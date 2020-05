Oplossingen in de maak voor knelpunten in Achterhoekse zorg

Zorgverzekeraar Menzis en regionale zorgpartijen willen over twee weken de toekomstvisie op de zorg in de Achterhoek presenteren, de zogenaamde Regiovisie. De basis voor dat richtinggevende zorgrapport is gelegd met een Regiobeeld, waarin met name de te verwachten knelpunten in de toekomstige zorg in de Achterhoek worden benoemd.

Enkele knelpunten op een rij: het aantal ouderen neemt toe, maar het aantal zorgmedewerkers neemt af. Ook zal het aantal huisartsen teruglopen. Chronische ziekten als suikerziekte, dementie en beroerte komen in de Achterhoek vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Een deel van de zorg wordt nog opgevangen door naoberschap, maar juist die Achterhoekse burenhulp zal ook minder worden in de toekomst.

Knelpunten

Menzis heeft, in samenwerking met de overige zorgpartijen, de toekomstige zorgproblematiek in de Achterhoek in kaart gebracht op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS).

'We zijn er met alle belanghebbenden in september 2018 mee begonnen om in 2030 voor alle Achterhoekers goede zorg te hebben', zegt Rob Jaspers, bestuursvoorzitter van GGNet en voorzitter van 'De Gezondste Regio', de thematafel van de Achterhoek Board, waarin onder anderen Achterhoekse bestuurders en ondernemers zitting hebben.

Nu de knelpunten in beeld zijn gebracht, komen de mogelijke oplossingen aan bod in de Regiovisie. Die ziet 'als het meezit' op 4 juni het levenslicht. 'Het is ingewikkeld, zo'n regiovisie voor de Achterhoek', zegt Jaspers. 'Het aantal chronische aandoeningen wordt groter dan elders in het land en door de ontgroening komen er problemen op de arbeidsmarkt. We moeten meer inzetten op preventie.'

'Gescheiden trajecten'

De Raad van Toezicht van Santiz, de overkoepelende ziekenhuizenorganisatie, onderzoekt de mogelijkheden voor het uit elkaar gaan van het Slingeland en het SKB. In dat geval zouden er twee zelfstandige ziekenhuizen overblijven. In hoeverre is die ontwikkeling van invloed op de Regiovisie? De ziekenhuiszorg maakt onderdeel uit van dat totale zorgrapport.

In de Regiovisie komen de opties voor beide Achterhoekse ziekenhuizen aan bod; bijvoorbeeld twee gelijkwaardige ziekenhuizen in Doetinchem (Slingeland) en Winterswijk (SKB) met eventueel verschillende disciplines of wellicht één nieuw ziekenhuis in Varsseveld. Wat Menzis betreft liggen alle opties open.

'Het zijn gescheiden trajecten', zegt Joris van Eijck, directeur Zorg van Menzis. 'Wij richten ons op de ziekenhuiszorg in grote lijnen, niet op de stenen in de zorg. Maar Santiz zit ook aan tafel voor de Regiovisie. Misschien met een ander perspectief, maar het is belangrijk de zorg in de regio met elkaar te verbinden.'