LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 18 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 18 mei

23:27 - Het belangrijkste nieuws:

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's willen niet dat de horeca voor 1 juni opengaat. '1 juni is al ingewikkeld genoeg', stellen zij.

De Vierdaagse betaalt 62,50 van de 100 euro aan inschrijfgeld terug aan deelnemers, nu de wandeltocht niet doorgaat vanwege de coronacrisis.

Meerdere pretparken en dierentuinen zijn weer open, waaronder de Apenheul en Burgers' Zoo.

In Gelderland zijn 3 nieuwe sterfgevallen gemeld van mensen die besmet waren met het coronavirus. In totaal zijn nu 651 mensen overleden aan het coronavirus. Bekijk hier de meest recente RIVM-cijfers.

22:20 - Bruls namens burgemeesters: horeca niet eerder open

De burgemeesters van 25 Veiligheidsregio's die bijeenkomen in het Veiligheidsberaad willen niet dat de horeca voor 1 juni opengaat. '1 juni is al ingewikkeld genoeg. Het is verstandig ons aan die datum te houden. We moeten de tijd nemen om per dorp of stad de maatregelen rond de horeca goed te regelen. Ik ben blij dat we daarvoor nog zeker een week hebben', zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en voorzitter van het beraad.

Dinsdag beslist het kabinet over versoepeling van de coronamaatregelen. Maandagavond kwamen de burgemeesters bijeen in Utrecht. Ingewijden stellen dat het kabinet het advies van de burgemeesters overneemt. Het kabinet zou daarnaast ook niet willen dat de horeca al vanaf middernacht opengaat, zoals bijvoorbeeld sommige kappers ook bij de opening deden op 11 mei.

21:55 - Burgers' Zoo komt abonnementhouders tegemoet

Burgers' Zoo in Arnhem gaat morgen weer open. De afgelopen week konden mensen al online een plekje reserveren. Dat deden vooral abonnementhouders, waardoor de toegangsbewijzen die voor deze groep gereserveerd waren op sommige dagen al vergeven waren. Dat terwijl er nog wel tickets waren voor dagjesmensen. Het dierenpark lost dat op door 's middags meer abonnementshouders naar binnen te laten.

 

21:29 - Frans viert 73ste verjaardag met zijn ouders in het verpleeghuis

Voor Frans van Kooi uit Nijmegen was het een bijzondere dag. Hij werd 73 jaar en kon dat vieren in het gezelschap van zijn hoogbejaarde ouders.

Frans van Kooi met zijn ouders en zijn zus bij het raam. Foto: Omroep Gelderland

21:22 - Quarantainekilo’s kwijtraken op de parkeerplaats

Sporters hoeven niet meer op hun eigen zolderkamertje gewichten te heffen, maar kunnen nu in de knallende zon beulen om die extra quarantainekilo’s kwijt te raken. Op de parkeerplaats van Fox Fitness in Druten staan vanaf vandaag 25 trainingstoestellen.

Foto: Fox Fitness

21:17 - Gebrek aan openbare toiletten probleem in coronatijd

Even naar het toilet? Dat is soms een flinke opgave in coronatijd. De terrassen gaan vanaf 1 juni aangepast open, maar een boodschap in een café is dan nog steeds niet mogelijk. En dus moeten mensen uitwijken naar openbare toiletten, maar daarvan zijn er niet genoeg, stellen Gelderse horeca-gelegenheden en de Toiletalliantie.

 

21:08 - Sportcentrum sluit per direct de deuren

Sportcentrum de Tuunte in Winterswijk sluit per direct de deuren. De coronacrisis trekt financieel een te zware wissel op het fitnesscentrum en de reeds beoogde verhuizing naar een ander pand wordt tegengewerkt door de omwonenden.

Foto: Omroep Gelderland

20:43 - Vierdaagse stuurt 'tikkie' naar duizenden wandelaars die nog niet betaald hebben

Niet alle wandelaars die dit jaar aan de Vierdaagse mee zouden doen, zijn een deel van hun inschrijfgeld kwijt. Debutanten hoefden namelijk nog niets te betalen, maar ze worden nu gevraagd 'solidair te zijn met alle andere deelnemers aan de Vierdaagse die hun inschrijfgeld hebben betaald'.

Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten

19:53 - Een uniek kijkje achter de schermen in het ziekenhuis

Terwijl op de corona-afdelingen en de IC's nog steeds corona-patiënten vechten voor hun leven, wordt in de ziekenhuizen ook weer langzaam de gewone zorg opgestart. Met behoud van de lessen die geleerd zijn tijdens de coronacrisis. 'Hou het vast, zeggen we steeds tegen elkaar', vertelt longarts Anneke van Veen van het Nijmeegse CWZ-ziekenhuis.

 

19:08 - Wachten voor de bieb

Veel bibliotheken zijn sinds vandaag weer open. Op sommige plekken zorgde dat voor een wachtrij, want er mag maar een beperkt aantal mensen naar binnen. In Zutphen liep de wachttijd aardig op...

 Graafschapbieb@Graafschapbieb In de rij voor Bibliotheek @gem_Zutphen Gelukkig is het mooi weer! Wij hebben u gemist en u ons ook. Ook Bibliotheek @GemLochem is weer open. Wij ontvangen u zo veilig mogelijk: dus flink poetsen. Natuurlijk kunt u ook de biebs in Warnsveld @Warnshuus en Gorssel weer bezoeken. 15:45 - 18 mei. 2020 Andere Tweets van Graafschapbieb bekijken

18:56 - Voor wie nog een mondkapje wil maken

 

18:44 - Eerste zwemmers in openluchtbad Klarenbeek

Er mag vanaf vandaag weer gezwommen worden in Klarenbeek. Bij het openluchtbad in Arnhem zien we het inmiddels vertrouwde rood-witte afzetlint, waarmee eenrichtingspaden op het terrein worden aangegeven. Ook staan er tafeltjes met handgel en strepen op de vloer om de 1,5 meter afstand voor een eventuele wachtrij aan te geven.

Foto: RTV Arnhem

17:37 - Op 1 juni naar de bioscoop? Je bent niet de enige

Mensen hebben massaal tickets gekocht voor een filmbezoek na de heropening van de bioscopen. Pathé, de grootste bioscoopketen van Nederland, heeft inmiddels al meer dan 36.000 kaartjes verkocht voor de voorstellingen in de dagen na de heropening op 1 juni. Tientallen zalen zijn al uitverkocht voor de eerste paar dagen.

Pathé heeft in onze provincie bioscopen in Arnhem, Ede en Nijmegen. Ook daar zijn sommige films al uitverkocht. In Arnhem kun je op 1 juni bijvoorbeeld niet meer naar de thriller I See You en de actiefilm The Gentlemen.

Overigens zijn zalen al snel vol, omdat er per film niet meer dan dertig bezoekers welkom zijn vanwege de coronaregels. Bezoekers moeten op tijd aanwezig zijn, toiletgebruik moet worden beperkt en napraten mag niet.

Pathé in Arnhem. Foto: Wikipedia

17:28 - 'Merkel en Macron akkoord over steunplan van 500 miljard euro'

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zijn het volgens persbureau DPA eens over een Europees steunplan ter waarde van 500 miljard euro. Dat geld moet Europese landen die in een crisis zitten door het coronavirus helpen.

17:07 - Aantal coronapatiënten op intensive care daalt weer

Het aantal ernstig zieke Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is weer afgenomen, tot 323. Dat zijn 26 patiënten minder dan zondag. In het weekend stokte de daling even, maar de daling zet nu dus weer door. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

'Naar nul zal het vrijwel zeker niet gaan', zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. 'We zien nog steeds nieuwe besmettingen. Het virus is niet weg, dat krijgen we ook niet weg.' De bezetting op de ic's zal dan ook voor langere tijd hoger blijven dan normaal.

16:44 - De zaterdagmarkt in Winterswijk komt terug

Nadat de markt op woensdag vorige week al weer werd opgestart, volgt nu ook de opening van de zaterdagmarkt. Komend weekend is het weer zover, al is de markt wel op een andere plaats: op het parkeerterrein tussen Spoorstraat en Dingstraat, de toegangsweg vanaf de Dingstraat en een gedeelte van de Roelvinkstraat voor Boogie Woogie langs.

Er is zoveel ruimte nodig om alle kramen van de zaterdagkooplieden een goede plek te bieden en de 7 meter tussen de kramen te kunnen waarborgen, meldt mediapartner RTV Slingeland. Op de Markt rond de Jacobskerk is die ruimte er niet, zeker niet als over een paar weken de terrassen van de horeca ook hun ruimte vragen.

Foto: RTV Slingeland

16:36 - Eind juni weer naar Spanje

Het buitenlandse toerisme in Spanje wordt 'vanaf eind juni weer op gang gebracht'. Dit zei minister van Transport José Luis Ábalos op de Spaanse tv. Hij wil daarbij dan wel kijken naar de gezondheidstoestand in het land waar mensen vandaan komen en waar de toeristen in Spanje naartoe willen. Hij zei ook dat de Spanjaarden dan weer buiten hun eigen provincie mogen reizen.

16:34 - Vierdaagse betaalt 62,50 euro aan inschrijfgeld terug

Wandelaars die zich hadden ingeschreven voor de 104e Vierdaagse, krijgen 62,50 euro inschrijfgeld terug. Dat is 2,50 euro meer dan eerder toegezegd.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP

15:18 - Veertig taarten voor Nijmeegse onderwijsmedewerkers

Veertig Nijmeegse basisscholen hebben maandagochtend een taart bezorgd gekregen als dank voor voor de inzet van leraren en ondersteunend personeel in deze tijd van corona. De taarten zijn afkomstig van de lokale fractie van de Partij van de Arbeid, meldt mediapartner RN7.

Foto: RN7

15:16 - Hoopvolle resultaten coronavaccin in Amerikaanse proef

De eerste fase van een Amerikaanse proef voor een experimenteel coronavaccin leverde hoopvolle resultaten op. Farmaceut Moderna meldde dat alle 45 proefpersonen antistoffen ontwikkelden die het longvirus konden 'neutraliseren'.

De proefpersonen kregen drie doses van het vaccin. Bij iedere volgende prik kon het afweersysteem krachtiger optreden tegen het virus. Het niveau van antistoffen in het bloed was vergelijkbaar aan dat van coronapatiënten die hersteld zijn van Covid-19, toonden de voorlopige resultaten. Het vaccin, genaamd mRNA-1273, was verder relatief veilig en veroorzaakten geringe bijwerkingen, aldus de farmaceut.

De volgende fase van de proef begint naar verwachting in juli. Als het vaccin uiteindelijk zichzelf nuttig bewijst kan het relatief vlug goedkeuring krijgen van de Amerikaanse zorgautoriteiten. Die verleenden al eerder een versnelde goedkeuringsprocedure aan Moderna.

14:25 - Drie coronadoden, elf ziekenhuisopnames

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur drie nieuwe doden door corona gemeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. In totaal zijn nu 651 mensen in Gelderland overleden aan het virus.

14:11 - 14 nieuwe coronadoden in Nederland

In heel Nederland zijn de afgelopen 24 uur 14 nieuwe sterfgevallen gemeld van mensen die besmet waren met het coronavirus. In totaal zijn nu 5694 mensen overleden aan het coronavirus. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

De ziekenhuizen hebben in totaal 27 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Sinds de uitbraak in Nederland zijn er in totaal 11.579 ziekenhuisopnames geweest van mensen met corona.

14:06 - En zo ziet Burgers' Zoo er coronaproof uit

 

13:30 - Enrico Lacruz is Nederlands kampioen 'schaduwboksen'

Je kent het wel. Het NK Luchtgitaar spelen. Zo'n NK hebben ze nu ook in het boksen bedacht: namelijk het NK 'schaduwboksen'. Enrico Lacruz uit Didam is daarin zelfs tot Nederlands kampioen gekroond. Verslaggeefster Marjolein Deurloo zocht hem op. Luister hier naar het gesprek.

 

13:14 - Apenheul is weer open

De Apenheul is vanaf vandaag weer geopend voor publiek. Met het openknippen van een lintje werd het park vanochtend alweer symbolisch geopend.

 

11:46 - Bloembollen over, wat doen we ermee?

Door de coronacrisis kan Hans Baltus zijn bloembollen niet kwijt. En dat terwijl ze nu echt de grond in moeten. En daarom heeft Baltus, samen met de gemeente, een actie bedacht.

Benieuwd welke actie? Lees het verhaal bij RTV Nunspeet.

11:21 - Experiment met bezoek in verpleeghuizen positief ontvangen in Nijmegen

Het experiment met een verruimde bezoekregeling in 25 verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland is in ieder geval positief ontvangen in De Honinghoeve in Nijmegen.

'Ik spring in een zwembad maar zit er wel water in? Nu denk ik: ja er zit water in en we hebben ook nog zwembandjes', zegt Rita Arts van Stichting De Waalboog.

Meer lezen kan hier.

10:37 - Heb jij een coronavraag? Stel hem!

09:37 - Niet douchen, wel weer zwemmen

Je mag er niet douchen, maar wel weer zwemmen. In buitenzwembad Klarenbeek in Arnhem ben je welkom voor een paar baantjes, als je reserveert.

09:15 - Bibliotheek Gelderland Zuid voorzichtig weer open

Leden van de Bibliotheek Gelderland Zuid kunnen vanaf vandaag weer in 17 vestigingen van de bieb terecht. Niet alle 26 vestigingen kunnen open, omdat nog niet overal veiligheidsmaatregelen genomen zijn.

Lees hier meer.

Foto: Wikipedia

08:15 - Markt in Ede wordt weer voller

 Gemeente Ede@GemeenteEde #Corona | Vanaf vandaag zijn de non-foodkramen weer toegestaan op de maandagmarkt in het centrum van Ede. Kom je naar de markt, vermijd dan drukte en houd 1,5 meter afstand van anderen. 08:00 - 18 mei. 2020 Andere Tweets van Gemeente Ede bekijken

08:04 - 'Deze periode laat zien of je een echte topsporter bent'

De Didamse bokser Enrico Lacruz viel in een soort gat door de cornacrisis, zo zegt hij. Maar hij leert ook een hoop van deze tijd.