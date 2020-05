Dankzij Nathalie worden er 10 woningen voor mensen met een beperking gebouwd

Deze woningen zijn onderdeel van een groter project. In de Woenderskamp bouwt Talis 124 nieuwe sociale huurwoningen. 'Nathalie kwam zelf naar ons toe met het idee en toen zijn we gaan kijken wat er mogelijk was', vertelt projectmanager Michel Pott van Talis.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Nathalie ziet zichzelf als ondernemende vrouw en dat blijkt ook wel uit hoe ze dit project oppakt. Ze heeft hiervoor het bewonersinitiatief Mindset Wonen opgezet. In samenwerking met Woonlink en Talis is ze tot een plan gekomen wat er allemaal nodig is in de nieuwe woningen.

Bewoners regelen het straks allemaal zelf

Want het is niet de bedoeling dat het een begeleid wonen locatie wordt. Bewoners regelen samen de inkoop van hun zorg. Zo kunnen ze op zichzelf wonen en toch de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Nathalie: 'Hoe we precies de zorg gaan regelen, ligt aan de keus die we als bewoners maken. Hoe het er in grote lijnen uit zal zien, is dat we een deel van de zorg, zoals de nachtzorg, delen en dat we overdag zelf individueel mensen in dienst nemen.' De zorg wordt betaald vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Een uitdaging, maar ook een voorbeeld

'Wij vinden dat we er als woningstichting voor mensen als Nathalie gewoon moeten zijn', benadrukt Michel Pott van Talis. De woningcorporatie bouwt sociale huurwoningen en met het inkomen dat Nathalie heeft, valt ze onder hun doelgroep.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Zo gaan de appartementen eruit zien.

De 10 woningen worden helemaal aangepast en rolstoelvriendelijk gemaakt. Zo worden de doorgangen breder en worden bepaalde dingen, als het open en dichtdoen van gordijnen, geautomatiseerd. 'De woningen kunnen wij maken, maar ik vind het wel een uitdaging', zegt Pott. Dit project kan volgens hem wel een voorbeeld zijn voor meer van dit soort woningen voor mensen met een beperking.

2000 nieuwe huizen

Dit nieuwbouwproject vormt de aftrap van een grote hoeveelheid sociale huurwoningen die de komende vijf jaar bijgebouwd gaan worden in Nijmegen. Talis wil zo’n 700 woningen realiseren. Dit past binnen de plannen van de gemeente, die in totaal 2000 nieuwe sociale huurwoningen wil laten bouwen vóór 2025.