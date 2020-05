Politie zoekt overvallers van supermarkten

De eerste van de twee overvallen gebeurt op 13 december van het afgelopen jaar. Twee gemaskerde mannen ‘bezoeken’ om 20.15 uur de supermarkt van Jan Linders aan de Homberg in Wijchen.

De man met capuchon gaat naar de servicebalie en eist geld. De andere overvaller draagt een regenpak. Hij eist geld van een caissière. Hij bedreigt haar met een hamer. Wanneer het hem niet snel genoeg gaat, slaat hij met de hamer op de kassalade. Die schiet daardoor los. De overvaller trekt de lade eruit en rent samen met de andere overvaller de Jan Linders uit.

Zes dagen later, op 19 december, wordt de Jumbo in Nijmegen in wijkcentrum Malvert bijna overvallen, nog voordat de winkel voor klanten opengaat. Een medewerkster voorkomt erger door de deur voor de neus van de twee overvallers in het slot te gooien.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

De politie weet niet zeker of het gaat om de zelfde overvallers, maar er zijn overeenkomsten in beide zaken. Woordvoerder Marloes Ballast: 'Bij beide overvallen is een kleine, grijze auto gezien. Bij de eerste overval had een van de daders een regenpak aan, bij de poging in Nijmegen hebben ze allebei een zelfde soort pak aan. In beide zaken zie je ook de opvallende sneakers van een van de daders: zwart met een opvallende, witte zool.'

Kun je de politie helpen, heb je informatie over de overvallers of de kleine, grijze auto? Aarzel dan niet en bel de tiplijn (gratis) op 0800-6070. Ook kun je Meld Misdaad Anoniem bellen op 0800-7000. De zaaknummers zijn: 2019555823 (Wijchen) en 2019564374 (Nijmegen). Je kunt ook naar dit tipformulier op de website van de politie.