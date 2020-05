Verbouwen in plaats van dure vakantie? Kijk uit met asbest!

De zolder isoleren, het huis verbouwen, het dak van een fietsenschuurtje vernieuwen. We hebben er opeens allemaal tijd voor. En aan de drukte bij de milieustraten was afgelopen weken al af te leiden, dat mensen massaal afval komen afvoeren. Voor de specialisten bij de omgevingsdienst Regio Arnhem is dat aanleiding om er extra op te letten of de asbestregels wel worden nageleefd.

Kankerverwekkend

De asbestvezel die vrijkomt bij sloop- en opruimwerkzaamheden is in veel gevallen kankerverwekkend. 'Maar dat merken mensen pas over 10-15 jaar', zegt Nanco van Lunteren van Omgevingsdienst Regio Arnhem.

'Dat wil niet zeggen dat mensen niet zelf asbest mogen verwijderen, maar wij raden aan om goed uit te zoeken wat de regels en voorwaarden zijn. Het risico op gezondheidsklachten is te groot', gaat hij verder.

Baard en snor scheren

Volgens Van Lunteren mogen thuisklussers zelf kleine hoeveelheden, tot 35 vierkante meter, verwijderen. Mits de delen geschroefd zijn. Asbesthoudende materialen die gespijkerd, geniet of gelijmd zijn, moeten door een erkend bedrijf verwijderd worden, omdat de kans op breken en vrijkomen van vezels veel groter is dan bij geschroefde platen.

Van Lunteren: 'Zolang particulieren zich aan de regels houden is het in principe veilig, maar zorg voor goede beschermende kleding. Mannen wordt zelfs aangeraden om de baard en de snor te scheren, zodat het masker beter aansluit. Een particulier mag asbest in stevig plastic folie afvoeren naar de plaatselijke milieustraat. Wegbrengen is prima mits goed verpakt en met het bewijs van de geaccepteerde sloopmelding.'