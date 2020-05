LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 15 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 15 mei

22:05 - Minister bedankt Duitsland voor ic-bedden

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft zijn Duitse collega Jens Spahn vrijdag bedankt voor de intensivecarebedden die Duitsland beschikbaar stelde voor Nederlandse coronapatiënten.' Duitsland heeft ons fantastisch geholpen toen we het in Nederland eigenlijk niet meer aankonden', aldus de bewindsman, die met Spahn op bezoek was bij het academische ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen. In Duitsland liggen nu nog drie besmette Nederlanders op de intensive care.

Beide bewindslieden zeiden in Nijmegen dat de buurlanden blijven samenwerken, ook nu de coronacrisis lijkt af te vlakken. 'Totdat er een vaccin is, is gezamenlijk onderzoek naar innovatieve behandelmethoden noodzaak. Nederland heeft indrukwekkende voorbeelden van zulk onderzoek', aldus Spahn.

Foto: ANP

20:08 - Nederlandse grens blijft langer dicht, inreisverbod tot en met 15 juni

Nederland heeft het inreisverbod voor mensen van buiten de EU verlengd tot en met 15 juni. Alleen voor noodzakelijke reizen zijn de grenzen open. Dat is om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De Europese Commissie kondigde de maatregel vorige week al aan. Het is de tweede keer dat het inreisverbod is verlengd. De Nederlandse grens ging dicht op 19 maart. Een paar categorieën zijn uitgezonderd zoals diplomaten, medisch personeel en vrachtwagenchauffeurs.

18:22 - Coronavirus ontdekt bij katten en een hond

Bij drie katten en een hond in Nederland is het coronavirus vastgesteld. Dat heeft minister Schouten van Landbouw bekendgemaakt, zo meldt de NOS. De katten zijn 'boerderijdieren', die leven bij een nertsenfokkerij waar de aanwezigheid van het virus was vastgesteld.

De hond, een Amerikaanse bulldog die de dierenarts inmiddels heeft laten inslapen vanwege ademhalingsproblemen, had een baasje met covid-19. Bij de vier dieren wijst alles erop dat ze zijn besmet geraakt door mensen. Schouten zegt geen aanwijzingen te hebben dat huisdieren mensen besmetten.

Als je coronaverschijnselen hebt, moet je je huisdier niet aaien of knuffelen, zegt Schouten. En als je dier verschijnselen heeft, moet je de dierenarts bellen, raadt Schouten aan.

18:01 - 'Positief denken, helpt tegen corona-stress', zegt Nijmeegse hoogleraar

Positief denken, doen en spreken helpt tegen stress die mensen kunnen oplopen door de uitbraak van het coronavirus. Dat zei hoogleraar cognitieve neurowetenschappen Guillén Fernández van de Radboud Universiteit tegen minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en zijn Duitse collega Jens Spahn.

De Jonge en Spahn lieten zich in Nijmegen bijpraten over de resultaten van een paar van de tientallen onderzoeken die worden gedaan rond het coronavirus. Volgens de wetenschapper doet premier Mark Rutte het goed tijdens zijn persconferenties. Ondanks slechte boodschappen treft hij de juiste toon. 'Door zijn uitstraling en aanpak schieten mensen minder snel in een negatieve spiraal', aldus Fernández.

Foto: Pixabay

17:53 - Vissers krijgen 9 miljoen van het kabinet

Vissers die noodgedwongen aan de wal blijven door de coronacrisis, kunnen vanaf vrijdag een beroep doen op financiële steun. Daarvoor is in totaal 9 miljoen euro beschikbaar, meldt landbouwminister Carola Schouten. De regeling biedt een vergoeding voor het stilleggen van vissersboten voor een periode van maximaal vijf weken.

Met de steunregeling worden vissers tijdelijk geholpen. Zij ontvangen 2200, 4400 of 8800 euro per week, afhankelijk van het motorvermogen van hun vaartuig. Eerder kondigde het kabinet al aan dat ook vissers en viskwekers een beroep kunnen doen op de verruimde regeling waarbij de overheid deels garant staat voor overbruggingskredieten.

Door de sluiting van restaurants en andere eetgelegenheden is de vraag naar verse vis sterk gedaald en staan de prijzen zwaar onder druk. Ook de export is voor een belangrijk deel weggevallen.

17:47 - Q&A over corona op maandag

Aanstaande maandag gaat Sonja Booms weer in gesprek met GGD-arts infectieziekten Ashis Brahma. Hij beantwoordt dan live vragen over het coronavirus. Heb je ook een vraag die nog niet beantwoord is? Je kunt 'm sturen naar corona@gld.nl.

 Omroep Gelderland@OmroepGLD Maandag 18 mei om 17.30 uur is er weer een LIVE Q&A over corona op https://t.co/LBz62Fzaxs. In samenwerking met @GGDNOG. Vragen zijn welkom op corona@gld.nl. Meer informatie op https://t.co/A9VYGPeEex #coronavraag #livestream 17:38 - 15 mei. 2020 Andere Tweets van Omroep Gelderland bekijken

17:14 - Schilder schenkt kunstwerk aan wethouder als dank voor steun tijdens coronacrisis

Wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden heeft een kunstwerk ontvangen als dank voor de financiële steun tijdens de coronacrisis. Het geschenk kwam van Gerd Renshof, oprichter en hoofddocent van een particuliere schilderacademie. Hij maakte het werk zelf. Het schilderij wordt opgenomen in de kunstcollectie van de gemeente Rheden en krijgt een mooi plaatsje in het gemeentehuis.

17:03 - Nog 378 coronapatiënten op de intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 32 gedaald tot 378, dat meldt de NOS. Er liggen daarnaast 527 patiënten met een andere aandoening op de IC, 30 meer dan de voorgaande dag. Dat blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er liggen nog drie Nederlanders met het coronavirus op een IC in Duitsland, vier minder dan gisteren. Het aantal ziekenhuisopnames buiten de IC bedraagt 981, 48 minder dan gisteren.

16:57 - Het belangrijkste nieuws

Bij drie katten en één hond in Nederland is het coronavirus vastgesteld.

Parkeren bij de heide in Ede is dit weekend voor het eerst sinds weken weer mogelijk. Maar als het te druk wordt, worden de parkeerplekken alsnog afgesloten.

Restaurants mogen misschien iets eerder open: al tijdens het pinksterweekend in plaats vanaf 1 juni. Het kabinet is daarover in gesprek met de horeca.

Het aantal doden door corona in Gelderland is vrijdag met 6 opgelopen tot 645. In onze provincie kwamen er 15 ziekenhuisopnames bij, meldt het RIVM. 5555 Gelderlanders zijn tot nu toe besmet geweest met Covid-19. Bekijk hier de actuele cijfers.

Stel je coronavraag aan Omroep Gelderland.

16:39 - Hond in Nederland besmet met corona

Voor het eerst is corona vastgesteld bij een hond in Nederland, meldt landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. Bij de hond, van een coronapatiënt, zijn antistoffen gevonden, wat betekent dat de hond besmet is geweest.

De 8-jarige bulldog is eind april ingeslapen omdat ademhalingsproblemen waarmee de hond kampte steeds erger werden. Daarna zijn bloedmonsters naar het laboratorium gestuurd. Daar is het virus niet aangetoond, maar de antistoffen wel. Het is niet zeker of de ademhalingsproblemen door corona werden veroorzaakt.

Foto: Pixabay

16:33 - Horeca met Pinksteren misschien al open

'We zijn met de horeca in gesprek om te kijken – als ze op 1 juni open mogen – of het mogelijk is om dat al in het Pinksterweekend te doen', zegt premier Mark Rutte vrijdag bij een persconferentie.

Hij benadrukt dat de corona-cijfers tot nu toe niet lijken te verslechteren. 'We mogen vertrouwen hebben maar moeten waakzaam blijven.' De premier zegt dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de regels blijft houden. Dat betekent: afstand houden, thuisblijven bij ziekteverschijnselen en niezen in je elleboog.

Rutte sprak tijdens de persconferentie ook zijn zorg uit over de economie. Volgens de nieuwste cijfers van het CBS is de Nederlandse economie 1,7 procent gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. Het kabinet hoopt snel met een volgend steunpakket te komen.

16:18 - 500 miljoen euro voor het onderwijs

Het kabinet trekt bijna 500 miljoen euro extra uit voor het onderwijs in de coronacrisis. Er gaat onder meer 200 miljoen rechtstreeks naar studenten in hun laatste studiejaar, die vertraging oplopen door de crisis. Zij kunnen collegegeld terugkrijgen. Daarnaast gaat er 244 miljoen euro naar het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo om achterstanden in te halen.

15:24 - Arriva hervat normale dienstverlening

De treinen van Arriva in de Achterhoek rijden vanaf maandag 25 mei 2020 weer volgens de reguliere dienstregeling. De veranderingen in de dienstregeling voor bus gaan in vanaf dinsdag 2 juni. Dat betekent dat er in de regio weer meer treinen en bussen gaan rijden. 'Voorop staat dat het ov nog steeds geen uitje is en het verzoek om alleen te reizen met het ov als het echt noodzakelijk is', aldus Arriva.

Foto: Wikipedia

15:14 - Tijdelijke kinderopvang kan weer dicht

Nu de scholen weer open zijn, kan de tijdelijke opvang van Zorggroep Apeldoorn weer dicht. Eén van de huisjes, achter op het terrein van locatie Randerode, werd in sneltreinvaart omgebouwd tot kinderopvang, vol speelgoed, spelletjes en tablets om huiswerk te maken. 17 maart ging de opvang van start, maar inmiddels zijn de deuren weer gesloten. 'We hebben echt een prachtige tijd gehad samen', zegt Bart van Gurp, een van de medewerkers van de Zorggroep Apeldoorn die in de opvang werkte.

Bart van Gurp in actie bij de tijdelijke kinderopvang. Foto: Zorggroep Apeldoorn

14:59 - 63-jarig huwelijk gevierd met raambezoek

De heer en mevrouw Van Dooren vieren dat ze 63 jaar zijn getrouwd. Een feestje is lastig in deze tijd, zeker omdat mevrouw op de afdeling De Sterrenberg van zorginstelling Kalorama in Beek verblijft. Even leek het erop dat het echtpaar hun trouwdag zonder elkaar moest vieren, maar dankzij de activiteitenbegeleiding en medewerkers van De Sterrenberg konden ze elkaar toch zien. Achter het glas, maar daar was de heer Van Dooren al dolgelukkig mee: 'Ik kan niet zeggen wat dit voor mij heeft betekend.'

Foto: Kalorama

14:15 - Parkeren langs de heide weer open

Na weken afgesloten te zijn geweest, blijven de parkeerplaatsen langs de heide in Ede komend weekend 'gewoon' open. Dat wil niet zeggen dat de gemeente graag heeft dat mensen er massaal op uitgaan om de mooie natuur te bekijken. Als het toch te druk wordt op de parkeerplaatsen, gaan ze alsnog op slot.

 Gemeente Ede@GemeenteEde #VermijdDrukte | Dit weekend kun je weer parkeren op parkeerplaatsen langs de N224. Belangrijkste boodschap blijft: vermijd drukte. Ziet u teveel auto’s staan op een parkeerplaats, probeer dan een andere. Wordt het toch te druk op de parkeerplaatsen, dan sluiten we ze alsnog. 13:23 - 15 mei. 2020 Andere Tweets van Gemeente Ede bekijken

14:09 - 6 coronadoden in Gelderland erbij, 15 ziekenhuisopnames

Het aantal dodelijke slachtoffers door corona in onze provincie is met 6 opgelopen. In totaal zijn zeker 645 mensen in Gelderland aan het virus overleden. In ziekenhuizen zijn nu 1430 mensen uit onze provincie opgenomen of opgenomen geweest, 15 meer dan een dag eerder werd gemeld.

Lees hier alles over de Gelderse cijfers.

13:58 - 53 nieuwe coronadoden, 35 nieuwe ziekenhuisopnames

Het RIVM heeft weer nieuwe cijfers bekendgemaakt over het coronavirus:

 RIVM@rivm Sinds gisteren gemeld bij het RIVM: - 35 mensen opgenomen in het ziekenhuis (totaal: 11.492) - 53 mensen overleden (totaal: 5.643) - 200 mensen positief getest (totaal: 43.681) Meer informatie: https://t.co/rFcBC5MgoX 13:57 - 15 mei. 2020 Andere Tweets van RIVM bekijken

13:46 - Fietsers op de Veluwe opgelet, er geldt hier eenrichtingsverkeer

Nationale Park De Hoge Veluwe voert eenrichtingsverkeer voor fietsers in. Dat geldt vanaf vandaag voor een deel van de fietspaden in het park.

 

Lees hier het hele verhaal.

12:40 - Vorige week nog 100 mensen meer overleden dan gebruikelijk

Het totale aantal sterfgevallen blijft dalen en volgt daarmee de trend die ook te zien is in dagelijks gepubliceerde cijfers over de coronadoden. Wel overleden vorige week nog honderd meer mensen dan te verwachten viel als de uitbraak van het nieuwe coronavirus er niet was geweest. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Amsterdam UMC en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de eerste week van mei overleden naar schatting ruim 3000 mensen. Onder normale omstandigheden was dat 2900 geweest, denken de onderzoekers.

12:28 - Stadion De Wageningse Berg weer even open

Er kwam weer even gesport worden op de iconische De Wageningse Berg. Het stadion opent zijn deuren voor sportverenigingen die extra buitenruimte nodig hebben voor hun trainingen. Zo trainen de eerste en tweede selectie van de lokale voetbalvereniging ONA'53 er drie weken op donderdag. Ook andere sportverenigingen kunnen de komende tijd gebruikmaken van het veld, dat tot het faillissement in 1992 door FC Wageningen werd bespeeld.

Foto: Future Center Wageningen

11:47 - Sporten op de parkeerplaats en straks op een dak

Ken je die Arnhemse sportschool nog die naar buiten én open wil? Vanochtend is de eerste groepsles op de parkeerplaats van Indoor Action gehouden, met toestemming van de gemeente. Er kan binnenkort ook weer gefitnest worden, 50 mensen per keer.

'En zondag beginnen we met yoga op een mooie plek in het groen in het centrum van Arnhem', vertelt Dennis Gerritzen van Indoor Action. Ook wordt er onderhandeld over een ander dak waar straks les op wordt gegeven. 'Dan hebben we 1400 vierkante meter aan buitenlocatie en zijn we echt up and running.'

 Omroep Gelderland@OmroepGLD Vanochtend is de eerste groepsles op de parkeerplaats van Indoor Action in Arnhem gehouden, met toestemming van de gemeente. 11:50 - 15 mei. 2020 Andere Tweets van Omroep Gelderland bekijken

11:34 - Een uniek kijkje in een verpleeghuis in coronatijd

Nu er geen verdenkingen van corona meer zijn op de afdeling van verpleegkundige Rob Heebink, hebben de bewoners van woonzorgcentrum De Bleijke, Markenheem, in Hengelo iets meer ademruimte gekregen. De versoepelingen brengen echter nieuwe uitdagingen met zich mee. Bekijk de nieuwste vlog:

 

10:15 - Economie kreeg 'frontale botsing'

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal als gevolg van de coronacrisis met het snelste tempo gekrompen sinds het dieptepunt van de financiële crisis in 2009. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met name door de gedwongen sluitingen van cafés, restaurants en andere horeca-gelegenheden in maart werd het bruto binnenlands product (bbp) 1,7 procent kleiner vergeleken met de voorgaande periode. 'In maart kreeg de economie door het virus een frontale botsing', vat hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS de situatie samen.

10:09 - Omkleden in de kofferbak

Hans de Man stuurt ons deze foto met bijschrijft: 'Donderdag 14 mei werden ook de trainingen voor de volwassen skeeleraars van b.o.d. de Sprinters In Bemmel weer opgestart. Omdat de kleedkamers door de coronamaatregelen niet gebruikt kunnen worden werd er omgekleed in de kofferbak.'

Foto: Caroline

09:58 - Een boodschap voor de jongeren uit Berkelland

'Slimmer chillen = corona killen!', de gemeente Berkelland gooit de prachtige slogan er nog maar eens in. Met een video steken de politie, handhaving en jongerenwerkers de jeugd een hard onder de riem. 'Houd vol', zegt burgemeester Joost van Oostrum.

 

09:27 - Een weekmarkt, maar dan net even anders dan normaal

De marktvereniging in Winterswijk dient bij de gemeente Winterswijk het verzoek in op de zaterdagen 23 en 30 mei een 'halve warenmarkt' te houden, oftewel met de helft van het gebruikelijke aantal marktkramen op de hele Markt. Dit als proef voor een weer volwaardige zaterdagmarkt in juni.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

09:08 - Extra fietsenrekken rond binnenstad van Tiel

In de binnenstad van Tiel is het niet altijd even makkelijk om anderhalve meter afstand te houden. Om de ruimte beter te benutten, roept de gemeente bezoekers nu op om - als ze met de fiets komen - hun staalros te parkeren in de tijdelijke fietsenrekken rond de binnenstad. Die extra plekken zijn te vinden bij parkeerterrein Oude Haven, naast het oude postkantoor op het Hoogeinde, aan het begin van de Hoogeindsestraat en op de Varkensmarkt.

Foto: Omroep Gelderland

09:01 - Coach koopt tandpasta en mist eerste duel

De Duitse voetbalcompetitie wordt zaterdag weer hervat, maar nog zonder de nieuwe coach van FC Augsburg. Heiko Herrlich zit voor straf niet op de bank omdat hij zich niet heeft gehouden aan de verplichte quarantaine. De 48-jarige trainer bekende dat hij het spelershotel heeft verlaten om tandpasta en huidcrême te kopen in een supermarkt.

'Ik heb een fout gemaakt door het hotel te verlaten. Ook al heb ik alle hygiënemaatregelen gevolgd tijdens mijn afwezigheid, ik kan ik dit niet ongedaan maken', valt te lezen op de website van de nummer 14 van de Bundesliga, die zaterdag in een wedstrijd zonder publiek aantreedt tegen VfL Wolfsburg.

08:43 - Zwembad blijft dicht in anderhalvemetermaatschappij

Het buitenbad in Steenderen blijft dicht zolang de anderhalvemeterregel geldt. Dat heeft het bestuur van de stichting SCE Steenderen besloten. Het protocol schrijft voor dat zwemmers online moeten reserveren, dat er speciale looproutes zijn en dat er een maximumaantal zwemmers moet gelden. Ook mogen volwassenen niet in de kinderbaden komen. Volgens het bestuur van het Burgemeester Kruijffbad is dat allemaal niet te handhaven, doordat de organisatie het grotendeels met vrijwilligers doet. Dus blijft het zwembad voorlopig dicht.

Foto: Burgemeester Kruijffbad Steenderen

08:23 - De weekmarkt wordt steeds drukker

De weekmarkten in de gemeente Oost Gelre worden steeds drukker, vooral in Lichtenvoorde. De kramer staan verder uit elkaar, er is toezicht en er hangen borden om bezoekers bewust te maken van de maatregelen, maar toch komt de anderhalvemeterregel in het geding. Daarom zijn er volgens de gemeente aanvullende maatregelen genomen.

 Gemeente Oost Gelre@Gem_OostGelre De weekmarkt wordt steeds drukker. Daardoor wordt het moeilijker om 1,5 meter afstand te houden. Houd je daarom aan de aanvullende maatregelen. Kom alleen, vermijd drukte, houd afstand en betaal met je bankpas: https://t.co/pDHdioEtau. #AlleenSamen 08:00 - 15 mei. 2020 Andere Tweets van Gemeente Oost Gelre bekijken

08:15 - Vrouw zit 4 uur lang in de kapperstoel

De kappers mogen sinds deze week voor het eerst in bijna twee maanden weer open, en dat hebben ze geweten ook. Esta Haarmode in Winterswijk, dat maandag de burgemeester als eerste klant had, draait overuren. Edwin van Staalduinen vindt het geweldig om weer aan het werk te zijn, ook al werkt hij deze week waarschijnlijk zo'n 80 uur.

En dat niet alleen: per klant is hij ook langer bezig. Zo had hij een klant met uitgroei, die zelf was gaan kleuren. Dat was misgegaan, dus zat ze vervolgens 4 uur lang in de stoel. 'Die moest helemaal opnieuw ontkleurd en gekleurd worden, dat was een heel proces. Maar ze ging wel weer heel gelukkig en mooi de deur uit!'

Luister het gesprek op Radio Gelderland terug:

 

08:02 - Fouten bij uitschrijven coronaboetes

Een deel van de bekeuringen die zijn uitgeschreven voor te weinig afstand houden, zal vanwege fouten nooit bij overtreders op de mat belanden. Dat zegt vakbond BOA-ACP tegenover de NOS.

Tot nu toe zijn zeker 10.000 bekeuringen uitgedeeld door de politie en handhavers omdat mensen te weinig afstand hielden. 'Hoe is een agent of boa tot de conclusie gekomen dat een iemand geen anderhalve meter uit elkaar staat? Dat moet beschreven worden in een proces-verbaal', zegt vakbondsvoorzitter Richard Gerrits. Zeker toen de coronamaatregelen net van start gingen, is dat volgens hem niet altijd gebeurd.

07:49 - Zwaar getroffen zorginstelling probeert de draad weer op te pakken

In Brinkhoven, het woonzorgcentrum in het hart van Heerde, stierven 23 mensen aan corona. 12 werden er ziek maar overleefden het virus. De afgelopen drie weken kwamen er geen nieuwe besmettingen bij. En dus denken de medewerkers na over hoe er voorzichtig een raam of deur open kan.

 

Lees hier het hele verhaal

07:43 - Peiling: VVD groeit naar 43 zetels door corona-aanpak

Kiezers waarderen de corona-aanpak van het kabinet en dat levert vooral de grootste coalitiepartij VVD steun op, blijkt uit de jongste peiling van I&O Research. De liberale partij kan op 43 virtuele zetels rekenen, terwijl alle andere partijen onder de 16 zetels blijven steken.

Twee op de drie kiezers steunt het optreden van het kabinet in de coronacrisis. Vooral premier Mark Rutte (VVD) zelf staat er goed op: zijn waarderingscijfers is van een 5,8 naar een 7,2 gegroeid.

Voor CDA-kopstukken Hugo de Jonge, die optreedt als 'coronaminister' en Wopke Hoekstra, die als minister van Financiën een grote rol speelt in het beheersen van de economische crisis, is veel waardering. Maar dat vertaalt zich nog niet in virtuele zetelwinst voor de christendemocraten. De coalitiepartij, die in 2017 nog 19 zetels behaalde, staat op 13 zetels in de peiling van I&O.

07:18 - Coronacrisis zorgt voor recorddaling van aantal vacatures

Het aantal openstaande vacatures is als gevolg van de coronacrisis fors gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdwenen in drie maanden tijd ruim 60.000 vacatures. Daarmee was sprake van de grootste daling ooit gemeten en ook van de eerste daling in zeven jaar tijd.

De sterkste afname tot nu toe werd gemeten tijdens de financiële crisis. In het vierde kwartaal van 2008 nam het aantal openstaande vacatures met 49.000 af. Het kwartaal erop ging het om een daling met 44.000.