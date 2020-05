Edward Sturing niet door als hoofdtrainer Vitesse

Sturing werd enkele weken na de winterstop van het afgelopen seizoen hoofdtrainer bij Vitesse als opvolger van interim-trainer Joseph Oosting en de vertrokken Leonid Slutskiy. Begin maart werd de competitie door het coronavirus afgebroken.

Plan

Vitesse en Sturing zijn nu in gesprek over een andere functie. Sturing is in beeld om bij de Gelderse subtopper het nieuwe hoofd opleidingen te worden. 'Uiteraard respecteer ik de beslissing van de club, maar het is wel een teleurstelling. Ik relativeer het ook wel weer snel, als ik zo om mij heen kijk in de maatschappij hebben mensen veel grotere teleurstellingen dan ik. Dus ik kan ook wel weer snel verder.'

'Zoals ik vaker gezegd heb, wil ik van waarde zijn voor Vitesse. Dat had gekund in de rol van hoofdtrainer, maar dat kan ook op andere manieren. De komende periode benutten we de tijd om samen tot een plan te komen, waarin de club en ik elkaar versterken', laat Sturing weten.

Topsportcultuur

Voor de positie van hoofd opleidingen is bij Vitesse een vacature, nu Aloys Wijnker in de zomer vertrekt naar de KNVB. Sturing was eerder al hoofd opleidingen bij Vitesse (2002-2003) en PSV (2006-2008). De 56-jarige Eerbeker zou de topsportcultuur bij de eredivisionist moeten bewaken.

Technisch directeur Johannes Spors reageert optimistisch: 'We zijn Edward dankbaar dat hij de afgelopen maanden de verantwoordelijkheid als interim-hoofdtrainer heeft genomen. Het is duidelijk dat Edward over veel kwaliteiten beschikt. We willen daarom dolgraag dat hij aan Vitesse verbonden blijft. Vanaf het begin hebben we alle opties omtrent het hoofdtrainerschap open gehouden. We hebben gesproken met Edward en met andere kandidaten.