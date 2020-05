Het mag bijna weer: lopen op de publiekslieveling in de beeldentuin van het Kröller-Müller

De Jardin d'émail in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum. Foto: Omroep Gelderland

Er echt op uit gaan zit er voorlopig nog niet in. Daarom brengen wij Gelderse musea bij je thuis. Deze week gaan wij langs bij het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe.

Na vijf jaar is het dan bijna zover. De renovatie van het kunstwerk Jardin d’émail (emailletuin) van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet is bijna afgerond. De publiekslieveling uit de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum, waar je zowel naar kunt kijken als op lopen, was langzaam door de natuur overgenomen. Nu staat het er weer stralend bij.

Nieuw verflaag

Met samengeknepen ogen loopt restaurateur Susanne Kensche, via ‘de boom’, Jardin d’émail op. ‘Je moet wel een zonnebril bij je hebben als de zon schijnt’, lacht ze. ‘Het is zo wit dat de weerkaatsing van het licht veel te fel is.’ De afgelopen jaren is Susanne, samen met haar team, bezig geweest het beeld zo goed mogelijk te restaureren.

‘De eerste twee jaar hebben we veel onderzoek gedaan naar wat de problemen waren en hoe we die konden oplossen. Zo hebben we onderzoek gedaan naar welke ondergrond en verf het beste gebruikt kunnen worden en het langst blijven zitten. Er wordt natuurlijk gewoon overheen gelopen’, aldus Susanne.

De lijnen

Het gigantische beeld van twintig bij dertig meter werd in 1974 gebouwd in de beeldentuin van het museum. De afgelopen jaren is het ontdaan van de oude verflagen en opnieuw beschilderd met haar kenmerkende lijnen. 'Het beeld kent een veertigjarige geschiedenis van behandelingen, overschilderingen, restauraties en reparaties’, vertelt Susanne.

En er is wel eens iets anders dan in 1974 teruggezet. Nu hebben we met luchtopnames en archieffoto’s zo goed mogelijk bekeken hoe de lijnen en de objecten op het kunstwerk stonden. Zo kwamen we erachter dat sommige lijnen niet meer helemaal hetzelfde liepen als bij de opneming en dat de lijnen wel wat hoekiger mochten.’

Weer open voor publiek

Het museum gaat, als alles meezit, op 1 juni weer open voor bezoek. Jardin d’émail zal dan ook weer te bewonderen en te betreden zijn. Na vele jaren intensief bezig te zijn geweest met het beeld is dat voor Susanne ook best een beetje gek. ‘De eerste kras zal denk ik een beetje voelen als een kras op je nieuwe auto, maar het is ook mooi om straks mensen weer te zien genieten op het beeld.’

Meer weten over dit kunstwerk? Bekijk dan hieronder de uitzending van UIT:

