Politieke chaos compleet in West Betuwe: college weggestuurd

De gemeenteraad van West Betuwe heeft het college maandagavond weggestuurd. Een meerderheid heeft geen vertrouwen meer in de gemeentebestuurders. Dat gebeurde in de raadsvergadering waar de coalitie verantwoording aflegde voor het opzeggen van het vertrouwen in coalitiegenoot Leefbaar Lokaal Belang (LLB).

Coalitiepartijen SGP, ChristenUnie en Dorpsbelangen constateerden dat de 'chemie weg was tussen de partijen'. SGP voorman Van Bruchem gaf geen verdere details voor hun standpunt tegen LLB, omdat hij naar eigen zeggen niemand wil 'beschadigen' door verder op zaken in te gaan.

Chaos in eerdere raad

Fractievoorzitter Petra van Kuilenburg van LLB vulde het daarom maar zelf in. Zij denkt dat de vorige week uit de hand gelopen digitale vergadering van de raad de druppel was. Die vergadering die via Zoom was georganiseerd werd verstoord door een buitenstaander, die racistische taal uitsloeg.

Van Kuilenburg had al eerder aan de bel getrokken over de veiligheid van Zoom als digitaal vergaderplatform. De reacties die de partij in de pers zou hebben gegeven zouden kwaad bloed hebben gezet bij de andere coalitiepartijen. Ook de kritische vragen, die LLB soms voor het college had, zouden volgens haar hebben meegespeeld.

Zie ook: 'Neger, neger, neger', digitale raadsvergadering ruw verstoord door onbekende stem

Wethouder LLB niet meer welkom

De andere drie coalitiepartijen, SGP, ChristenUnie en Dorpsbelangen, hadden moeite met de LLB-fractie, maar niet met de LLB-wethouder. Toch waren de drie fracties het er over eens dat de positie van de wethouder door de 'politiek verhoudingen' nu onhoudbaar was geworden. Ze dienden daarom een motie van wantrouwen in.

Daarop diende de oppositie een motie in tegen het hele college. Die motie werd aangenomen. De wethouders beraden zich nu op hun positie.