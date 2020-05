LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 16 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 16 mei

23:00 - Zangduo Elly en Rikkert neemt afscheid met livestream

Na een carrière van vijftig jaar is het voor het zangduo Elly en Rikkert voorbij. Zaterdag gaven ze hun laatste concert in zalencentrum Veluvine in Nunspeet. Het 'publiek' kon meegenieten via een livestream.

Lees hier het hele verhaal.

Elly en Rikkert. Foto: RTV Drenthe/Robert Jansema

22:05 - Alternatief songfestival begonnen!

Liefhebbers van het Eurovisie Songfestival komen vanavond toch een beetje aan hun trekken. Op NPO 1 is sinds 21.00 uur de tv-show Eurovision: Europe Shine a Light te zien. Het is een alternatief voor het echte songfestival, dat in Rotterdam zou worden gehouden maar vanwege de coronacrisis niet doorgaat. De uitzending is ook live te volgen op het Twitteraccount van Eurovision Song Contest.

 Eurovision Song Contest@Eurovision Europe may be a little different right now but tonight, we'll come together in spirit to celebrate all of the #ESC2020 songs and more! #Eurovision | #ShineALight 21:00 - 16 mei. 2020 Andere Tweets van Eurovision Song Contest bekijken

21:45 - Een polonaise in coronatijd?

Laat dat maar aan feestzanger Ronnie Ruysdael uit Nijmegen over!

 

21:08 - Het belangrijkste nieuws:

In Gelderland zijn de afgelopen 24 uur 3 nieuwe sterfgevallen gemeld van mensen die besmet waren met het coronavirus. In totaal zijn nu 651 mensen overleden aan het coronavirus. In de ziekenhuizen werden nog eens 11 mensen uit onze provincie opgenomen.

De Vierdaagse betaalt 62,50 van de 100 euro aan inschrijfgeld terug aan deelnemers, nu de wandeltocht niet doorgaat vanwege de coronacrisis.

Meerdere pretparken en dierentuinen zijn sinds vandaag weer open, waaronder de Apenheul. Burgers' Zoo volgt morgen.

Stel je coronavraag aan Omroep Gelderland.

20:58 - Burgemeester overtrad privacyregels in het belang van de gezondheid

Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet heeft naar eigen zeggen de privacywet meermaals overtreden tijdens de coronacrisis. 'Er zijn echt momenten dat ik bewust verder ben gegaan dan de wet mij eigenlijk toestaat', zegt hij tegen Omroep Gelderland. Lees hier het hele verhaal.

 

20:41 - Papieren zakdoekjes in de natuur

Fotografe Jessarela komt veel zakdoekjes tegen in de natuur. Zou dat met corona te maken hebben? Het RIVM adviseert: Gebruik papieren zakdoekjes één keer en gooi ze daarna weg (wel in de afvalbak natuurlijk).

 jessarela.nl View Profile View More on Instagram jessarela.nl



ZAKDOEKJES IN DE NATUUR

Sinds we in Lockdown zitten met zijn allen zijn we steeds meer buiten te vinden om te bewegen. Het valt mij op dat het afval in de natuur ook aan het toenemen is. En er is mij nog iets anders opmerkelijks opgevallen. Er liggen veel zakdoekjes in het bos. Ik loop inmiddels 11 jaar elke dag met onze honden in de bossen en op de hei en ik heb nog nooit zoveel zakdoekjes gezien als nu. De doekjes liggen trouwens langs de paden waar ik wandel en liggen in mijn zicht. Begin april ben ik begonnen met het fotograferen van de zakdoekjes. En ik kan je vertellen dat ik er inmiddels tussen de 150 en 200 voor mijn lens heb gehad. En elke dag komen er nog steeds nieuwe bij.⁠

⁠

De zakdoekjes intrigeren mij ook wel eerlijk gezegd. Wie heeft het doekje gebruikt? Een man of een vrouw? En waarom? Was het iemand met hooikoortsklachten? Of had iemand last van Corona-verschijnselen? Heeft iemand het doekje van zich afgegooid? Of is het uit een zak gevallen? Van sommige doekjes weet ik wel wat ermee gebeurd is😉. Van de andere doekjes blijft het gissen. En ik zal uiteraard nooit een antwoord krijgen op mijn vragen.⁠

⁠

Terug naar de realiteit. Deze doekjes (en al het andere afval) horen natuurlijk niet thuis in de natuur. Het is fijn dat we in deze tijd van het Coronavirus nog naar buiten mogen en de natuur in kunnen. Laten we alsjeblieft dus zuinig zijn op deze mooie plekken en ons afval mee naar huis nemen en laten we ook alert zijn of we zakdoekjes verliezen.⁠

⁠

⁠

#lockdown #bewegen #afval #zwerfafval #zakdoekjes #bos #hei #nature #dailyjob #netherlands #nederland #staatsbosbeheer #holland #photography #elkedageenfoto #canonphotography #canonnederland #50mm #jessarela ZAKDOEKJES IN DE NATUURSinds we in Lockdown zitten met zijn allen zijn we steeds meer buiten te vinden om te bewegen. Het valt mij op dat het afval in de natuur ook aan het toenemen is. En er is mij nog iets anders opmerkelijks opgevallen. Er liggen veel zakdoekjes in het bos. Ik loop inmiddels 11 jaar elke dag met onze honden in de bossen en op de hei en ik heb nog nooit zoveel zakdoekjes gezien als nu. De doekjes liggen trouwens langs de paden waar ik wandel en liggen in mijn zicht. Begin april ben ik begonnen met het fotograferen van de zakdoekjes. En ik kan je vertellen dat ik er inmiddels tussen de 150 en 200 voor mijn lens heb gehad. En elke dag komen er nog steeds nieuwe bij.⁠De zakdoekjes intrigeren mij ook wel eerlijk gezegd. Wie heeft het doekje gebruikt? Een man of een vrouw? En waarom? Was het iemand met hooikoortsklachten? Of had iemand last van Corona-verschijnselen? Heeft iemand het doekje van zich afgegooid? Of is het uit een zak gevallen? Van sommige doekjes weet ik wel wat ermee gebeurd is😉. Van de andere doekjes blijft het gissen. En ik zal uiteraard nooit een antwoord krijgen op mijn vragen.⁠Terug naar de realiteit. Deze doekjes (en al het andere afval) horen natuurlijk niet thuis in de natuur. Het is fijn dat we in deze tijd van het Coronavirus nog naar buiten mogen en de natuur in kunnen. Laten we alsjeblieft dus zuinig zijn op deze mooie plekken en ons afval mee naar huis nemen en laten we ook alert zijn of we zakdoekjes verliezen.⁠#lockdown #corona #corona virus #natuur #nature photography #natuur fotografie #veluwe #nature lovers #fotografie #nederland schoon #samenhoudenwehetschoon

19:54 - Laten we dansen!

 Omroep Gelderland@OmroepGLD Els is deze week 70 jaar geworden. Vandaag werd ze verrast met live muziek. Er werd volop gedanst! Een 'coronaverjaardag' om nooit te vergeten. 19:53 - 16 mei. 2020 Andere Tweets van Omroep Gelderland bekijken

19:16 - 'Mondkapjes massaal afgekeurd, ook die van de overheid'

Ook de overheid blijkt miljoenen ondeugdelijke mondkapjes te hebben gekocht, die bestemd waren voor de zorg. Ruim vijf miljoen aangekochte maskers werden na een test direct afgekeurd. Nog 3,9 miljoen maskers zijn voorlopig afgekeurd, maar kunnen later misschien alsnog worden gebruikt. Dat blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

AD.nl meldde zaterdagochtend al dat ziekenhuizen die zelf mondkapjes inkopen en die laten testen 30 tot 40 procent afgekeurd zien worden door laboratoria.

Foto ter illustratie: Omroep Gelderland

18:34 - Geld, geld, geld... Uitspraak Rob Jetten veelbesproken op Twitter

Wie gaat binnen de Europese Unie de coronarekening betalen? D66-voorman Rob Jetten doet daarover een politiek gevoelige uitspraak. De Nijmegenaar vindt het verstandig als sterkere lidstaten (zoals Nederland) zwakkere lidstaten financieel ondersteunen, zei hij tegen NRC Handelsblad. Maar in het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie juist afgesproken dat er geen verdere stappen worden gezet naar zo'n zogenoemde transferunie.

Foto: Archief Omroep Gelderland.

18:12 - Bevalt het thuiswerken wel? D66 en Groenlinks willen dat het blijft

D66 en GroenLinks slaan de handen ineen om van thuiswerken een wettelijk recht te maken. Ze vinden dat het veel normaler moet worden en gaan een zogenoemde initiatiefwet voorbereiden.

Een werkgever mag een verzoek om thuis te werken alleen weigeren als het echt niet mogelijk is, stellen de partijen. Ook moeten mensen thuis goede werkplekken kunnen inrichten, waarvoor eenzelfde belastingvoordeel moet gelden als voor de inrichting op kantoor. En in cao's tussen werkgever en personeel zou standaard aandacht moeten zijn voor de optie om thuis te kunnen werken.

Foto: Pixabay

17:21 - Coronapatiënten op intensive 'beduidend snel' gedaald

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is verder gedaald naar 346. Dat zijn er 32 minder dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De afgelopen week is het aantal coronapatiënten op de ic's met 36 procent afgenomen. Dat is beduidend sneller dan de drie weken daarvoor, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. De ic's bieden steeds meer ruimte voor andere patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Momenteel liggen er 522 patiënten die geen Covid-19 hebben op de ic's, meldt het LCPS.

Van de Nederlandse coronapatiënten die op de ic's behandeld worden, liggen er 343 in Nederlandse ic's en drie Duitsland.

17:17 - Arbeidsmigranten uit Velp van boot af

Alle arbeidsmigranten die vanwege corona in isolatie zaten op een schip in Arnhem zijn hersteld en teruggekeerd naar hun wooncomplex in Velp. Dat meldt de gemeente Arnhem. Zonder klachten mogen zij volgens de gemeente 'direct de volgende dag weer aan het werk'. Lees hier het hele verhaal.

16:54 - Het belangrijkste nieuws

42 medewerkers van een distributiecentrum in het Duitse Hückelhoven, vlakbij de Nederlandse grens, zijn besmet met het coronavirus. Het pand is gesloten, alle 400 medewerkers zitten in quarantaine.

Het aantal doden door corona in Gelderland is zaterdag met twee opgelopen tot 647. Bekijk hier de meest recente cijfers.

De privacyregels zijn doorgeslagen en hebben in coronatijd onnodig tot extra doden geleid, zegt de burgemeester van Nunspeet.

extra doden Meer dan een half miljoen Nederlanders krijgen dit jaar geen vakantiegeld van hun werkgever vanwege de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV.

Stel je coronavraag aan Omroep Gelderland.

16:34 - Corona-uitbraak in distributiecentrum bij Nederlandse grens

Tientallen medewerkers van een distributiecentrum in het Duitse Hückelhoven (Noordrijn-Westfalen) zijn besmet geraakt met het coronavirus. Pakketbezorger DPD heeft het distributiecentrum daarom gesloten.

Het bedrijf maakte bekend dat tot dusver 42 personeelsleden positief hebben getest op het virus. Het totale aantal besmettingen ligt mogelijk hoger, omdat nog niet alle testresultaten binnen zijn. Alle 400 medewerkers zitten in quarantaine.

Het distributiecentrum wordt vanwege de uitbraak grondig gereinigd en gedesinfecteerd. DPD zegt dat de pakketbezorging niet stil komt te liggen door de uitbraak. De werkzaamheden worden overgenomen door andere vestigingen.

Foto: DPD Deutschland

16:28 - Een drive-in markt met vogelhuisjes, barbecuepakketten en plantenbakken

Het festivalseizoen valt door de coronacrisis in het water en dat is slecht nieuws voor podiumbouwers en cateraars, die normaal gesproken het hele land doorreizen. Ze laten zich echter niet kisten en organiseren een drive-in markt op het parkeerterrein van de Nijmeegse culturele broedplaats Vasim. Er is werkelijk van alles te krijgen! Lees hier het hele verhaal.



 

15:12 - Steeds meer grenzen in Europa open

Steeds meer grenzen in Europa gaan open. Sinds middernacht mogen automobilisten tussen Luxemburg en Duitsland weer op normale manier oversteken. Oostenrijk kondigt aan de grenzen met Tsjechië, Slowakije en Hongarije volledig te willen heropenen per 15 juni. Ook de beperkingen aan de grenzen met Duitsland en Zwitserland moeten dan opgeheven zijn. De strenge maatregelen aan de Oostenrijkse grens met het zwaar getroffen Italië blijven voorlopig wel van kracht.

14:52 - Weer naar het strand in Griekenland!

Veel Grieken hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid weer naar het strand te gaan. In het Zuid-Europese land zijn meer dan vijfhonderd stranden vrijgegeven. De strandbezoekers moeten vanwege coronacrisis wel rekening houden met nieuwe regels. Er mogen zich niet meer dan veertig mensen per 1000 vierkante meter bevinden. Ook moeten parasols minstens 4 meter uit elkaar staan.

14:18 - Nieuwe RIVM-cijfers

Het aantal dodelijke slachtoffers door corona in onze provincie is met twee opgelopen. In totaal zijn zeker 647 mensen in Gelderland aan het virus overleden. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. De provincie Gelderland is de op vier na zwaarst getroffen provincie van Nederland. Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP

13:56 - Promotor wil bokspartijen in eigen achtertuin houden

De bekende Engelse sportpromotor Eddie Hearn wil in de zomer partijen tussen profboksers gaan houden in zijn achtertuin. Hearn beschikt over een royaal complex in Brentwood, ten noordoosten van Londen. Hij heeft het plan opgezet om in de tuin vier weken achter elkaar bokspartijen te organiseren.

Hearn wil een overdekte ring in zijn tuin bouwen. De partijen zouden live worden uitgezonden op tv, ook met behulp van drones. De promotor denkt zo'n negentig mensen per avond nodig te hebben om alles te regelen. Ze zouden in de aanloop naar het gevecht in quarantaine gaan in een nabijgelegen hotel en uitgebreid worden getest.

13:41 - Tante Rikie van de Zwarte Cross heeft alvast een boodschap voor volgend jaar

 

13:32 - Aruba akkoord met voorwaarden nieuw steunpakket

Aruba is akkoord met de voorwaarden die Nederland stelt aan een nieuw steunpakket om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten, na berichtgeving van de NOS.

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties zei vrijdag al dat in ruil voor het geld hervormingen worden geëist, en ministers en andere bestuurders geld moeten inleveren. Volgens ingewijden worden de salarissen van ministers met 25 procent verlaagd, en van hoge ambtenaren en bestuurders in de publieke sector met 12,5 procent.

Aruba kan op een renteloze lening van ruim 58 miljoen euro rekenen. Een deel daarvan wordt direct uitgekeerd, en een deel nadat aan de voorwaarden is voldaan.

13:16 - Zwembad Steenderen blijft voorlopig dicht

Het bestuur van stichting SCE Steenderen heeft besloten dat het buitenbad Burgemeester Kruijffbad in Steenderen niet opengaat zolang de regel 'houd 1,5 meter afstand' geldt. Dat meldt mediapartner Radio Ideaal.

Het bestuur heeft de conclusie getrokken dat het protocol 'verantwoord zwemmen' van de ZwembadBranche in het Steenderense zwembad niet te handhaven is doordat de organisatie grotendeels steunt op vrijwilligers. Het protocol eist onder andere dat zwemmers van tevoren online reserveren, dat er speciale looproutes zijn, er een maximaal aantal aanwezigen is en ook mogen er geen volwassenen in de kinderbaden komen.

12:42 - Vitesse-supporters in actie tegen GelreDome-eigenaar

Een groep Vitesse-supporters is in actie gekomen tegen GelreDome-eigenaar Michael van de Kuit. De supporters zijn boos omdat Vitesse om huurverlaging heeft gevraagd, maar Van de Kuit gaat daar niet mee akkoord.

Lees hier het hele verhaal

12:39 - 'Extra doden door doorgeslagen privacywet', zegt burgemeester van Nunspeet

'De doorgeslagen privacywet heeft extra doden gekost.' Dat zegt burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet. 'Toen het parlement debatteerde over te weinig ic-bedden, overleden bij ons massaal mensen in verpleeghuizen. Niemand wist het, want officiële instanties mochten het niet melden.'

Lees hier het hele verhaal

12:34 - Rusland meldt grootste stijging dodental door coronavirus

In Rusland is de grootste stijging van het dodental gemeld sinds het begin van de coronacrisis. De autoriteiten zeggen dat in de afgelopen 24 uur zeker 119 patiënten zijn overleden door het besmettelijke virus.

Rusland heeft wereldwijd na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronabesmettingen gemeld.

11:05 - Merkel: juist in coronatijd is vrije pers van groot belang

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt dat persvrijheid juist in deze tijd van corona een groot goed is. De werkelijkheid bespreken vanuit verschillende standpunten leidt tot gezamenlijke oplossingen, zo betoogt Merkel in een podcast.

'Juist in de huidige tijd is goed onderbouwde informatie voor ons allen van groot belang. Het gaat vaak om zeer complexe informatie die door journalisten begrijpelijk wordt gemaakt. Dat is voor de meningsvorming in onze samenleving heel belangrijk', zegt de bondskanselier. 'Een democratie heeft openheid nodig, waarin kan worden gediscussieerd en verschillende meningen kunnen worden besproken, om zo samen tot oplossingen te komen. Dat vereist tolerantie, maar ook kritiek op de eigen mening kunnen verdragen.'

Merkel zegt dankbaar en trots te zijn dat Duitsland nu al 75 jaar, sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog, een vrije pers kent. 'Maar dat belast ons ook met de plicht er elke dag voor te zorgen dat journalisten in vrijheid hun werk kunnen doen.'

11:02 - Intimideren journalist krijgt zegen van Trump

Een Amerikaanse journalist die op het New Yorkse eiland Long Island verslag wilde doen van een demonstratie om coronamaatregelen op te heffen, is daar zeer agressief bejegend. En in een tweet liet president Donald Trump zaterdag merken het eens te zijn met het agressieve optreden van de betogers. 'Fake news is not essential!' (nepnieuws is niet van vitaal belang), herhaalde de president een van de slogans die de journalist te horen kreeg in het plaatsje Commack.

Kevin Vesey, de verslaggever in kwestie, zegt dat hij ondanks de manier waarop hij is geïntimideerd een objectief verslag van de bijeenkomst heeft willen maken. Te zien is hoe mensen hem uitschelden voor 'vijand van het volk', zeer dichtbij hem komen ondanks de 1,5 meterregel, en hun middelvinger naar hem opsteken.

10:48 - Britse onderzoekers bekijken 'coronacheck' door honden

Britse wetenschappers gaan onderzoeken of honden ingezet kunnen worden om besmettingen met het coronavirus te

ontdekken. De regering trekt een half miljoen pond uit voor de studie. Indien die succesvol is, kunnen de viervoeters ingezet worden voor checks op vliegvelden.

10:47 - Meer dan half miljoen Nederlanders krijgen geen vakantiegeld

Meer dan een half miljoen Nederlanders krijgen dit jaar geen vakantiegeld van hun werkgever vanwege de coronacrisis. Ongeveer 11 procent van de werkenden heeft geen idee of het vakantiegeld wordt uitgekeerd, zo blijkt uit onderzoek van werknemersvakbond CNV.

10:11 - Putten waarschuwt voor criminele horeca-investeerders

 

10:07 - Burgemeester Agnes Schaap vraagt om hulp te zoeken als de spanningen thuis oplopen

 

09:40 - Italië laat reizen van en naar buitenland vanaf 3 juni weer toe

Italië gaat vanaf 3 juni reizen van en naar het buitenland weer toestaan. Dat heeft de regering zaterdag bepaald. Ook mogen Italianen vanaf diezelfde datum weer door heel het land reizen.

09:38 - Brazilië meldt weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen

In Brazilië zijn voor de derde dag op rij een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. De autoriteiten meldden vrijdag dat in een dag tijd 15.305 nieuwe gevallen zijn vastgesteld. Een dag eerder was sprake van bijna 14.000 nieuwe infecties.

In totaal zijn volgens de officiële cijfers ruim 218.000 mensen in Brazilië besmet met het coronavirus. Het dodental is opgelopen naar ongeveer 14.800, meldde de overheid vrijdag.

09:26 - In de Bundesliga gaan ze weer voetballen

Als eerste grote voetbalcompetitie van Europa wordt de Duitse Bundesliga zaterdagmiddag onder strikte voorwaarden hervat. Supporters zijn niet welkom in de stadions en alle voetballers en trainers zijn uitgebreid getest op Covid-19. Spelers mogen elkaar na een doelpunt niet in de armen vliegen. Trainers mogen gebruik maken van vijf in plaats van drie wisselspelers.

Zaterdag staan zes wedstrijden op het programma, waaronder de beladen streekderby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04.

09:20 - 'We kunnen niet iedereen redden'

Werknemers en ondernemers kijken uit naar het nieuwe steunpakket. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vragen nog even geduld. 'We kunnen niet iedereen redden', aldus het duo in een interview met het AD.

Het kabinet sleutelt aan een nieuw steunpakket. Hoe veel erger de crisis nog wordt? Bij die vraag blijven beide bewindslieden liever even weg. 'Maar het kan historisch slecht worden', vreest Keijzer. Wiebes: 'Er zijn zo veel onzekerheden, wij doen even niet mee aan voorspellingen. We zijn nu bezig om bedrijven te redden en banen te behouden. Het is al ingewikkeld genoeg om de schade beperkt te houden.'

09:15 - 'Snelheid van coronatest cruciaal voor contactonderzoek of app'

De snelheid waarmee een coronatest wordt afgenomen is cruciaal 'omdat anders de toegevoegde waarde van contactonderzoek of een contact-app vrij klein is'. Dat zegt epidemioloog Marc Bonten in de Volkskrant op basis van een nieuwe studie van het UMC Utrecht.

Volgens de studie moet er zo min mogelijk tijd zitten tussen het krijgen van de symptomen en het afnemen van de test. 'Er is de laatste tijd veel oog voor het belang van testen, maar niet voor de snelheid ervan. Niemand zegt: we moeten zo snel mogelijk testen', laat Bonten optekenen door de krant.

09:11 - KNVB-directeur Gudde vreest dat voetbalclubs gaan omvallen

KNVB-directeur Eric Gudde vreest dat er clubs uit het betaalde voetbal gaan verdwijnen vanwege de coronacrisis. Dat zegt Gudde in De Telegraaf. 'Ja, ik ben bang dat er clubs gaan omvallen', aldus de directeur betaald voetbal van de KNVB. 'Er zijn in het betaald voetbal clubs die er sowieso niet zo goed voor stonden en waarvoor de coronacrisis de definitieve nekslag kan zijn.'

09:02 - 125 karretjes kwijt, supermarkt maakt winkelwagenmunt weer verplicht

Supermarkt Albert Heijn XL in Arnhem is 125 winkelkarretjes kwijtgeraakt sinds de coronacrisis. Vanaf aanstaande maandag worden winkelwagenmuntjes daarom weer verplicht.

Lees hier het hele verhaal

09:01 - Marcel van Roosmalen schrijft de 'eerste grootse boekpresentatie in coronatijd' op zijn naam

Deels verscholen achter mondkapjes presenteerden schrijver Marcel van Roosmalen en Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg 'Nederland onder het systeemplafond': een bundeling van verhalen en foto's over het Nederland dat zich afspeelt onder het systeemplafond. Want zo'n plafond, een ophangsysteem dat onder een bestaand plafond wordt gehangen, is typisch Nederlands.

Lees hier het hele verhaal

08:57 - Martijn (28) maakt 2,8 miljoen teststaafjes

Ze bestaan nog maar een paar maanden, en nu al is de startup Molded bezig met een monsterklus. Meer dan 2,8 miljoen teststaafjes produceren zij deze maand. Gewoon ergens op een industrieterrein in het dorp Rossum.

Lees hier het hele verhaal

08:55 - 'Geen coronastempel, maar volwaardig diploma voor MBO'ers'

Het is een gekke tijd. Ook voor studenten en scholieren die dit jaar een diploma moeten halen. Wat is zo'n papiertje behaald in coronatijd straks waard? 'Het is een volwaardig diploma', zegt Ellen Marks van Aventus. Dat is een grote mbo-koepel in de stedendriehoek Apeldoorn, Zutphen en Deventer.

Lees hier het hele verhaal

07:39 - Het belangrijkste nieuws