Wilco neemt maatregelen om 'zijn' apen niet te besmetten met corona

Hij is gek op mensapen, voornamelijk gorilla's. Al negentien jaar verzorgt Wilco Limpers (38) 'zijn' apen in Burgers' Zoo. Hij weet als geen ander wat goed voor ze is: 'Extra voorzichtigheid is geboden, nu met het coronavirus.'

'Het is de rust die ze hebben.' Wilco glimt een beetje als hij over zijn apen praat. 'Bijvoorbeeld de chimpansees, die testen van alles uit. Het zijn heel eigen karakters, die moet je gaan waarderen voordat je ze leuk gaat vinden. De kracht en het gemak dat het allemaal uitstraalt, dat heeft iets moois.'

Sinds het coronavirus heeft hij bij zijn geliefde mensapen extra maatregelen genomen. 'Die staan zo dicht bij de mens. De kans dat het virus overspringt is vrij groot. We werken met mondkapjes en overalls. Of je kleedt je om in het gebouw. Dat doen we bij alle apensoorten, katachtigen en marterachtigen, zoals otters.'

Vanaf dinsdag is de Arnhemse dierentuin weer geopend, na een wekenlange coronasluiting. Toch was Wilco hartstikke druk. 'We blijven preventief thuis als we verkouden zijn. We werken met vijftien vaste verzorgers en nog wat parttimers en weekendkrachten. Op een gegeven moment zaten er zeven dierverzorgers thuis.'

'Als gorilla's hoesten, wat dan?'

Als hoofdverzorger van de zoogdierenafdeling moest Wilco alle werkroosters kloppend maken. En hij maakte protocollen: 'Stel dat gorilla's of chimpansees zouden gaan hoesten, hoe moet dat dan? En we werken nu in subgroepjes, zodat we niet tegelijk ziek worden. Gelukkig heb ik nog nooit gedacht dat een dier besmet is geweest.'

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht.Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.