Knikkerbroers sluiten lucratieve deal met Amerikaans tv-programma

Jelle is autistisch en bouwt al meer dan dertig jaar knikkerbanen. Zijn broer Dion verzon een competitie met de rollende knikkers. Rivaliserende knikkerteams binden daarin de strijd met elkaar aan. Die competitie is te volgen op hun eigen YouTube-kanaal Jelle's Marble Runs en werd razend populair. Het kanaal bouwde in de loop van de tijd een grote schare fans op en kreeg zo'n 800.000 abonnees.

Amerikaanse sponsor

De broers zochten nog sponsoren voor hun competitie, vertelt Dion: 'Ik had een berichtje op Twitter gezet voor mensen die ons willen sponsoren. Of mensen die ons willen helpen. We hebben ook steeds meer geld nodig.' Daarop reageerde de Amerikaanse presentator John Oliver dat hij wel hoofdsponsor wil worden, aldus Dion Bakker. 'We zijn al een paar maanden met de voorbereiding bezig.'

Oliver riep het knikkerkanaal maandag in zijn tv-show Last Week Tonight With John Oliver uit tot de ideale competitie die de wereld nu meer nodig heeft dan ooit. Het aantal abonnees op het YouTube-kanaal is sinds de uitzending opgelopen tot bijna 1 miljoen.

De Amerikaanse presentator schenkt nu uit naam van het winnende team van iedere competitiewedstrijd 5000 dollar aan een voedselbank. Namens de competitiewinnaar gaat nog eens 20.000 dollar naar het International Rescue Committee.

Knikkers verdienen met knikkers

De broers verdienen zelf ook aan de overeenkomst met het Amerikaanse tv-programma. Hoeveel dat is, mag Dion niet zeggen: 'Dat staat in het contract.' Miljonair worden de broers er ook nog niet van, maar Dion denkt er wel over om minder te gaan werken. Jelle woont nu nog in Nijmegen, ver weg van zijn broer in Noord-Holland. Een tijdje terug startten ze een crowdfunding om een verhuizing van Jelle mogelijk te maken. Maar die inzameling hebben we gestopt. Jelle kan nu ook verhuizen', vertelt Dion.

Sinds het nieuws naar buiten kwam, heeft de broer van de Nijmeegse knikkerkoning weinig rust meer. Hij praat de hele dag met alle Nederlandse kranten en tv- en radiozenders: 'Het is een gekkenhuis.'

Knikkermuseum

Sinds vorig jaar heeft Jelle zijn eigen knikkermuseum in Nijmegen. Daar staan een aantal van zijn knikkerbanen opgesteld en kan iedereen de rollende knikkers in actie zien. Maar vanwege de coronacrisis is het museum tijdelijk gesloten.

Omroep Gelderland maakte eerder onderstaande reportage over de knikkerbanen van Jelle.

