LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 11 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 11 mei

20:47 - Gratis coaching voor door corona getroffen ondernemers

Ondernemers die door de coronacrisis in zwaar weer zitten, kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen. Zij kunnen daarvoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), een club van oud-ondernemers die mede gefinancierd wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voor hulp van OKB moet normaal gesproken een eigen bijdrage van 150 euro worden betaald. Om te zorgen dat het nu gratis kan, verhoogt het ministerie het subsidiebedrag voor de stichting dit jaar met 240.000 euro.

20:14 - 'Pas op voor criminele investeerders in de horeca'

Zit je als horeca-ondernemer in financiële nood door de coronacrisis? Pas dan op dat je niet van de verkeerde mensen geld aanneemt. 'Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken', waarschuwt de RIEC's en het LIEC. Hun zorgen worden onder meer gedeeld door de gemeente Putten.

 Gemeente Putten waarschuwt: Ook tijdens de coronacrisis trekken horecagelegenheden criminelen aan die niet terugdeinzen voor intimidatie en geweld. Wees alert en bel de politie als het jou overkomt!

19:24 - Een bedankje voor alle basisscholen

Berg en Dal heeft alle basisscholen en de kinderopvang op de dag van de heropening iets lekkers gestuurd voor bij de koffie of thee. Daarmee wil de gemeente alle medewerkers bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

 

18:43 - Ton mag na weken weer op bezoek bij zijn vrouw met dementie

Verpleeghuis Walraven in Bennekom is één van de zorglocaties die als experiment weer mensen op bezoek mag laten komen. Eén van hen is Ton in 't Veen, die zijn vrouw - die lijdt aan dementie - na weken weer kan zien. 'Geweldig', noemt hij het. 'Het was heel mooi. Ze heeft het al die tijd niet begrepen natuurlijk. Als je voor het raam staat snapt ze eigenlijk niet waarom je niet binnenkomt. Nu was dit geweldig.'

 

18:35 - Bevolkingsonderzoeken naar kanker beginnen weer

Het RIVM begint weer met de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Die waren medio maart stilgelegd in verband met het coronavirus.

De onderzoeken worden gefaseerd opgestart, meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Voor het onderzoek naar darmkanker worden de uitnodigingen deze week al verstuurd. Als er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn, worden beide andere onderzoeken in juni en juli weer opgestart.

18:30 - 'Coronaproof' bezoekersruimte

In sommige verzorgingshuizen wordt al geëxperimenteerd met bezoek, maar op de meeste plekken wordt er nog gewerkt met een glazen of plastic scheidingswand. Zoals in deze 'coronaproof' bezoekersruimte van Bartimëus in Ermelo. Op die manier kunnen bewoners van het verpleeghuis Henriëtte van Heemstrahuis hun vrienden en familie weer op een veilige manier ontmoeten.

De tijdelijke bezoekersruimte bestaat uit een speciale portakabin, met in het midden een plexiglas wand. De eerste bewoonster mocht met haar familie deze ruimte voor het eerst in gebruik nemen.

Foto: Bartimëus

17:39 - Apenheul gaat volgende week weer open

De Apenheul in Apeldoorn gaat op maandag 18 mei weer open. Het park doet dat wel met minder bezoekers dan normaal. Hoeveel mensen tegelijk het park in mogen, weet de Apenheul nog niet helemaal. 'We verwachten dat dit op drukke dagen ergens tussen een derde en de helft van het normale aantal zal uitkomen', zegt directeur Roel Welsing.

Foto: Apenheul

17:14 - ‘Koop een week lang alleen Nijmeegse producten’

Een week lang enkel lokale producten kopen, dat is de oproep die drie politieke partijen doen aan de inwoners van Nijmegen. CDA, VoorNijmegen.NU en D66 willen hiermee ondernemers in de Waalstad een steuntje in de rug bieden nu die zwaar getroffen worden door de coronacrisis.

Foto: Google Street View

17:11 - LIVE | Nieuwe vragen en antwoorden over het coronavirus

Nu de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen een feit zijn, organiseert Omroep Gelderland vandaag weer een live sessie met vragen en antwoorden over het virus. Op Facebook kunnen kijkers en lezer live hun vragen stellen. Arts infectieziekten Ashis Brahma geeft de antwoorden.

16:20 - Minder dan 500 coronapatiënten liggen nog op ic

Op de intensive cares liggen nog 498 mensen met het coronavirus. Dat zijn er negen minder dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 'Een beperkte daling, maar dit past binnen de normale schommelingen. Voor het eerst zitten we onder de 500. Een paar dagen later dan gedacht, maar toch is het een belangrijke stap vooruit', zegt Bas Leerink, hoofd van het coördinatiecentrum.

Van de coronapatiënten liggen er 483 op Nederlandse ic's, negen minder dan een dag eerder. Op intensive cares in Duitsland verblijven nog altijd vijftien Nederlandse coronapatiënten, evenveel als op zaterdag en zondag.

Buiten de intensive cares, dus op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen, liggen nog 1118 coronapatiënten, 64 meer dan zondag.

16:02 - Hoezo sportscholen dicht?

De sportscholen moeten nog tot zeker 1 september dichtblijven, als het aan het kabinet ligt. Maar buiten kan er al wel voorzichtig begonnen worden met sporten. De sportschool in Hengelo is druk bezig met de voorbereidingen om morgen weer van start te gaan.

 

15:27 - Kwart van Gelderse bedrijven: 'Corona bedreiging voor voorbestaan'

1300 ondernemers uit Gelderland hebben meegewerkt aan een onderzoek over de gevolgen van de coronacrisis. Het gaat om de eerste meting. In dat onderzoek blijkt nu dat meer dan de helft van de Gelderse ondernemers de gevolgen van de coronacrisis omschrijft als ernstig tot zeer ernstig. Een kwart zegt dat de coronavirus zelfs een bedreiging is voor het voorbestaan van het bedrijf.

De bedrijven vragen ook massaal om hulp. De meesten kloppen aan bij zijn of haar accountant of boekhouder. Daarna wordt de brancheorganisatie, het coronaloket of de gemeente om hulp gevraagd.

Foto: Pixabay

15:05 - De rijlessen starten weer

De rijlessen starten weer, maar dat is best even wennen.

 

14:45 - Heb jij een coronavraag?

14:23 - 'Nog een lange weg te gaan'

De afgelopen week zijn er 7 Nijmegenaren overleden als gevolg van het coronavirus. Burgemeester Bruls stelt dat we 'nog een lange weg te gaan hebben'. 'Het is belangrijk de urgentie vast te houden waar het gaat om de bestrijding van het coronavirus.'

14:16 - Eén nieuwe coronadode in Gelderland, dertien patiënten naar het ziekenhuis

In Gelderland is de afgelopen 24 uur één nieuwe coronadode gemeld aan het RIVM. Er zijn in totaal 13 nieuwe ziekenhuisopnames geweest.

In heel Nederland zijn er 16 nieuwe corona overledenen gemeld.

12:36 - De zwembaden mogen weer open

De Gelderse zwembaden mogen weer open, maar wel na flinke aanpassingen. In Zwembad De Peppel in Ede werd maandagochtend alvast proefgedraaid door medewerkers.

 

11:55 - Partners nog niet mee op zwangerschapscontrole

Hoewel de beroepsorganisaties van gynaecologen, verloskundigen en echoscopisten lieten weten dat partners van zwangere vrouwen weer bij controles mogen zijn, mag dat in Gelre Ziekenhuizen nog niet.

'Wij houden rekening met de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot afstand houden, hierdoor kan er maar een beperkt aantal mensen in het ziekenhuis zijn. We moeten keuzes maken en geven voorrang aan patiënten bij wie een medisch noodzakelijke behandeling uitgesteld is geweest', zo stelt het ziekenhuis.

Foto: Pixabay/sippakorn

11:34 - De vraag van vandaag

 Omroep Gelderland@OmroepGLD #coronavraag: Ik ben 70 jaar en heb diabetes. Ik help een jong gezin met strijken. Mag dit weer als de kinderen vandaag naar school gaan? - vraag van Mien Cornelissen. @ggdnog weet raad! Check https://t.co/ucDVJhKV7p voor meer informatie over #corona. 11:32 - 11 mei. 2020 Andere Tweets van Omroep Gelderland bekijken

10:58 - Kinderen kunnen weer naar school: 'Oppassen dat we niet gaan knuffelen'

Op basisschool Walter Gillijns in Zutphen zijn de leraren erg blij dat de kinderen vandaag weer naar school komen. 'We moeten oppassen dat we ze niet gaan knuffelen.'

09:34 - Verzorgingshuizen ontvangen weer bezoek

Het was de afgelopen maanden rustig in verzorgingshuizen in ons land. Om bewoners te beschermen tegen het coronavirus was bezoek niet mogelijk. Maar met ingang van vandaag is bezoek bij wijze van proef weer mogelijk in 25 instellingen in Nederland. In onze provincie gaat het om zorglocaties in Bennekom, Nijmegen en Varsseveld.

'We zijn erg enthousiast over de deelname aan de proef', zegt Kars Hazelaar van zorginstelling Opella in Bennekom. Daar wonen 72 mensen met dementie, van wie er gelukkig geen enkele is getroffen door corona.

08:58 - Burgemeester Winterswijk al bij de kapper

De kappers zijn weer open en dat wist burgemeester Joris Bengevoord als geen ander. Hij heeft meteen een afspraak gemaakt en zat vanmorgen al in de kappersstoel.

08:09 - Fitnessstudio's en restaurants in buurprovincie weer open

In onze Duitse buurprovincie Nordrhein-Westfalen gaan vandaag de fitnessstudio's en de restaurants weer open. Zo kan iedereen weer naar de sportschool en ook de sporthallen zijn weer toegankelijk. En uit eten gaan kan ook weer, maar de horeca moeten wel aan strikte voorwaarden voldoen.

06:57 - Kappers mogen eindelijk weer knippen

Kappers en andere contactberoepen, zoals pedicures, paramedici, rij-instructeurs en schoonheidsspecialisten, mogen vanaf deze maandag weer aan het werk. Voorwaarde is wel dat ze alleen klanten zonder coronaklachten helpen. Medewerkers mogen mondkapjes dragen, maar dat is niet verplicht.

In Borculo werd zondagnacht alweer geknipt. Lees het hele verhaal: Even 's nachts naar de kapper? Geen probleem in Borculo