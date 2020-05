Lukt het Harm de oehoe te zien?

Vorig jaar heb ik meer dan 50 urenlange afleveringen gepodcast over 100 jaar radio. Een feest voor iemand zoals ik die naast TV ook altijd met heel veel liefde radio heeft gemaakt. Misschien wel het mooiste uit die eeuw geluid was voor mij Paulus de Boskabouter.

Met die prachtige begintune en die schitterende stemmen van bedenker en maker Jean Dulieu. Uit m’n jeugd, meer dan 50 jaar geleden. Met de gevaarlijke en gemene Eucalypta, met Salomo de raaf, Gregorius de das en de wijze en imponerende Oehoeboeroe... de je raadt het al… oehoe. Voor deze aflevering van Buitengewoon zijn we naar de steengroeve vlakbij Winterswijk geweest… waar de oehoe leeft en nu ook broedt. En ineens realiseerde ik me: ik weet al heel heel heel veel jaren wat een oehoe is, maar ik heb er nog nooit één in het wild gezien.

Ik wil hem zo graag zien. Zou het gaan lukken? Harm Edens

Want jaren geleden was ik ook in de groeve voor Gelderse Koppen en wat een drama: de grote uil die er toen woonde was uitgerekend een dag ervoor overleden. Ik stond naar een leeg nest te kijken. Nu een herkansing…. Ik wil hem zo graag zien. Zou het gaan lukken?

Vanaf zaterdag 2 mei is er elke week een aflevering te zien op TV Gelderland van BuitenGewoon, Presentator Harm Edens wandelt door Gelderland, met boswachters en gidsen en laat zich verrassen door alles wat ze tegenkomen. Hij schrijft wekelijks een column, voorafgaand aan de uitzending.

