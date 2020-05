'Het ziekenhuis zal nooit meer hetzelfde zijn', een uniek kijkje achter de schermen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik zie en hoor u wel, maar volgens mij hoort u mij niet hè?' Longarts Anneke van Veen probeert voor het eerst een videoconsult met één van haar vaste patiënten: Truus Jansen-Homan uit Dodewaard. Al snel heeft Truus de instellingen goed staan. 'Ah, daar bent u. Wat fijn! Ik wil graag even met u de uitslagen van het onderzoek doornemen.'

Longarts Anneke van Veen in video-gesprek met Truus Jansen-Holman. Foto: Omroep Gelderland.

Truus praat ontspannen met haar arts. 'Ik vind dit prima', zegt ze als ik haar via het schermpje vraag hoe dat bevalt, zo'n videoconsult. 'Het scheelt mij een heel eind op en neer rijden naar Nijmegen. En het is fijner dan telefonisch, omdat je toch ziet met wie je praat.' Dat ze de dokter niet in levende lijve ziet, maakt haar niet uit.

Minder naar het ziekenhuis

'Ongelooflijk', grinnikt longarts Anneke van Veen om die laatste opmerking. 'Maar we horen het meer; mensen vinden het prima om op deze manier contact te hebben. En voor ons is dit één van de mogelijkheden om te zorgen dat er minder mensen naar het ziekenhuis komen. Dat moet ook wel, want anders kunnen we die anderhalve meter afstand niet in acht houden.'

Longarts Anneke van Veen maakt met een collega haar spreekkamer 'corona-proof'. Foto: Omroep Gelderland.

Normaal zit de wachtkamer vol met patiënten die allemaal op een andere dokter wachten. Nu zit er bijna niemand. De afspraken worden zoveel mogelijk via videobellen of telefoon gedaan. De mensen die voor het eerst komen of fysiek onderzoek nodig hebben, worden gespreid. De stoeltjes in de spreekkamer van de dokter zijn anderhalve meter naar achteren geschoven.

Alle bezoekers van het ziekenhuis worden vooraf gescreend. Foto: Omroep Gelderland.

'Natuurlijk moeten we ook lichamelijk onderzoek doen', zegt de longarts. 'Bij de ingang worden mensen al met vragenlijsten gescreend. Hebben ze klachten, dan krijgen ze een mondkapje en als we denken dat ze misschien besmet zijn met het Covid-virus, trekken wij ook beschermend materiaal aan.'

Alsof je door een golf overspoeld werd Longarts Anneke van Veen

Anneke heeft een heftige periode achter de rug tijdens die enorme piek aan patiënten op haar longafdeling. 'We gingen in één weekend van nul naar zeventig patiënten. Het was heftig en hectisch. Ik heb thuis wel af en toe een traantje gelaten. Omdat het je overspoelt als een golf; zoveel tegelijk, zulke verdrietige verhalen. Vier mensen die een potje bridge hadden gespeeld en er nu alle vier niet meer zijn. De verpleegkundigen die het zichtbaar zwaar hadden. En dat in combinatie met veel te weinig slapen, zorgt wel dat het heftig was.'

De heftige piek is voorbij, maar het corona-virus heeft de ziekenhuizen nog volledig in zijn greep. Er liggen nog steeds ernstig zieke patiënten; er wordt jacht gemaakt op het virus en ondertussen proberen dokters en verpleegkundigen de gewone zorg weer op te starten. Mét alle corona-regels. Hoe het er nu in het ziekenhuis aan toe gaat, laat verslaggeefster Annemieke Schakelaar deze en de komende vier maandagen zien in de serie Nu, in het ziekenhuis. Annemieke loopt mee op de longafdeling van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen en krijgt een kijkje in de laboratorium-keuken in het UMC Radboud. Elke maandagavond online, op TV vanaf 17.20 uur elk uur en op Radio Gelderland elke maandagochtend om 10.40 uur.

Ze vindt het fijn dat ze haar 'eigen' patiënten nu weer kan spreken. Ook al is het op afstand. 'We hebben in die crisis dingen heel snel voor elkaar gekregen die anders heel lang duren. Of waar we al mee bezig waren, maar die nu zo opeens in een stroomversnelling zijn gekomen. Dit videobellen, maar ook meer mensen die zichzelf thuis injecteren en dus niet meer naar het ziekenhuis hoeven en het ontwikkelen van een app waarmee we mensen met een chronisch ziekte goed kunnen volgen zodat ze alleen naar het ziekenhuis hoeven te komen als het slecht gaat.'

Hou het vast!

Waardevolle ontwikkelingen vindt ze. Opgedaan in die heftige weken van grote saamhorigheid en snelle beslissingen in het ziekenhuis. 'We zeggen vaak tegen elkaar deze dagen: hou het vast.'

