 'Maar we hebben duizend geiten en die kunnen allemaal, als ze willen, naar buiten.'

Papen laat de geiten al vijf jaar lang de keus om naar buiten te gaan. 'Ik weet het niet 100 procent zeker, maar ik denk dat we de enige gangbare geitenhouder hier in de regio zijn die dit doet', zegt Anita Papen. Bij biologische geitenhouderijen zie je het vaker.

De geiten mogen eindelijk weer naar buiten. Foto: Omroep Gelderland

De vraag die opkomt: waarom? 'We hebben hier wel eens bezoekers en die vroegen ons wel eens waarom de geiten altijd in de stallen staan', begint Mattijn zijn uitleg. 'En toen zijn we na gaan denken waarom we dat deden en of het niet anders kon.' Uiteindelijk hebben ze het geprobeerd én met succes.

'Het eerste jaar wilden de geiten niet naar buiten', legt Anita uit. 'Maar daarna hebben we geprobeerd de jonge geiten naar buiten te krijgen en zo is het een beetje gaan lopen.' Vandaag kijken ze dan ook hun ogen uit als de geiten toch één voor één het verse gras opzoeken.

Geiten hebben de keus

Voor de melk maakt het niet zoveel uit, volgens Papen. 'Maar je ziet dat het goed gaat met de geiten.' Het gaat dus vooral om het dierenwelzijn. 'De kans op wormen is groter als je ze naar buiten doet en je moet ook zorgen dat je de afrastering verplaatst en al met al kost dat wel wat tijd.'

De geiten kunnen zelf kiezen of ze naar buiten gaan. Maar reken er maar niet op dat ze op een mooie zomerse dag lekker in de wei hun maaltijd naar binnen werken. 'Geiten zijn heel kieskeurig. Ze willen een lekker temperatuurtje, geen felle zon en vooral geen regen. Dan zijn ze zo weer binnen', lacht Mattijn.

Geitenhouderij onder vergrootglas

Fietsers genieten volgens de familie van het beeld van geiten in de weide. Toch liggen geitenhouderijen onder een vergrootglas. Er lopen verschillende onderzoeken die een verband onderzoeken tussen geiten en longontstekingen. 'Ze kijken nu of in een straal van twee kilometer van een boerderij met geiten de kans op longsteking groter is', legt Mattijn uit.

'Maar mijn grootste goed, mijn gezin, loopt hier vrij rond. En als ik zou denken dat het niet veilig is, dan zou ik dat niet doen. Maar ik benieuwd wat er uit de onderzoeken naar voren komt'.'

In de tussentijd zijn de geiten verder de wei ingelopen en eten ze het gras. 'Dit is toch een prachtig plaatje', zegt Mattijn terwijl hij om zich heen kijkt.