Linssen verlaat Vitesse en zet zinnen op buitenland: 'Ik kom in principe niet terug'

'Ik kom in principe niet meer terug, want ik heb de ambitie om naar het buitenland te gaan', zegt Linssen na een van de laatste trainingen. Nog twee dagen en dan stopt het seizoen bij Vitesse. De aanvoerder, die er met Feyenoord niet uitkwam, is mogelijk dichtbij een overgang naar een club in de Duitse Bundesliga.

Als zijn gewenste avontuur toch niet van de grond komt, wil Vitesse graag opnieuw met de linksbuiten om de tafel. En dat gebaar waardeert de 29-jarige Linssen: 'Voor Vitesse gooi ik nooit de deur dicht, maar ik ga eerst in het buitenland kijken.'

Beste seizoenen uit carrière

Linssen is de Arnhemse club dankbaar. 'Ik heb hier de beste seizoenen uit m'n carrière gehad. Dat kan alleen als je je ergens helemaal thuis voelt en dat heb ik heel erg bij Vitesse.'

Hoewel hij tevreden is over zijn jaren in Arnhem, is hij dat niet over de afloop van dit seizoen. 'Ik heb een heel onbevredigend gevoel over dit seizoen. Het is een nare situatie. Je voetbalt het hele jaar voor iets. Ik had graag drie jaar op rij de finale van de play-offs gehaald.'

