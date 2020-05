Edese horecaondernemers blijven niet stil zitten

De horecaondernemers betalen in de gemeente Ede normaal gesproken terrashuur. Het college van burgemeester en wethouders zal over de periode 15 maart tot 1 juni dit jaar geen huur in rekening brengen. Horecaondernemers hebben echter nog veel vragen en moeten wachten op antwoord. Wethouder Hester Veltman: 'Vanaf 1 juni gaan we kijken hoe het verder moet met de anderhalvemeterregel, of zijn de regels tussentijds veranderd. Daarover gaan we met elkaar in gesprek. We zien hoe moeilijk de ondernemers het hebben.'

Contact houden met gasten

Horecaondernemer Richard Stap is de tussentijd niet stil blijven zitten. 'We zijn meteen naar de aankondiging van de maatregelen niks gedaan. 'We zijn geen cateringbedrijf, zijn een weekje dichtgegaan. Ik heb besloten mijn oude hobby, radiomaken weer op te pakken via Facebook.' Stap heeft ook zijn restaurant aangepakt. 'We hebben de toiletten opnieuw betegeld en er sanitair ingezet.' Het restaurant is niet aan huis gaan brengen, 'daar zijn andere bedrijven voor.'

Horecaondernemer Mark Andeweg heeft naar alternatieve manieren gezocht om inkomsten te vergaren. 'We hebben de quarantainepaketten bedacht, we hebben een webshop gebouwd, dat loopt best lekker door. Mensen kunnen shirts, wijn en bier bestellen. Ondertussen ben ik huisvader.' Andeweg verzint alternatieven om zijn personeelsleden te kunnen doorbetalen.

Maatregelen

Richard Stap is ondertussen zijn zaak coronaproof aan het maken. 'Een deel van de barkrukken zijn weggehaald en aan de tafels kunnen geen acht mensen meer zitten maar vier.' Vanaf 1 juni kunnen gasten reserveren, we gaan in blokken werken waar een tijdslimiet aan zit.'

Mark Andeweg hoopt 1 september weer helemaal normaal te kunnen draaien. 'Maar mensen moeten zich nu wel aan de regels houden anders kunnen wij niet open. Richard Stap sluit zich daar volledig bij aan en doet een beroep aan iedereen. 'Blijf je aan de regels houden, het gaat om onze toekomst.'

Bekijk het gehele item over de maatregelen in de horeca bij EDE TV Nieuws.