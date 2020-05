Zwembaden in de Achterhoek openen de deuren

Zwembaden in de regio openen stapsgewijs hun deuren voor bezoekers na de versoepeling van de coronamaatregelen. Zwembad Rozengaarde in Doetinchem wacht tot juli met opengaan, terwijl andere baden in de regio open zijn, of concrete plannen hebben om bezoekers te ontvangen.

'Wij zullen in een aantal fases toewerken naar onze reguliere openstelling en aanbod van activiteiten', zo laten de beheerders van het Van Pallandtbad in Varsseveld weten. Het zwembad opende zaterdag haar deuren met nieuwe openingstijden. Mensen kunnen zich bij het Van Pallandtbad inschrijven voor banenzwemmen en er worden ook zwemlessen gegeven. Laco, beheerder van het zwembad bij De Paasberg in Terborg, laat weten dat zwemlessen per 11 mei zijn opgestart en dat binnenkort informatie volgt over recreatief zwemmen. Vanwege beperkingen in aantal bezoekers blijft het buitenbad tot 29 mei gesloten.



Zwembad Rozengaarde in Doetinchem heeft besloten om pas vanaf 1 juli open te gaan. Dit omdat het grote wedstrijdbad de hele zomer is gesloten voor onderhoud. Daardoor zijn alleen het zorg- en recreatiebad beschikbaar. 'De kosten zullen hoger zijn dan de opbrengsten, waardoor de huidige verliezen nog verder oplopen', zo laat het zwembad, dat normaal bijna duizend bezoekers per dag ontvangt, weten. In zwembad De Byvoorde in Wehl zijn zwemlessen opgestart en kunnen recreanten een baan in het bad reserveren.

Didam wacht op groen licht

Vanuit zwembad De Hoevert in Didam is inmiddels een plan ingediend bij de gemeente Montferland. Na een laatste check wordt door De Hoevert een openingsdatum gecommuniceerd. Het bad in 's-Heerenberg, dat net als het zwembad in Terborg wordt geëxploiteerd door Laco, is eveneens opengesteld op basis van nieuwe coronarichtlijnen. Zwemlessen worden weer gegeven en binnenkort volgt informatie over de opening voor bezoekers.