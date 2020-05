TVOH-deelnemer Meike Ubbink werkt aan album

'Ik heb lekker mijn ding kunnen doen', vertelt Ubbink op Optimaal FM over haar artiestenbestaan tijdens de coronacrisis. 'Ik heb onder andere ruïnesessies (buitenoptreden bij een ruïne, red.) gedaan en ik werk nu aan een nieuwe EP.' De Aaltense deed dit seizoen mee aan TVOH, maar moest in de tweede ronde (The Battle) afscheid nemen van het landelijke tv-programma. In 2015 deed ze ook al mee aan The Voice Kids. Ubbink moet, nu ze minder optredens heeft, vaak terugdenken aan dat avontuur. 'Ik doe het optreden al jaren, maar The Voice heeft me veel mooie optredens opgeleverd', vertelt ze. 'Dan sta je toch iets trotser op het podium.'



De 19-jarige Aaltense vormt samen met Jeanne Pattinasarany sinds november een duo. 'We zitten bij elkaar op dezelfde muziekopleiding en zijn ooit al eens bij elkaar gezet door een docent', vertelt de Achterhoekse. 'En het klikte al vanaf het eerste moment. De samenwerking is fantastisch.' Samen werken ze aan het nieuwe mini-album. 'We zijn bij mij op zolder in een geïmproviseerde studio bezig om de EP op te nemen', vertelt Ubbink. 'We willen in totaal vijf nummers uitbrengen. Op het album komen allemaal zelfgeschreven akoestische popnummers.'