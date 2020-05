Frans viert 73ste verjaardag met zijn ouders in het verpleeghuis

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik versta je niet. Je hebt een lap voor je mond', zegt zijn 96-jarige vader als Frans de ruimte binnenkomt die in verpleeghuis De Honinghoeve speciaal is ingericht voor bezoek.

'Hij krijgt het niet allemaal meer mee. Mijn vader krijgt medicijnen, waardoor hij een beetje rustig is. Mijn moeder snapt het allemaal wel. Ze wordt binnenkort 94 jaar. Ik breng elke morgen de krant met een kaartje erbij met de laatste nieuwtjes. Op die manier proberen we contact te houden. Doordat ze de krant leest, begrijpt ze wel wat er aan de hand is met corona.'

Hard gelag

'Maar het is voor ons allemaal erg moeilijk dat ze in deze situatie achteruit gaan en je kan er niet vrij bij. Ik zou graag weer bij ze zijn in hun eigen omgeving. Ik weet zeker dat ik dan weer makkelijker contact kan maken met mijn vader. Je wilt het liefst zelf betrokken zijn bij de laatste fase van hun leven. Het is een hard gelag dat we nu zo uit elkaar zijn gerukt.'

Toch een verjaardag

Maar de verjaardag kon gezamenlijk worden gevierd. 'De verjaardag is nog nooit gevierd zonder mijn ouders. Daarom heb ik een bezoek aangevraagd op mijn verjaardag. Met gebak, het was echt gezellig. Mijn zus is er ook bij, maar dan voor het raam. Want ik er is maar één persoon die naar binnen mag en dat ben ik.'

Verruiming regeling

'Vijf jaar geleden zijn ze na een brand in de Notenhout geëvacueerd en vanaf die dag ben ik er twee keer per dag naartoe gegaan. Zo maakte ik deel uit van hun structuur en dat is nu weggevallen. Deze week komt er een nieuwe uitspraak. Ik hoop niet dat het alleen is dat er meer verpleeghuizen mee gaan doen, maar ook dat we weer vaker op bezoek mogen. Desnoods één of twee keer per week.'

