Sportcentrum sluit per direct de deuren

Sportcentrum de Tuunte in Winterswijk sluit per direct de deuren. De coronacrisis trekt financieel een te zware wissel op het fitnesscentrum en de reeds beoogde verhuizing naar een ander pand wordt tegengewerkt door de omwonenden.

De eigenaren Gert Bongers en René Grevers hebben de leden in een brief per mail geïnformeerd: 'Het valt ons zwaar om deze mededeling met jullie te moeten delen, maar wij zijn helaas genoodzaakt om de activiteiten van Sportcentrum de Tuunte per direct te staken. De ingrijpende (financiële) gevolgen van de coronacrisis in combinatie met tegenslagen op onze beoogde nieuwe locatie voor de fitness, liggen hieraan ten grondslag.'

Dag en nacht

Sportcentrum de Tuunte op het Europark, uitgegroeid tot een begrip in Winterswijk, zou ingeruild worden voor een nieuwe formule in de Roelvinkstraat in Winterswijk: Anytime Fitness, waar je 24 uur per dag zou kunnen sporten, dus de hele dag en nacht. Dat vooruitzicht deed de buurt steigeren, vooral uit angst voor lawaai en overlast in de nachtelijke uren.

Daardoor liep de geplande verhuizing naar de Roelvinkstraat vertraging op en die is nu van de baan, zo valt te lezen in de brief: 'Na het principeakkoord van de gemeente Winterswijk d.d. 5 september 2019 was ons streven om in april 2020 te zijn verhuisd naar de Roelvinkstraat. Door de grote weerstand van de buurtbewoners en een opstapeling van steeds meer aanvullende eisen vanuit de overheid blijkt dat dit niet haalbaar is.'

Bongers en Grevers hebben de balans opgemaakt en gooien de handdoek in de ring. 'Met pijn in ons hart zeggen wij tot ziens. Maar blijf gezond', zo besluiten ze de mail aan de leden.