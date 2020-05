Anneke schrijft boek over vrouwen in het verzet: 'Het is zo'n ondergeschoven kindje'

Mannen in het verzet. Je kunt er als je wil jarenlang elke dag een nieuw boek over lezen. Hoe anders is dat als je het hebt over vrouwen in het verzet. Op enkele boeken over heldhaftige vrouwen na, is er maar weinig. Schrijfster Anneke Nolet brengt daar nu een beetje verandering in.

Nolet schreef een boek over vrouwen in het Rijk van Nijmegen die in de oorlog in het verzet zaten. 'Het is zo'n ondergeschoven kindje', zegt Nolet: 'Ik denk dat veel mensen als je aan vrouwelijke verzetshelden denkt, niet verder komen dan Het meisje met het rode haar, maar daar houdt het dan wel op.'

Zeven jaar bezig geweest

Ze schrijft al langere tijd over vrouwen in de oorlog, vrouwen die zich net als mannen aansloten bij het verzet. Met dit nieuwe boek is ze zeven jaar bezig geweest. 'Ik heb onderzoek gedaan naar de rol van vrouwen in het verzet hier in het Rijk van Nijmegen.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Anneke Nolet:

Nolet kwam erachter dat vrouwen in Nijmegen en omgeving wel degelijk van meet af aan betrokken waren bij verzetsactiviteiten, dat ze zich gedurende de oorlog inspanden voor bijna alle soorten verzetswerk en zelfs deel uitmaakten van de plaatselijke top van het verzet. Ze legt in het boek uit waarom deze structurele bijdrage van vrouwen aan het verzet zo onbekend is.

Boek op een karretje naar Bruls

De schrijfster is blij dat er 75 jaar na dato alsnog aandacht komt voor vrouwen die destijds een heldenrol hebben vervuld. Ook de Nijmeegse burgemeester Bruls is blij met het boek.

Hij zou eigenlijk op een feestelijke boekpresentatie het eerste exemplaar krijgen. 'Maar dat liep natuurlijk helemaal anders', vertelt Nolet. 'Maar ik ga het nu toch aan hem overhandigen. Ik rij het op een karretje naar hem toe, zodat hij het op deze manier toch officieel in ontvangst mag nemen.'