Oproep GGD: 'Kom vanaf 1 juni alléén voor een coronatest als je klachten hebt'

'Kom straks alléén bij acute coronaklachten luidt de oproep van de GGD. Dan kan je het virus via wattenstaafafname in mond en keel vaststellen', benadrukt een woordvoerder van de gezondheidsdienst.

Andreas Voss, hoogleraar microbiologie en arts bij het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, ondersteunt de oproep. 'Kom dus niet als je al wekenlang kucht, want dat heeft geen zin. Bij zo'n wattenstaaftest in neus en keelholte is de kans dan groot dat je Covid-19 niet meer traceert. Dan is de uitslag sowieso negatief', legt hij uit.

'Kom wél bij plotseling geur- en reukverlies, koorts, acute benauwdheid, verkoudheidsklachten of als je last hebt van een druipneus bijvoorbeeld', gaat Voss verder. De Rijksoverheid heeft op haar website een video geplaatst met uitleg over de verschillende coronatesten.

GGD is er klaar voor

Als iemand besmet is met het coronavirus dan volgt bron- en contactonderzoek. De gezondheidsdienst verwacht dat het om duizenden gevallen gaat. GGD Gelderland-Midden zet daarom extra professionals in om het bron- en contactonderzoek in de regio goed te kunnen uitvoeren.

'Door versoepeling van de coronamaatregelen zal het aantal mensen met het corona stijgen. Daar zijn we op voorbereid', aldus de woordvoerder van de GGD.

Afwachten wat brede screening oplevert

Voss juicht het toe dat de GGD'en nu starten met de mogelijkheid om iedereen mét coronaklachten te testen. Als de brede screening van mensen goed wordt uitgevoerd, dan kan je de overdracht van het virus verlagen, legt hij uit. 'Mensen die positief worden getest moeten dan in quarantaine gaan.'

GGD'en onderzoeken dus ook met wie een besmet persoon in contact is geweest. 'Maar het is afwachten natuurlijk hoe de brede screening verloopt.' Gedrag van mensen speelt een belangrijke rol, stelt Voss. 'Mensen moeten zich aan de coronamaatregelen blijven houden.' En zichzelf op corona testen alléén als het nodig is, herhaalt hij. 'Anders wordt het mogelijk onnodig druk bij de teststraten.'

Steun van Defensie en oud-medewerkers

De GGD richt het reguliere werk anders in en zet tijdelijke krachten in. Zo maken ze gebruik van een pool oud-medewerkers. Ook met Defensie en het Rode Kruis wordt samengewerkt. Vanaf september is de verwachting van de GGD dat het aantal testen nogmaals oploopt omdat in het najaar het aantal verkoudheidsklachten sowieso toeneemt.

Op basis van modellen verwacht het RIVM dat 2 tot 8 procent van de geteste mensen besmet zal zijn met het coronavirus. Dat betekent landelijk 600 tot maximaal 2400 bron- en contactonderzoeken per dag. Al deze mensen worden binnen 24 uur gebeld door de GGD om te starten met deze onderzoeken. Voor GGD Gelderland-Midden betekent dit dat er minimaal 24 onderzoeken per dag moeten worden uitgevoerd met een gemiddelde duur van vijf uur per onderzoek.

Als de druk oploopt, kan een GGD gebruikmaken van landelijke flexibele ondersteuning. Er is een back-callcenter van waaruit de bron- en contactonderzoeken worden uitgevoerd. De GGD’en kunnen door die ondersteuning meer aandacht besteden aan bijzondere situaties, zoals besmettingen op scholen of in verpleeghuizen of lokale uitbraken.

Twee soorten testen

Er zijn twee soorten testen. Een om vast te stellen of iemand het nieuwe coronavirus heeft en een of iemand het nieuwe coronavirus heeft gehad. De PCR-test waarbij wattenstaven worden gebruikt om neus en keelholte te checken, is de meest gebruikte test volgens de Rijksoverheid. In een laboratorium wordt gekeken of er genetisch materiaal van het virus in de neus- of mondholte zit.

Met de serologische test wordt gekeken of je het nieuwe coronavirus hebt gehad. Er volgt dan een bloedonderzoek om te onderzoeken of er antistoffen in het bloed zitten.