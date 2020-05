Vrouwen breken in en nemen modelauto's mee

Beide dames slaan hun slag op zondag 1 maart, het is rond 15.00 uur. Een van hen staat op de uitkijk, terwijl de ander de woning overhoop haalt.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Uit de woning zijn onder meer verschillende modelauto’s verdwenen. Die hebben een waarde van enkele honderden euro’s.

De inbrekers kwamen binnen door het inslaan van een ruit van de achterdeur. De politie hoopt dat mensen in Wageningen op 1 maart deze vrouwen rond 15.30 uur in de buurt van de Crocusstraat hebben gezien, hoe ze zich verplaatsten en in welke richting.

Verdachte 1 is de vrouw die steeds even om het hoekje kijkt. Zij is een lichtgetinte vrouw met donker, lang haar. Zij droeg op de middag van de inbraak een bruine lange jas en had steeds een zwarte jas vast.

Verdachte 2 is ook een lichtgetinte vrouw met zwart haar. Zij droeg die dag zwarte kleding en witte sneakers. En opvallend zijn de grijze handschoenen die ze aanhad.

Bel jouw informatie door via de tiplijn van de politie: 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad anoniem op 0800-7000 en dan worden jouw gegevens niet bekend bij de politie. Het zaaknummer is 2020095098. Verder kun je gebruikmaken van dit tipformulier op de website van de politie.