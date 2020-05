College West Betuwe is demissionair

De wethouders in West Betuwe hebben de conclusie getrokken dat ze niet meer het vertrouwen van de gemeenteraad hebben en gaan demissionair verder. De grootste partij Dorpsbelangen West Betuwe zal nu op zoek moeten naar een nieuwe meerderheid in de raad.

Het hele college raakte maandagavond het vertrouwen kwijt van de raad tijdens een raadsvergadering over de breuk eerder tussen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie met coalitiegenoot Leefbaar Lokaal Belang (LLB).

Drie coalitiepartijen hadden het vertrouwen opgezegd in de samenwerking met LLB, omdat 'de chemie er niet meer was'. De oppositie kreeg maandagavond maar heel summier iets over deze achtergronden te horen en daarom werd de conclusie getrokken dat het vertrouwen in de hele coalitie weg was.

Dinsdag trokken de wethouders hierop hun conclusie. Het is nu nog niet duidelijk welke project politiek gevoelig liggen en hierdoor vertraging zullen oplopen.

Raadsvergadering flink beluisterd

De raadsvergadering over de crisis werd online druk beluisterd. Er was geen publiek en pers welkom in de raadszaal in verband met de coronacrisis. De zaal was zo ingericht dat raadsleden op anderhalve meter van elkaar konden zitten.

De raadsvergadering had 533 uniek luisteraars via internet. Gemiddeld luisterden mensen 7 minuten. De piek lag rond 22.00 uur. Toen luisterden 195 unieke bezoekers mee.

Zie ook: Politieke chaos compleet in West Betuwe, college weggestuurd