Waarom eten ooievaars hun jongen op?

'Ooievaarsjongen broeden drie tot zes eieren per nest. Ze broeden in de beste periode. Komt een ooievaarsstel te laat bij elkaar, dan zal er geen eieren in het nest komen.' Dat is volgens Van Andel dit jaar ook bij een nest bij hem in de buurt gebeurd. 'Het ooievaarskoppel had een nest gebouwd, maar er zijn geen eieren erin gekomen. De natuur houdt er rekening mee dat de jongen geen kans van slagen heeft om te overleven en dan zal er dit jaar geen lichting jonge ooievaars komen,' vertelt Van Andel.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Dit jaar waren in het nest in Wamel vijf eieren, waarvan vier er uitgekomen zijn. De twee jongsten waren te klein en werden uiteindelijk door een ooievaarsouder uit het nest gevist en op de rand gelegd. Het is volgens de ooievaarsverzorger moeilijk te zien waaraan de jongsten zijn overleden. 'Geen idee of die twee al dood waren door voedseltekort of dat het dood gebeten is door de andere broertjes of zusjes.'

Wat de meesten kijkers gruwelijk vonden om te zien was dat de ouder de twee jongen opaten. 'Ze eten hun jongen op, omdat het efficiënt is en het stilt ook hun honger, waardoor ze energie genoeg hebben om voedsel te zoeken voor hun twee levende jongen.' Volgens Van Andel is het een survival of the fittest. 'Liever twee sterke jongen dan vier zwakke.' Dat maakt de kans groter dat niemand het overleeft.

Droogte

In het oosten van het land is er schaarste aan kleine dieren. Volgens Van Andel komt dit door de droogte. 'Er zijn weinig kikkers, muizen, insecten en wormen te vinden. Vooral wormen zijn nu het hoofdvoedsel van de kleine ooievaarsjongen.' Groter voedsel zoals mollen, hazen, kadavers en weide vogels zijn nog te groot om te eten. Van Andel heeft dit jaar al 12 ooievaarsjongen opgevangen.

De ooievaars zijn voor het vier jaar op te volgen via een livestream van ons natuurplatform Buitengewoon. Duizenden mensen volgen de belevenissen in het nest.

