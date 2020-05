Grote ophef tussen ondernemers over afsluiting binnenstad

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Een volledige afsluiting is het meest duidelijk en zo kunnen bewoners en winkelend publiek zich op de veilige 1,5 meter afstand van elkaar bewegen', aldus wethouder Birgit van Veldhuizen van de gemeente Doesburg. 'Horecaondernemers krijgen hiermee de mogelijkheid de terrassen iets te vergroten, terwijl de 1,5 meter norm in acht wordt gehouden.'

Failliet

Bij zeker 25 ondernemers die een zaak hebben in het centrum, valt de afsluiting verkeerd. 'Wij begrijpen hier niets van en ik vind het helemaal onbegrijpelijk dat de gemeente de coronacrisis aangrijpt om dit in te voeren', zegt ondernemer Jos Althoff. Hij heeft een woonwinkel en klanten kunnen nu nog voor de deur parkeren.

Voor de bevoorrading blijft de binnenstad op werkdagen van 7.00 tot 11.00 uur nog wel toegankelijk, maar ook dit is voor Althoff een probleem. 'Het lukt onze leveranciers niet om tussen deze tijden te komen of we moeten fors meer gaan betalen.' Hij vreest dat ondernemers hierdoor failliet gaan. 'Zeker nu ze het al zo zwaar hebben.'

Samenwerken

Maar de afsluiting kent ook voorstanders, zoals Erik ten Hoopen die een lunchroom heeft in de stad. Hij heeft nu nèt een paar meter meer om straks een groter terras neer te zetten. 'Ik mag binnen maar 10 gasten hebben, in plaats van 26, dus dan is het fijn dat ik dan buiten iets meer mogelijkheden heb, zonder dat de veiligheid in het geding komt.'

De winkeliers die tegen de maatregel zijn, zijn bang dat de afsluiting ook na september van kracht blijft. Ze zijn boos dat er maar met een handje vol ondernemers is overlegd. Ze overwegen zelfs naar de rechter te stappen.

Onder meer op social media wordt flink geruzied door voor- en tegenstanders over de afsluiting. 'Ik vind dat heel erg, ik vind dat de ondernemers juist samen zouden moeten optrekken om van Doesburg weer een bruisende stad te maken', zegt Ten Hoopen. Volgens Althoff komt het vooral door de gebrekkige communicatie van de gemeente dat ondernemers nu met elkaar overhoop liggen.

Niet definitief

Wethouder Van Veldhuizen wil ondernemers die grote problemen verwachten, laten weten, dat ze altijd bij haar aan mogen kloppen: 'We gaan dan samen op zoek naar een oplossing. Wij willen echt niet dat bedrijven over de kop gaan.' Wel geeft ze toe dat er vooraf niet veel overleg is geweest met de ondernemers: 'We hebben helaas geen tijd gehad om het plan met iedereen te bespreken. Het gaat om een noodverordening en het is ook maar tijdelijk. Als er sprake zou zijn van een definitieve afsluiting, moet de gemeenteraad hier eerst mee in stemmen. '

Maar daar wordt pas dit najaar over gesproken als de binnenstadsplannen weer op de agenda staan. En wat dan een oplossing is zijn Ten Hoopen en Althoff het eigenlijk best over eens: 'Het centrum autoluw maken, dat is een goede middenweg.'