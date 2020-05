Marco van Duin mogelijk terug bij NEC als keeperstrainer

De 33-jarige doelman staat nu nog onder contract bij FC Groningen, maar daar kan hij niet blijven. Hij is nu de belangrijkste kandidaat om Gabor Babos op te volgen, die volgend seizoen keeperstrainer wordt bij NAC.

Het zou de derde periode bij NEC worden voor Van Duin. Van 2010 tot 2012 was hij al derde doelman. Daarna kwam hij uit voor Sparta en Almere City, maar in 2015 keerde hij terug en debuteerde hij ook in het eerste elftal. Maar hij speelde slecht vier duels, Hannes Halldorsson en later Brad Jones waren de vaste keuzes onder de lat. Daarna was hij reservedoelman achter Joris Delle, maar nadat de Fransman enkele zwakke wedstrijden afwerkte en een bron van onrust werd in de spelersgroep, keerde Van Duin terug in het doel. Vorig seizoen kwam hij door de ernstige knieblessure van Norbert Alblas weer in de basis. Na het aantrekken van Mattijs Branderhorst werd hij weer reservekeeper en werd zijn contract niet meer verlengd.

Wilfried Brookhuis leek ook een kandidaat om keeperstrainer te worden bij het eerste elftal, maar hij gaat waarschijnlijk die functie vervullen bij NEC onder 21 en onder 18.