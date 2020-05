LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 14 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 14 mei

21:16 - Restaurant De Fuik in Aalst houdt ermee op

Restaurant De Fuik in Aalst is over de kop gegaan als gevolg van de coronacrisis. Ondernemers Martin en Rosita Ruisaard hebben de laatste maanden geen klanten kunnen verwelkomen en sluiten de deuren, zo laten ze hun gasten weten.

Foto: Pixabay

19:41 - Studenten mogen misschien weer reizen met het OV

Studenten mogen wellicht tussen 11.00 en 15.00 gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen zegt tegen het ANP dat er wordt gesproken over een tijdslot waarin studenten kunnen reizen met bus, tram, metro en trein. Wel moeten studenten het ov zoveel als mogelijk blijven mijden. Gebruik het alleen als het echt niet anders kan, is de gedachte.

19:28 - Geen promotie voor De Graafschap

Door toedoen van de coronamaatregelen kwam het profvoetbal in maart helemaal stil te liggen. Uiteindelijk verklaarde de KNVB de beide profcompetities voor beëindigd. De Graafschap, dat op koers lag voor promotie, stapte naar de rechter. De Doetinchemse club heeft nu echte bakzeil gehaald.

Foto: Wil Kuijpers

17:45 - Een bloemetje voor de ouderen in Beuningen

Op liefst 1435 adressen in Beuningen wordt vandaag en morgen een bloemetje bezorgd. Alle leden van de Vereniging van Senioren worden verrast, bedoeld als opsteker in moeilijke coronatijden.

Foto: Omroep Gelderland

16:39 - Intensive cares zien aantal coronapatiënten dalen

Er liggen op dit moment nog 410 Nederlandse coronapatiënten op de intensive care-afdelingen. Woensdag ging het nog om 432 patiënten. Het aantal is in een week tijd fors gedaald, met 30 procent.

16:36 - Gratis testen in Moskou

De Russische hoofdstad Moskou gaat vrijdag massaal zijn burgers testen op het coronavirus. Dat gebeurt gratis, zegt burgemeester Sergey Sobyanin. De bedoeling is om tegen het einde van de maand 100.000 Moskovieten per dag te testen. In totaal wonen er zo'n 12,5 miljoen mensen in Moskou.

15:14 - Het is vandaag de dag van de heilige Corona

14 mei is de dag van de heilige Corona van Egypte. In katholieke kringen staat een relatief onbekende heilige, Sint Corona, een vrouw die volgens de legende in de tweede eeuw de marteldood stierf, in de belangstelling als beschermheilige tegen epidemieën. Maar klopt dat? Lees hier meer.

14:58 - Weer 3 miljoen Amerikanen erbij die werkloos zijn

Het aantal Amerikanen dat door de coronacrisis zonder werk is komen te zitten, blijft oplopen. Afgelopen week wendden haast 3 miljoen Amerikanen zich tot de overheid voor een werkloosheidsuitkering. In de afgelopen acht weken hebben 36,5 miljoen Amerikanen bij de overheid aangeklopt voor steun.

14:49 - 'Protocol bus en trein zinloos voor blinden en slechtzienden'

Foto: ANP

Het protocol voor het openbaar vervoer laat mensen met een beperking met veel vragen zitten. Dat zegt Iederin, een organisatie die zich inzet voor de belangen van gehandicapten en chronisch zieken. Het protocol geldt vanaf juni, als het openbaar vervoer weer op volle capaciteit gaat rijden en ervoor moet zorgen dat passagiers en ov-personeel zich zo goed mogelijk tegen corona kunnen beschermen. Martin Boerjan van Iederin zegt: 'De stickers en lijnen waarmee beschikbare plaatsen en looproutes worden aangegeven, zijn zinloos voor mensen met een visuele beperking.' Iederin heeft hier een meldpunt voor mensen met vragen en/of klachten omtrent corona.

14:24 - Geen military in Boekelo

Foto: ANP

De vijftigste editie van de Military Boekelo-Enschede komt er dit jaar vanwege de coronacrisis niet. Het paardensportevenement dat gepland stond voor 1 tot en met 4 oktober wordt een jaar uitgesteld. Tot het laatste moment is overwogen de Military zonder publiek te laten doorgaan. Maar, zo zegt de organisatie, een evenement op internationaal en olympisch niveau vraagt om een topsportfaciliteit en een infrastructuur waaraan geen concessies kunnen worden gedaan.

14:19 - Dans op de vloer van Introdans!

Het Arnhemse dansgezelschap Introdans besloot eens flink op te ruimen de afgelopen periode. De oude balletvloer werd in stukken gezaagd en in de verkoop gedaan, zodat mensen er thuis op kunnen dansen. Donderdag werden de eerste delen opgehaald.



 

14:01 - 4 doden in Gelderland erbij, 12 patiënten met corona naar het ziekenhuis

Het aantal dodelijke slachtoffers door corona in onze provincie is de afgelopen 24 uur met 4 opgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. In totaal zijn zeker 639 mensen in Gelderland aan het virus overleden.

13:52 - RIVM: 28 doden en 27 ziekenhuisopnames

De landelijke cijfers van het RIVM van vandaag, de cijfers uit Gelderland volgen snel.

13:24 - Sneltest Corendon populair

Foto: Wikimedia Commons/Corendon

Zo'n driehonderd mensen hebben zich al aangemeld voor een sneltest op het coronavirus die reisorganisatie Corendon aanbiedt. Het gaat om tests die moeten aangeven of je antistoffen tegen het longvirus hebt aangemaakt. Het initiatief kwam Corendon op stevige kritiek te staan van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Corendon wil met de tests, die iedereen tegen betaling van 69 euro kan ondergaan, oefenen voor procedures die klanten moeten doorgaan voor 'coronavrije vakanties' die Corendon deze zomer hoopt aan te bieden.

13:08 - Iemand meenemen naar ziekenhuis Rijnstate? Niet doen

 rijnstate



Op dit moment vragen we patiënten om zonder



TIP💡: als je het fijn vindt dat er toch iemand kan deelnemen aan het gesprek zonder bij de afspraak aanwezig te zijn, kun je diegene bellen 📱tijdens het gesprek. Door je telefoon op de luidspreker te zetten, kan hij of zij meeluisteren en eventueel ook iets vragen. Ook kun je het gesprek opnemen met je mobiele telefoon, zodat je dit later met iemand terug kunt luisteren. #samensterk #coronavírus Op dit moment vragen we patiënten om zonder #begeleider naar hun afspraak te komen. Een begeleider mag alleen mee als dat echt nodig is. Zo zorgen we dat het niet te druk is in het ziekenhuis en iedereen 1,5 meter afstand kan houden.TIP💡: als je het fijn vindt dat er toch iemand kan deelnemen aan het gesprek zonder bij de afspraak aanwezig te zijn, kun je diegene bellen 📱tijdens het gesprek. Door je telefoon op de luidspreker te zetten, kan hij of zij meeluisteren en eventueel ook iets vragen. Ook kun je het gesprek opnemen met je mobiele telefoon, zodat je dit later met iemand terug kunt luisteren. #Vooropinzorgvoorjou

13:05 - Je moet vanaf juni bij het raam zitten in de trein

Foto: ANP

Veel mensen zitten graag bij het raam in de trein. Vanaf 2 juni moet het zelfs. Het is één van de maatregelen om de reguliere dienstregeling van de NS weer te hervatten, zo goed en zo kwaad als dat gaat in tijden van corona.

12:58 - Vitesse naar rechter om huur GelreDome

Foto: ANP

Ook Vitesse stapt naar de rechter om corona en wel om de huur van stadion GelreDome. Het kort geding dient op maandag 25 mei. De eredivisieclub betaalt naar verluidt jaarlijks 1,8 miljoen euro om in het stadion te mogen voetballen. Vitesse wil een halvering van de huursom voor de maanden waarin het geen wedstrijden heeft vanwege de coronacrisis.

12:48 - 'Kun je samen op vakantie naar Texel?'

Mia Geerts stelt deze vraag aan coronadeskundige bij de GGD Ashis Brahma:

 

12:28 - Promotie De Graafschap? Bellers zeiden dit

Door corona ligt de voetballerij stil. En dat sneu is voor De Graafschap want die club loopt promotie naar de eredivisie waarschijnlijk mis; vanavond doet de voorzieningenrechter uitspraak in een zaak die de club samen met de koploper in de eerste divisie Cambuur tegen de KNVB heeft aangespannen. Radio Gelderland zette de telefoonlijnen open: moeten de Superboeren naar de eredivisie of niet? Een van de bellers was Gerdo Hazelhekke, oud-speler van de club uit Doetinchem.

 

12:08 - Anonieme bloemen voor ziekenhuis in Winterswijk

Wie is toch de patiënt die iedere medewerker van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft bedankt met een bloemetje? Rob Kleijs sprak met assistente anesthesie Susan Hoftijzer. 'We waren er stil van.'

 

12:00 - Hoe zou het in Heerde zijn?

Sinds drie weken is er geen coronabesmetting meer in verzorgingstehuis Hanzeheerd in Heerde. De helft van de 70 bewoners raakte sinds de uitbraak besmet en 23 van hen stierven. Verslaggever Ellen Kamphorst sprak onder meer met directeur Jos Bleijenberg.

 

11:47 - Taart van Doetinchem, voor Leeuwarden

Foto: SV Superboeren

Op de dag dat de voorzieningenrechter bepaalt of De Graafschap en SC Cambuur alsnog promoveren naar de eredivisie, zijn fans van de Doetinchemse club naar Friesland afgereisd om een taart aan te bieden aan supporters van Cambuur.

11:42 - NS: 50 procent van stoelen te benutten

Foto: ANP

De NS verwacht bij de hervatting van de reguliere dienstregeling ongeveer 50 procent van de stoelen in de treinen te kunnen benutten. De vervoerder benadrukt dat die capaciteit vooral bedoeld is voor noodzakelijke reizen. De overheid heeft daarbij het gebruik van een mondkapje in het ov verplicht gesteld. De NS rijdt vanaf 2 juni weer grotendeels de reguliere dienstregeling. De vervoerder zegt het maximale aantal treinen te laten rijden dat voor zij medewerkers onder corona-omstandigheden mogelijk is en nodig is om Nederland bereikbaar te houden.

11:31 - Filmpje van Henk!

Vanmorgen kon je een radioreportage horen rond marathonloper Henk die in Eibergen een marathon (zijn honderdste!) loopt op een viaduct. Er is nu ook een filmpje.

 

10:25 - Soepie?

 honigcomplex View Profile View More on Instagram honigcomplex



Mariëlle Lamberts zal inmiddels een lamme arm hebben van al dat roeren in de soepketels…

Het zijn drukke tijden voor



Zo te zien smaakte die opperbest. :-) De gulle donateurs deze keer: LekkerLokaal, Roma Champignons, Tuinderij De Lijsterbes, @helladuijs,



#honigcomplex #soepvandehonig #lekkersoepie #kanaltijd #dankbaar #goeieenergie #lief #samenmooiedingendoen Mariëlle Lamberts zal inmiddels een lamme arm hebben van al dat roeren in de soepketels…Het zijn drukke tijden voor @veel_soeps, gevestigd in @de_smeltkroes op het Honigcomplex. Nadat er vorige week donderdag 60 liter ouderwetse groentesoep aan @stkalorama was afgeleverd, was het afgelopen zondag de beurt aan de bewoners en medewerkers van Woonzorgcentrum Nijevelt. Dertig liter kakelverse champignonsoep stond er voor hen op het menu.Zo te zien smaakte die opperbest. :-) De gulle donateurs deze keer: LekkerLokaal, Roma Champignons, Tuinderij De Lijsterbes, @coop_burghardt_vd_bergstraat, @beauquet.nl, Kantoorboekhandel Jacobs, Mieke en André. (met dank aan Winanda Van Kempen)#honigcomplex #creatiefincrisis

09:45 - Hardlopen in je virtuele eentje

Foto: wallpaperflare

Veel organisatoren van hardloopevenementen kiezen voor het aanbieden van een virtuele wedstrijd: deelname is in je eigen tijd, in je eigen omgeving en geschiedt alleen of met slechts enkele medelopers (en die afstand bewaren). En na het inschrijven en later inzenden van de gelopen afstand krijg je daar in sommige gevallen zelfs een herinnering voor. Virtuele hardloopevenementen vind je hier.

09:32 - Scholen tevreden over eerste dagen, maar ouders klagen

Foto: voorwerkendeouders.nl

Op vrijwel alle scholen is de overgang van thuisonderwijs naar onderwijs op school volgens het schoolprotocol verlopen. Liefst 97 procent van de schoolleiders kijkt dan ook met een positief gevoel terug op de eerste schooldagen. Liefst 21 procent vond het zelfs geweldig gaan. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim 1100 schooldirecteuren in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Bij een meldpunt voor ouders kwamen evenwel 400 klachten binnen.

Een greep:

Kinderen met hooikoorts met doktersverklaring worden geweigerd. Kinderen in de noodopvang worden van hot naar her verplaatst. Vervoer naar speciaal basisonderwijs loopt niet omdat de chauffeurs vaak wat ouder zijn en dus een risicogroep.

09:19 - Digitale Nacht van de Vluchteling

Foto: vluchteling.nl

De Nacht van de Vluchteling is vanwege het coronavirus afgelast. Daarom komt Stichting Vluchteling nu met een virtueel loopinitiatief; #NVDVgoesdigital. Mensen kunnen in of rondom hun eigen huis lopen en zich op die manier tóch inzetten voor noodhulp aan vluchtelingen waar ook ter wereld. De afstand, datum en het sponsorbedrag mag elke deelnemer zelf bepalen. Stichting Vluchteling lanceert de NVDV-app voor Android vandaag, de app voor iOS volgt snel. Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling, zegt: 'Voor zover wij weten zijn wij de eerste organisatie die een eigen app lanceert ter vervanging van het fysieke evenement. Wij zijn enorm trots dat we dit in zo’n korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Stilzitten is – zeker nu – geen optie. Elke stap telt.' Inmiddels heeft de stichting ruim 100.000 euro binnen.

09:12 - Duitsers besmetten minder anderen

Duitsers met het coronavirus besmetten volgens hun overheid gemiddeld minder andere mensen. Het zogeheten reproductiegetal daalde in een etmaal van 0.94 naar 0.81. Dat getal geeft aan hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Als het getal 1 is, besmet iedere coronapatiënt gemiddeld 1 andere persoon. Zakt het reproductiegetal onder de 1, dan neemt de epidemie in hevigheid af. Duitsland heeft de maatregelen die verspreiding van het virus moeten voorkomen de afgelopen tijd versoepeld. De regering wil op 15 juni ook de grenzen met buurlanden weer helemaal openen.

09:00 - Sportschool Indoor Action in Arnhem gaat outdoor

De overheid stelt dat bij onder andere fitness aerosolen in de sportschool vrijkomen, die een risico kunnen vormen voor de verspreiding van Covid-19. Daarom mogen fitnesscentra en sportscholen die binnen lesgeven nog niet open. Doordat Indoor Action in Arnhem er nu tijdelijk een outdoor-gym van maakt, hoopt de sportschool dit te omzeilen.



 









08:50 - Roman over corona komt vandaag uit

Schrijver en taalkundige Wim Daniëls heeft een 'coronaroman' geschreven: Quarantaine. Dat boek komt vandaag uit. Het is een roman over een mannelijke gynaecoloog en een vrouwelijke taalkundige, die elkaar ontmoeten in een Frans vakantiepark. Daniëls schreef het boek in twee maanden. Aan de mensen die corona-moe zijn heeft de schrijver gedacht, zegt hij:

 

08:31 - Alles dat je van corona wilt weten en ook aan ons vraagt

Omroep Gelderland werkt sinds de uitbraak van corona nauw samen met de GGD's in de provincie. Dat leidt onder meer tot het geregeld beantwoorden van vragen van deskundigen op Radio Gelderland. Maar we ook een website. Die vind je hier. Heb je ook een vraag, gebruik daarvoor onze socials!

08:20 - Henk loopt coronamarathon op viaduct

Foto: Omroep Gelderland

Henk Harenberg uit Eibergen loopt donderdag helemaal in z'n eentje een marathon, omdat hij naar eigen zeggen het woord corona niet meer kan horen. Dat wil niet zeggen dat hij niet enorm meeleeft met de mensen die door het virus ziek zijn geworden. Hij wil op de Needseweg 84 keer het viaduct over de N18 lopen. Het parcours is 500 meter heen en 500 meter terug. Daar komt nog de aanlooproute bij van 195 meter. Zo komt Henk precies uit op 42 kilometer en 195 meter. Hoewel het zijn 100ste marathon is, weet hij nog niet of hij de afstand uit zal lopen. Dat komt door de helling met een hoogte van 7 meter van het viaduct, en het keerpunt.

 

08:04 - Libelle Zomerweek dit jaar op Facebook

Had je ook zo'n zin in de Libelle Zomerweek? Die kan door corona niet doorgaan, althans niet in het echt. Op Facebook wel en dat evenement begint om 14.00 uur. Hier.

07:48 - Meldpunt voor klachten

Heb je klachten over de toegankelijkheid van horeca, winkels en instellingen vanwege maatregelen die om corona zijn genomen? Er is een meldpunt waar je terecht kunt. Dat meldpunt vind je hier.

07:41 - Steunpunt politie Klarendal in Arnhem weer open

In de wijk Klarendal in Arnhem is het wijksteunpunt van de politie en handhaving weer geopend. Het steunpunt ging medio maart vanwege corona dicht. In de wijk is er een nieuwe wijkagent actief: Cees van Veldhuizen.

07:26 - Bijna 1,5 miljoen Amerikanen hebben corona (gehad)

In de Verenigde Staten zijn nu zeker 1,4 miljoen Amerikanen besmet geraakt zijn met het virus. Volgens tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore steeg het aantal sterfgevallen door corona woensdag met 1813 tot ruim 84.000. De Verenigde Staten zijn wereldwijd het hardst getroffen door het coronavirus. Ondanks dat versoepelen verschillende staten de coronamaatregelen, terwijl andere staten op slot blijven om zo verspreiding van het virus te beteugelen.

07:21 - Huiseigenaren houden hand op de knip

Foto: Pxhere

Huiseigenaren stellen grote uitgaven uit. Dat blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder ruim 1.400 leden. Meer dan de helft van de huiseigenaren (54 procent) geeft minder geld uit dan voor de coronacrisis en 18 procent maakt zich zorgen over zijn financiële toekomst. De zorgen gaan vooral over hun baan en het voortbestaan van hun werkgever, of over het pensioen. Van de huishoudens kijkt 21 procent naar manieren om te besparen op vaste lasten, zoals de energielasten. Huiseigenaren noemen ook besparen op verzekeringen (30 procent), het internet, tv- en belabonnement (28 procent) en de hypotheeklasten (22 procent) als opties.