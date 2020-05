LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 17 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 17 mei

23:02 - Bruls is tevreden

Hubert Buls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad is tevreden over de drukte dit weekend. 'Waar het druk was hebben gemeenten maatregelen getroffen, waardoor de drukte weer afnam. Ook mijn complimenten aan de samenleving: de meeste mensen houden voldoende afstand en vermijden de drukte.'

21:26 - Het Land van Jan Klaassen is weer open

Een kinderfeestje, dat mag nog niet en binnen is niets te doen, maar het Land van Jan Klaassen in Braamt is sinds vrijdag weer open. En dat zorgt voor blije kinderen en opgeluchte ouders.

 

19:04 - Futselaar wint de Corona Solo 10 kilometer

De Arnhemse atleet Frank Futselaar won vandaag de Corona Solo 10 kilometer. Hij liep die in een tijd van 29 minuten en 26 seconden. De nummer twee finishte op zeven seconden.

Foto: Omroep Gelderland

15:54 - Britse regering steekt 131 miljoen pond in vaccinproductie

De Britse regering trekt 131 miljoen pond uit om een vaccinfabriek sneller te laten openen. De faciliteit moet volgens de planning in de zomer van volgend jaar in bedrijf zijn.

De Britse regering bereidt zich daarmee voor op een snelle productie als er eenmaal een vaccin voor het coronavirus is.

14:57 - Minder coronabesmettingen bij hamsters door gebruik mondkapje

Onderzoekers in Hongkong hebben hamsters ingezet om te testen hoe effectief mondmaskers zijn in de strijd tegen het coronavirus. Ze stelden vast dat de diertjes veel minder vaak besmet raakten als dergelijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Experts van de Universiteit van Hongkong plaatsten gezonde hamsters naast diertjes die kunstmatig waren besmet met het coronavirus. Ook hingen ze medische mondmaskers op tussen de kooien. Er ging een luchtstroom van de zieke hamsters naar de soortgenoten die het virus nog niet hadden.

Het gebruik van mondmaskers leek een groot verschil te maken. Na een week was twee derde van de gezonde hamsters besmet geraakt als er helemaal geen mondkapjes waren opgehangen. Dat aantal lag fors lager als wel mondbedekking bij de kooien was aangebracht.

14:51 - Sky breekt kijkcijferrecords bij hervatting Bundesliga

De hervatting van de Duitse Bundesliga heeft tv-zender Sky kijkcijferrecords bezorgd. In totaal 6 miljoen mensen volgden de duels, waaronder Borussia Dortmund tegen Schalke 04. De betaalzender registreerde bij het begin van dat duel 3,68 miljoen kijkers, meldt de website DWDL.de. Dat is het dubbele van het normale aantal op zaterdagmiddag.

14:41 - 'Van Defensie leren over getraumatiseerde zorgmedewerkers'

Er is een vergelijking te maken tussen wat zorgmedewerkers in coronatijd meemaken en militairen die uitgezonden worden 'en ook ernstige zaken meemaken'. Dat zegt burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet. Hij wil daarom leren hoe Defensie met posttraumatische stressstoornissen (PTSS) omgaat.

14:18 - Landelijk tien extra personen overleden aan corona, 125 nieuwe besmettingen

Zondag zijn er landelijk 15 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Het totaal komt daarmee op 11.552. Er zijn 10 personen als overleden gemeld, wat het totaal op 5.680 brengt. Sommige patiënten worden later gemeld, zegt het RIVM. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Er zijn op dit moment 43.995 bevestigde COVID-19 patiënten, 125 meer dan op zaterdag.

14:00 - Griekse horeca mogen vanaf 25 mei weer open

Griekse restaurants en café's mogen vanaf 25 mei hun deuren weer openen voor gasten, maakte de regering zaterdag bekend. Aanvankelijk wilde de Griekse overheid de horeca pas een week later heropenen.

Griekenland, dat economisch erg afhankelijk is van toerisme, stevent daarmee af op een heropening voor het hoogseizoen.

13:57 - Rusland opent grenzen voor buitenlandse profsporters

De Russische regering laat buitenlandse profsporters weer terugkeren naar hun clubs in Rusland. Atleten en coaches die een contract hebben in Rusland, komen wel eerst onder medische observatie en gaan twee weken in quarantaine bij aankomst.

De maatregel om het reisverbod te versoepelen is opvallend, omdat het coronavirus in Rusland nog lang niet onder controle lijkt. Het aantal besmettingen is volgens de regering opgelopen naar meer dan 280.000. President Vladimir Poetin zei niettemin afgelopen week dat het normale leven weer geleidelijk moet worden opgepakt in Rusland.

13:51 - Efteling volgeboekt tot en met 2 juni

De Efteling is tot en met 2 juni volgeboekt voor abonnementhouders. Alle beschikbare dagen en tijdsloten voor abonnementhouders zitten tot en met Pinksteren vol, meldt een woordvoerster van het attractiepark dat op 20 mei weer gedoseerd open gaat. Sinds zaterdag 16.00 uur zijn er duizenden reserveringen gemaakt. Op de website ontstonden daardoor lange wachtrijen.

11:51 - Alle plannen voor judotalent Elin vallen in duigen

Ze had enorme ambities voor 2020, maar judoka Elin Henninger mag haar sport tot 1 september helemaal niet bedrijven. En daar baalt het 17-jarige toptalent uit Apeldoorn flink van.

11:49 - Achterhoekse escaperooms weer open voor gezinnen

Enkele escaperooms in de Achterhoek mogen met de nodige aanpassingen weer open voor leden van één huishouden. Storm loopt het nog niet, maar de eigenaren zijn blij dat het slot van de deur mag.

11:47 - Kritisch schilderij wacht op bezoekers in Marius van Dokkum Museum

Het is naar eigen zeggen een van zijn mooiste werken: het nieuwste schilderij van Marius van Dokkum. Afgelopen week bracht hij het, na bijna een half jaar schilderen, naar zijn eigen museum in Harderwijk. Daar hangt het nu bij twee andere werken, waarmee het een drieluik vormt, te wachten tot er bezoekers komen. 'Het is jammer dat die nu niet mogen kijken.'

11:39 - Dodental Spanje stijgt nog wel, maar minder hard

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is zondag voor het eerst in twee maanden tijd onder de honderd uitgekomen. Het liep met 87 op naar 27.650, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat betekent dat de stijging verder aan het afnemen is.

11:26 - Spelers Bundesliga missen vooral het publiek: sfeer ontbreekt

De spelers en trainers misten vooral het publiek bij de hervatting van de Bundesliga op zaterdag. Ook vonden ze het lastig elkaar niet in de armen te vallen bij een doelpunt.

09:35 - Kleine kinderen krijgen voorleesboekje van burgemeester in 'bijzondere tijd'

Oude IJsselstreek gaat volgende week aan alle kinderen tussen de nul en de vier jaar een speciaal voorleesboekje schenken, waarmee de jeugd een reis door de gemeente maakt. Dat meldt mediapartner Regio8. Het cadeautje is ook bedoeld als een steuntje in de rug voor jonge kinderen en hun ouders, omdat zij een bijzondere tijd achter de rug hebben. Het eerste exemplaar werd door burgemeester Otwin van Dijk aan het zusje van Romee Wisselink uit Varsseveld gegeven.

09:10 - Shkreli niet vrijgelaten om coronamedicijn te maken

De rechter heeft een verzoek van de omstreden Amerikaanse zakenman en farmaciemagnaat Martin Shkreli om vervroegde vrijlating afgewezen. De 37-jarige stelde dat zijn farmaceutische expertise van pas zou kunnen komen om het coronavirus te helpen genezen, maar de rechtbank is daarvan niet overtuigd.

08:36 - Spoelt eerst de kranen door als scholen en sporthallen weer opengaan, adviseert gemeente Renkum