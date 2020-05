Met dit kastje om je nek blijf je op anderhalve meter afstand

'We hebben straks echt behoefte aan betrouwbare hulpmiddelen', meent Floris Wilmink, één van de uitvinders van het CovidAlarm. Waar Bluetooth er nog wel eens meters naast kan zitten qua nauwkeurigheid, gebruiken de Arnhemse vrienden de UWB Technnologie. 'Die is tot enkele centimeters nauwkeurig.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Interessant voor bedrijven

Wilmink is wel realistisch. 'Je gaat dit niet zien in het straatbeeld, dat is niet te realiseren. Maar voor bedrijven is dit natuurlijk wel heel interessant in fabriekshallen en op bouwplaatsen bijvoorbeeld.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Het CovidAlarm. Foto: Omroep Gelderland

Daarbij is het wel essentieel dat iedereen zo'n kastje, in de vorm van een hangertje om de nek, draagt. 'Het werkt natuurlijk pas als niet alleen jij er een draagt, maar ook de personen die zich in dezelfde ruimte bevinden.'

Verpleeghuizen

In dat kader denk Wilmink dat hun uitvinding ook een rol kan spelen in de versoepeling van de regels bij verpleeghuizen. 'Stel dat iedereen bij binnenkomst bij de balie zo'n kastje omgehangen krijgt en dat elke bewoner en medewerker ook voorzien is, dan kun je daarmee bijvoorbeeld weer op een verantwoorde manier bezoekers toelaten.'

Toch geeft de vinding geen garantie op het voorkomen van verspreiding van het virus. 'Nee dat voorkom je natuurlijk nooit, maar we denken dat het wel een hulpmiddel is om binnen de gestelde regels delen van de economie weer op gang te helpen.'