Vierdaagse stuurt 'tikkie' naar duizenden wandelaars die nog niet betaald hebben

Het gaat om een paar duizend mensen die maandag zo'n betaalverzoek hebben gekregen, laat een woordvoerder weten.

In een e-mail wordt hen gevraagd een 'steentje bij te dragen' door ook 37,50 euro te betalen. 'Je maakt het zo mede mogelijk de kosten die we voor 2020 al gemaakt hebben te dekken. Daarnaast maak je het ook mogelijk dat er weer een volgende Vierdaagse komt. Daarvoor is alle hulp welkom', klinkt het.

Startbewijs voor volgend jaar

Het is volgens de woordvoerder niet voor het eerst dat de debutanten is gevraagd om geld over te maken. 'We hebben al eerder een mail gestuurd toen het nog onzeker was of de Vierdaagse door zou gaan. Toen vroegen we ze 50 euro te betalen.'

De wandelaars die dat bedrag hadden overgemaakt, krijgen nu 12,50 euro terug. Bovendien hebben ze een gegarandeerd startbewijs voor volgend jaar, al moeten ze zich dan opnieuw inschrijven en het volledige inschrijfgeld van die editie betalen.

Geen straf

Ook de debutanten die nu alsnog 37,50 euro betalen, zijn volgend jaar verzekerd van deelname aan het wandelfestijn. 'De eerste honderd mensen hebben het geld inmiddels overgemaakt na ons nieuwe betaalverzoek', zegt de woordvoerder.

Wie niet betaalt, hoeft niet bang te zijn gestraft te worden. Er bestaat bijvoorbeeld niet zoiets als een schorsing voor de komende editie. 'We kunnen het ze niet verplichten om te betalen', aldus de woordvoerder.

