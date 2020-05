LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 12 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 12 mei

21:34 - Voor het eerst weer verdachten in het echt in de rechtbank

De rechtbanken in Arnhem en Zutphen behandelen sinds deze week op beperkte schaal weer zaken met de verdachten erbij in de zittingszaal. Het gaat om zaken waarvan de rechtbank het nodig vindt dat verdachten zelf in het echt verschijnen. Daarbij krijgen strafzaken en jeugd- en familiezaken prioriteit.

Het publiek mag nog geen zittingen bijwonen, maar de pers in overleg wel. De rechtbank is corona-proof gemaakt met plexiglas en looproutes.

De afgelopen weken zijn bijna alleen zittingen gehouden om dringende beslissingen te nemen, bijvoorbeeld of iemand in voorlopig hechtenis langer vast moet blijven zitten als de vorige periode verloopt. Dat heeft een achterstand opgeleverd in de behandeling van zaken. Verdachten waren vaak alleen bij via een videoverbinding met de gevangenis. Bij veel zaken over dat soort beslissingen zal dat voorlopig ook nog zo blijven gaan.

Lees verder: De rechtbanken zijn coronabestendig, maar niet iedereen is welkom

21:20 - Voorst belt met willekeurige inwoners om te vragen hoe het gaat

De maatregelen rondom het coronavirus hebben grote en kleine gevolgen. De gemeente Voorst is benieuwd hoe het met inwoners gaat en belt momenteel willekeurige inwoners op om dat te vragen. Dat meldt de gemeente op Facebook. De gemeente hoopt zo een idee te krijgen van wat er leeft en welke behoefte inwoners hebben waar de gemeente misschien bij kan helpen. De gemeente belt tussen 7 en 18 mei willekeurig een paar honderd inwoners van de gemeente Voorst.

 

21:12 - Zorgverleners in het zonnetje met verzoekplaten

Luisteraars, lezers en kijkers van Omroep Gelderland hebben dinsdag aan de lopende band verzoekplaatjes aangevraagd voor Gelderse zorgverleners. De Dag van de Verpleging was voor Radio Gelderland reden om een oproep te doen zorgpersoneel met verzoekplaten in het zonnetje te zetten. De actie leverde bijzondere verzoeken op en verhalen over de zorg.

Luister enkele fragmenten terug: Veel verzoekplaten voor zorghelden op Dag van de Verpleging

21:07 - 'In tijden van corona zijn lijders aan angsten niet meer alleen met hun angst'

Bang zijn voor gevaar, en bang zijn om ziek te worden. Continu poetsen of je handen wassen. Het is dagelijkse kost voor mensen met angst- en dwangstoornissen. Maar volgens psycholoog Frank Op ‘t Veld zijn we in tijden van corona allemáál een beetje extra bang voor de boze buitenwereld.

‘Voor mensen met dwang heeft de coronacrisis ook een positieve kant. Je bent geen outsider meer. Eerder was je gekke Henkie, maar nu denkt iedereen een beetje zoals jij’.

Lees verder: Dwangstoornis in coronacrisis: 'Iedereen is nu extra bang voor de boze buitenwereld'

20:52 - Stoplicht bij toiletgebouw op de camping

Het gaat ze niet snel genoeg. Campinghouders willen volledig open, mét gebruik van sanitair. De overheid wil daar liever nog mee wachten. En dus heeft de eigenaar van Camping De Pampel in Hoenderloo iets bedacht: een stoplicht voor de ingang van het sanitairgebouw. Deze gaat op rood wanneer het maximum aantal bezoekers is bereikt.

Lees ook: Met dit sanitairstoplicht is De Pampel in Hoenderloo er helemaal klaar voor

 

20:46 - Brandbrief cultuurinstellingen Achterhoek naar provincie

Culturele instellingen in de Achterhoek en daarbuiten vrezen voor hun voortbestaan door de geldende coronamaatregelen. In een brandbrief vragen onder meer Schouwburg Amphion en het DRU Industriepark de provincie om financiële steun, want de versoepeling voor de zomermaanden zorgt er niet voor dat de donkere wolken boven de instellingen verdwijnen.

Lees het verhaal van onze mediapartner Regio8:

Noodlijdend DRU en Amphion vragen om hulp: 'Water staat ons aan de lippen'

 

20:40 - Ook Gelderse klachten over aansluiting scholen en kinderopvang

De belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang heeft ook uit Gelderland klachten ontvangen over basisscholen die maar halve dagen opengaan, tegen het overheidsadvies in. De kinderopvang komt daardoor in de knel. Hoeveel meldingen het in Gelderland zijn, kan BOinK niet zeggen.

Lees ook: Ook Gelderse klachten over aansluiting scholen en kinderopvang

Foto: ANP

17:16 - Sportscholen nog dicht, maar minister bekijkt voorstel

Sportscholen die nog dicht moeten blijven tot 1 september, zijn een petitie gestart en in gesprek gegaan met minister Martin van Rijn. Die heeft vertegenwoordigers uit de branche dinsdag toegezegd dat hij voorstellen van sportscholen voor een anderhalvemeter opening gaat bekijken.

De sportscholen vinden dat zij hun fitnessruimtes kunnen inrichten voor corona-proof sporten, bijvoorbeeld met genoeg afstand, minder mensen gelijktijdig, en minder apparaten. Zij stellen binnen sporten van belang is om gezond te blijven en het virus de baas te blijven.

De minister is nog niet gerust op het voorkomen van rondvliegende druppeltjes. Het Outbreak Management Team (OMT) dat de regering adviseert, zal naar de voorstellen kijken, maar niet voor 1 juni met uitsluitsel komen.

Lees hier wat sportschoolhouders in Nunspeet ervan vinden

 

16:48 - Meer mensen zónder dan mét corona op intensive care

Op de intensive care afdelingen in Nederland liggen 451 mensen met het coronavirus en 462 mensen met andere aandoeningen. "Voor het eerst in lange tijd liggen er meer non-Covid- dan Covid-patiënten op de Nederlandse ic's", aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

In totaal worden 463 coronapatiënten behandeld op de intensive care. Behalve de 451 mensen in Nederland liggen ook twaalf patiënten op een intensivecareafdeling in Duitsland. In vergelijking met maandag liggen 35 coronapatiënten minder op de ic's. Het aantal mensen met andere aandoeningen is juist met 74 toegenomen.

Buiten de intensive care, dus op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen, liggen 1110 patiënten met corona.

16:38 - Ede scheldt terrashuur horeca kwijt tot 1 juni

De gemeente Ede heeft besloten de huursom voor horecaterrassen in Ede tot 1 juni kwijt te schelden voor horeca-ondernemers met een terras. De ondernemers in Ede halen tot die tijd geen inkomsten uit hun terrassen, terwijl de huur van de terrassen maar door liep. Dat heeft de gemeente dinsdag bekendgemaakt.

16:16 - Boekingssysteem roodgloeiend voor knippen en verven

Nederland snakte naar een bezoek aan de kapper, gezien het recordaantal boekingen via Treatwell, dat digitaal boekingen verzorgt voor duizenden salons. Een bezoek aan de kapper of beautysalon kan weer sinds maandag.

"Vooral de eerste twee dagen nadat premier Rutte had bekendgemaakt dat de kappers weer open mochten, liep het storm. Wel vier keer meer dan op een normale dag", aldus een woordvoerster.

De top 5 meest gevraagde behandelingen zijn een knipbeurt voor mannen, gevolgd door haren knippen en verven. Ook ziet het boekinssysteem veel boekingen voor het onderhoud aan wenkbrauwen en voor pedicurebehandelingen.

Het systeem regelt boekingen voor 25.000 salons in Europa en ruim 2560 in Nederland.

15:15 - Recreatiegebied Zeumeren bij Voorthuizen weer open

Recreatiegebied Zeumeren bij Voorthuizen en Barneveld gaat weer open. Parkeren kan weer en ook de golf- en waterskibaan gaan weer open. Dat heeft de gemeente Barneveld bekendgemaakt. Nachtvissen blijft voorlopig verboden en de toiletgebouwen blijven dicht tot 1 juli. Toezichthouders van beheerder Leisurelands zien toe of bezoekers de RIVM-richtlijnen in en om het water volgen.

15:01 - Introdans deelt oude balletvloeren uit

Wie thuis de balletvloer op wil, moet bij het Arnhemse gezelschap Introdans zijn. Dat doet de oude vloeren weg en iedereen kan ervoor in aanmerking komen. De prijs mogen belangstellenden zelf bepalen vanaf 5 euro per stuk vloer, want daar is het gezelschap het niet om te doen.

Medewerkers van het gezelschap hebben tijdens de coronacrisis eens lekker stevig opgeruimd. Ook de oude vloeren in het pakhuis, gemaakt van dempende kunststof die de gewrichten spaart, moesten eraan geloven. Ze zijn inmiddels in stukken van circa 160 bij 200 centimeter gezaagd.

De dansers van Introdans hebben allemaal al stukken vloer thuis gekregen om op te oefenen. Vanaf komende donderdag 14 mei kunnen anderen een stukje Arnhemse ballethistorie ophalen: maximaal drie delen per persoon en alleen na een bevestiging op een aanvraag per mail.

Foto: Introdans

14:50 - 'Ik huil elke dag om de coronacrisis, is dat normaal?'

De coronavraag van is afkomstig van de 70-jarige Rinie uit Steenwijk. 'Ik ben 70 jaar en ik huil elke dag door wat ik hoor en zie op tv. Zijn er meer mensen als ik die door corona overstuur raken?' 'Rinie, we huilen allemaal weleens. U bent echt niet de enige', antwoordt Ashis Brahma van de GGD Noord- en Oost Gelderland.

 Omroep Gelderland@OmroepGLD #coronavraag: Ik ben 70 jaar en ik huil elke dag door wat ik hoor en zie op TV. Zijn er meer mensen als ik die door corona overstuur raken? - Rinie uit Steenwijk. Dit 👇 is de reactie van @ggdnog. Zie ook https://t.co/ucDVJhKV7p 14:45 - 12 mei. 2020 Andere Tweets van Omroep Gelderland bekijken

14:41 - 3 nieuwe coronadoden in Gelderland

Het aantal dodelijke slachtoffers door corona in onze provincie is de afgelopen 24 uur met 3 opgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. In totaal zijn zeker 634 mensen in Gelderland aan het virus overleden.

Lees hier alles over de Gelderse coronacijfers.

Foto: ANP

14:30 - Aantal doden door coronavirus stijgt met 54

Het officiële dodental in ons land door het coronavirus is gestegen tot 5510. Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 54 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal gemelde sterfgevallen ligt op dinsdag meestal wat hoger dan op andere dagen. Dat komt doordat GGD'en de overlijdens tijdens het weekeinde vaak op maandag doorgeven. Het wil niet zeggen dat deze 54 mensen allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 35 naar 11.378. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 42.984. Dat zijn er 196 meer dan op maandag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

14:15 - Een bedankje voor de zorghelden

Ewout Schouten uit Harderwijk stuurt ons deze foto met bijschrijft: 'Vandaag een leuke verrassing met de post. Als vrijwilliger mag ik nu niet veel doen, maar ze denken toch aan ons! Dank Zorggroep Noordwest Veluwe.'

13:11 - 2.700 euro bij elkaar gelopen en gefietst in Winterswijk

Voedselpakketten voor de voedselbank, een verrassingspakket voor de opgesloten Johanna (88) in New York, rozen voor ouderen, puzzels voor ggz-cliënten en bonbons voor de ambulancepost. Het is nog maar een greep uit de acties waar tientallen hardlopers en wielrenners uit de omgeving van Winterswijk zich de afgelopen tijd hard voor hebben gemaakt.

Voor elke gelopen en gefietste km's doneerden de atleten zelf respectievelijk 0,10 en 0,03 cent. Ook werden door anderen eenmalige donaties gegeven. In totaal is er meer dan 42.000 km gelopen en gefietst en 2.700 euro opgehaald.

Jelle Bosch sprak er namens de initiatiefnemers over op Radio Gelderland:

 

12:52 - RIVM: sneltesten zijn niet betrouwbaar

Sneltesten om binnen een half uur te ontdekken of je besmet bent (of was) met het coronavirus, zijn niet betrouwbaar en moeten daarom worden afgeraden. Ze geven te vaak een foute uitslag.

Dat meldt het RIVM, op basis van onderzoek naar testen van onafhankelijke medische microbiologische laboratoria, uitgevoerd door de Taskforce Serologie van de Landelijke Coördinatie Testcapaciteit. Dat is een samenwerking van het RIVM, ziekenhuizen en laboratoria.

12:46 - Duur feestje in Beesd: vijftig bekeuringen

Zo'n vijftig mensen zijn afgelopen weekend bekeurd voor samenscholing in Beesd. In een loods werd een besloten feest gehouden en vrijwel alle bezoekers kregen een bon.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Pexels (ter illustratie)

12:19 - 'Sterfte nog bovengemiddeld'

In de week van 27 april tot en met 3 mei zijn 3299 mensen overleden. Dat zijn er bijna 600 minder dan een week eerder, maar het aantal is alsnog 5 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dat melden het CBS en RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De cijfers zijn gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor deze week. Daar komen naar verwachting nog zo’n 40 tot 80 overledenen bij.

11:42 - 'Willen alle vogeltjes zich even verzamelen voor een concert bij het verpleeghuis'

Loesje is al een tijdje terug in Arnhem. Sinds eind maart hangen er al posters met daarop spreuken van Loesje door heel de stad. En sinds kort zijn daar een hele rits aan nieuwe spreuken bijgekomen, langs de weg op lantaarnpalen, billboards, bij parkeergarages en bij mensen thuis. En dat allemaal om Arnhemmers een hart onder de riem te steken in deze coronatijd.

Foto: Marketing Arnhem

11:28 - Vitesse hoopt dat fans afzien van compensatie

Vitesse-fans die een of meerdere thuiswedstrijden moesten missen vanwege het coronavirus, kunnen daarvoor een voucher krijgen. Maar liever hebben de Arnhemmers dat ze afzien van een tegemoetkoming, omdat de club 'hard wordt geraakt door deze crisis'.

Lees hier het hele verhaal. over de compensatie.

Foto: Omroep Gelderland

11:11 - Escaperooms weer open voor gezinnen

Meerdere escaperooms in de Achterhoek openen hun deuren weer, vooralsnog alleen voor teams met leden van één huishouden kunnen weer teams met leden van één huishouden ontvangen. Zeven bedrijven hebben daarvoor gezamenlijk nieuwe richtlijnen opgesteld en voorgelegd aan hun gemeenten. Inmiddels hebben escaperooms in onder meer Groenlo en Winterswijk groen licht gekregen om weer open te gaan voor gezinnen.

Een van de maatregelen is dat de tijden tussen de spelrondes zijn verruimd, zodat groepen elkaar niet tegenkomen. In de tussentijd wordt de kamer schoongemaakt. Ook is het verplicht om voor en na de escaperoom je handen te wassen. En voor wie wil zijn latex handschoenen beschikbaar.

Foto: Wikimedia

11:03 - Gerard (92) kan eindelijk weer golfen

92 jaar is-ie, maar hij stond te trappelen toen hij weer 'de wei' in mocht. Gerard Jarwaarde is het oudste lid van de golfclub in Putten. 'Ik was bang dat mijn auto niet zou starten vanochtend, zoveel zin had ik.'

 

Lees hier het hele verhaal

09:34 - De bieb gaat weer open

Verschillende bibliotheken in de regio laten weten hun deuren op maandag 18 mei weer te openen. Daarbij gaat het onder meer om de grotere vestigingen van de Bibliotheek Gelderland-Zuid, op de Veluwe en in de Achterhoek.

Het kabinet bepaalde eerder al dat de bibliotheken sinds deze week weer open mogen. Gisteren ging onder meer de bibliotheek van Rozet in Arnhem al open en vandaag is het de beurt aan de bieb in Scherpenzeel.

 Bibliotheek Gelderland Zuid@bieb024 Goed nieuws! Onze grotere vestigingen gaan op maandag 18 mei in aangepaste vorm weer open. Biebleden kunnen terecht voor het inleveren en lenen van biebmaterialen. Vanwege de voorbereidingen is de Afhaalbieb vanaf vrijdag 8 mei gesloten. Meer info op https://t.co/F1zktkVxuq. 20:02 - 7 mei. 2020 Andere Tweets van Bibliotheek Gelderland Zuid bekijken

09:21 - Wat vind jij?

Het is vandaag de 'Internationale Dag van de Verpleging', een dag waarop we ons respect kunnen tonen voor zorgmedewerkers. Maar is die bewondering ook uit te drukken in geld? Vind jij dat de ziektekostenpremie omhoog zou mogen, zodat zorgmedewerkers meer betaald kunnen krijgen? Laat het ons hier weten.

Foto: ANP

09:08 - Honderden T-shirts fleuren Arnhemse binnenstad op

Rijen T-shirts bedrukt met opbeurende teksten en het 'Ernems hert' sieren sinds afgelopen week de winkelstraten van de Arnhemse binnenstad. 'Eigenlijk om iedereen even een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden', vertelt Sander Wind van Platform Binnenstad Arnhem die de actie opzette.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Jan Adelaar

08:20 - Meer 'coronageweld' tegen politie

In de coronacrisis is het geweld tegen de politie toegenomen. Dat blijkt uit gegevens die de politie aan de NOS heeft verstrekt.

De eerste weken na de invoering van de coronamaatregelen, in maart, lag het aantal geweldsincidenten tegen politiemensen nog zo'n 10 procent lager dan eind februari. Vanaf april nam het aantal incidenten sterk toe. In de week van 6 april lag het aantal keren dat de politie met geweld te maken kreeg 40 procent hoger dan de laatste week vóór de coronacrisis.

Ook in de weken erna kregen agenten met bovengemiddeld veel geweld te maken. Voorbeelden daarvan zijn volgens de politie de 'coronaspugers', mensen die agenten in het gezicht spuugden of hoestten en dreigden met coronabesmetting. Inmiddels lijkt het aantal incidenten weer te dalen.

07:29 - Burgemeesters zien opening terrassen met vertrouwen tegemoet

De burgemeesters van de Veiligheidsregio's zien de opening van de terrassen op 1 juni met vertrouwen tegemoet. Steeds meer mensen gaan eropuit, maar volgens de burgemeesters blijven zij voldoende afstand van elkaar houden. Zij verwachten niet dat zij door de openstelling van de horeca ineens massaal boetes moeten gaan uitdelen. Dat laat burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen weten na afloop van het wekelijkse beraad van alle burgemeesters van de Veiligheidsregio's.

'Het is de supermarkt- of meubelbranche ook gelukt om maatregelen te treffen. Ik ga er vanuit dat het de horeca eveneens gaat lukken. De verantwoordelijkheid voor de regels ligt in de eerste plaats bij de ondernemer. Pas bij herhaaldelijke overtredingen gaan wij handhaven', zegt Bruls. Hij is voorzitter van het Veiligheidsberaad waarin alle Veiligheidsregio's samen komen.

De burgemeesters gaan bovendien niet anders ingrijpen. 'Alleen bij excessen, als mensen moedwillig regels overtreden en niet willen luisteren, wordt er opgetreden en boetes uitgedeeld', aldus Bruls.

Foto: ANP

07:26 - Amélie en Anika lopen van Arnhem naar Amsterdam voor coronaverhalen

De Arnhemse Amélie Dufour staat vanochtend aan het begin van een zesdaagse voetreis dwars door Nederland. Over het oudste ANWB-wandelpad, van Arnhem naar Amsterdam. Samen met een vriendin probeert ze erachter te komen hoe de anderhalve meter samenleving beleefd wordt.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Amélie Dufour:

 

Foto: Amélie Dufour

07:17 - Meer dan 80.000 coronadoden in de VS

In de Verenigde Staten is het aantal mensen dat overleden is aan het coronavirus de grens van 80.000 gepasseerd. Dat blijkt uit de laatste tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

De VS zijn van alle landen het zwaarst getroffen door de coronapandemie. In het land zijn ruim 1,3 miljoen besmettingsgevallen van het virus bekend. Wereldwijd zijn meer dan 4,1 miljoen besmettingen geregistreerd.