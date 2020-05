Mensen zijn minder gaan bewegen door coronamaatregelen

Hopman deed haar onderzoek onder deelnemers van de Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop. Al jaren onderzoekt ze beweegpatronen van zo'n 22.000 wandelaars en hardlopers. Toen de coronamaatregelen werden doorgevoerd, heeft ze opnieuw vragenlijsten opgestuurd naar deze groep. Uit de eerste analyse van de eerste 4.000 vragenlijsten blijkt dat iedereen significant minder beweegt.

Wegvallen woon-werkverkeer

De onderzoekers onderscheiden drie groepen mensen: een categorie die nu thuiswerkt, een categorie voor wie de werkomstandigheden niet zijn veranderd en een categorie mensen die werkloos is of met pensioen. 'Elke groep is minder gaan bewegen, maar het grootste verschil zit hem bij de mensen die sinds de maatregelen thuiswerken. Daar is een verval van twintig procent te zien', zegt Hopman.

Er wordt voornamelijk minder bewogen omdat het woon-werkverkeer is weggevallen. Wie in normale tijden naar het werk loopt of fietst, maar nu door de maatregelen in verband met de coronacrisis thuiswerkt, compenseert deze afname in beweging niet of nauwelijks.

Ook ouderen bewegen minder

Ook mensen die geen veranderingen in hun werk ervaren, bijvoorbeeld ouderen die met pensioen zijn, tonen een afname in beweging. Deze groep gaat er doorgaans vaak op uit naar musea of andere bezienswaardigheden, maar door de coronamaatregelen kan dat niet meer.

'Het is dus niet zo dat mensen nu na hun werk nog even een uurtje gaan fietsen om te compenseren dat ze de hele dag binnen hebben gezeten', concludeert Hopman.

Blijf actief

Wat we wel zijn gaan doen, is meer slapen, zegt Hopman. 'Een verklaring hiervoor zou kunnen liggen in het verdwijnen van de reistijd.'

Hopman adviseert mensen te blijven letten op een gezonde levensstijl. 'We zeggen niet voor niets dat een half uur per dag bewegen belangrijk is. Actief zijn is goed voor je weerstand en je immuunsysteem. En ook voor de lange termijn is elke dag actief zijn bewezen goed en verkleint het de kans op onder meer hart- en vaatziekten. Hoe langer deze periode duurt, hoe moeilijker het wordt om straks weer op te starten. Dus blijf actief.'

