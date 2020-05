Enrico werd bokskampioen, zonder zijn tegenstander aan te raken

'Het is grappig', reageert Enrico op zijn overwinning. 'Het is leuk dat ik de eerste ben in de geschiedenis. En waarschijnlijk de enige. Want ik denk niet dat het kampioenschap nog een keer wordt georganiseerd.'

Schaduwboksen doet Enrico normaal gesproken als training. Negen minuten lang bokst hij 'in de lucht' tegen een denkbeeldige tegenstander. Tijdens het kampioenschap, dat zondagavond werd uitgezonden op de NOS, schaduwbokste hij slechts dertig seconden. Klaarblijkelijk deed hij dat dus beter dan zijn tegenstander Max van der Pas.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik heb in dertig seconden laten zien dat ik alles beheers: dekking, verdeling van het gewicht, gevarieerde combinaties van stoten, en de juiste kracht en snelheid.' Vanuit zijn bescheidenheid vindt Enrico het lastig om te vertellen wat hem beter maakt dan de rest. 'Stappen en stoten op een bepaalde manier is voor veel mensen lastig. Voor mij voelt dat heel natuurlijk.'

Signaal naar de buitenwereld

Een prijs wint de Didammer er niet mee. Wel zet de boksbond de sport hiermee in het daglicht. 'Het is bedoeld om ons bezig te houden, tijdens deze tijd van corona. En als signaal naar de buitenwereld dat wij als bokswereld bezig zijn en blijven. En dan op een leuke manier. De boksbond zit niet stil.'

Deze overwinning is lang niet de eerste die hij op zijn naam kan zetten. Enrico kwalificeerde zich al voor de Olympische Spelen in 2016; de eerste Nederlandse bokser die dat lukte sinds 1992. 'Ook haalde ik medailles op het Europees Kampioenschap, en won ik van een wereldkampioen. Dat was beiden ook al lang niet gebeurd. Daar ben ik wel trots op.'

Zijn volgende stip op de horizon is een kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokyo. Inmiddels mag de bokser weer drie dagen per week trainen op Papendal. 'Ik moet nog één wedstrijd winnen. Dan ben ik de eerste Nederlandse bokser die twee keer naar de Spelen gaat, sinds 1988. Ik wil laten zien dat ik dat kan.'

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.