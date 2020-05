'Laten we de natuur een prominente plek geven in de nieuwe wereld'

De lucht die we inademen bestaat voor 78 procent uit stikstof, maar als we er te veel van op en in de bodem krijgen doet het z’n naam eer aan: dan verandert het van onopvallend en goed in z’n letterlijke betekenis: stof waardoor we stikken. En met name de eikenbomen op de Hoge Veluwe trekken het slecht. Die gaan er bij bosjes aan.

We vinden het altijd moeilijk om te reageren op een onzichtbaar gevaar. Voor het coronavirus gold dat niet. Dat virus is wel onzichtbaar maar de gevolgen waren meteen ernstig en groot. We reageerden met z’n allen meteen en onze hele toekomst is erdoor veranderd. Stikstof vermoordt langzaam onze biodiversiteit en daarmee wordt de wereld waarin we leven ook een stuk onzekerder, maar het is voor bijna iedereen onzichtbaar. En dus reageert er bijna niemand. Dan helpt een grote dode eikenboom me wel. En meerdere bij elkaar helemaal.

Het zijn stille slachtoffers van een wereld die te erg uit balans is. Harm Edens

Te vroeg gestorven eikenbomen zijn heel erg triest en doen pijn aan m’n ogen. Het zijn stille slachtoffers van een wereld die te erg uit balans is. Als we dan toch samen een nieuwe wereld gaan maken na de crisis, laten we de natuur daar dan een prominente plek in geven. En voor het teveel aan stikstof sluiten we de grenzen.

- Harm Edens

