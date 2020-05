Ademhaling coronapatiënten onderwerp van deels Nijmeegse onderzoek

Ontsteking nam af

De behandeling voorkwam niet dat drie van de zeven beademde patiënten uiteindelijk overleden. Ondanks de bemoedigende gegevens is het aantal patiënten in dit onderzoek nog te klein om harde conclusies te trekken, stellen de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Cell Host & Microbe. Een van de patiënten was een Nederlandse vrouw die onder meer behandeld werd met chemotherapie. Zij werd opgenomen met verschijnselen van corona. Tijdens de opname verslechterde aanvankelijk haar conditie, waarop gestart werd met anakinra. Quirijn de Mast, die als internist bij de behandeling in het Radboudumc was betrokken: “Vanaf de eerste behandeldag knapte ze op. De ontsteking en de behoefte aan extra zuurstof namen af en na ruim een week kon ze het ziekenhuis verlaten.”

Interessante optie verder onderbouwen

“Op basis van deze gegevens lijkt toediening van anakinra bij coronapatiënten met tekenen van een hemofagocytair syndroom een interessante optie”, zegt Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, hoogleraar interne geneeskunde aan de National and Kapodistrian University of Athens en coördinator van het onderzoek, “maar we zullen grotere klinische studies moeten doen om deze gegevens verder te onderbouwen.”