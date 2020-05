Bewoners voelen zich opnieuw niet serieus genomen door gemeente

In december 2019 veegde de gemeenteraad een vernieuwd plan voor bedrijvenpark Born-Oost van tafel. Er was te veel protest tegen. In goed overleg met omwonenden moest er daarom een breder gedragen plan komen. Vertrekpunt daarvoor is het kleinere bedrijvenplan uit 2009, werd afgesproken (pdf).

'90 procent hetzelfde'

Maar de gemeente houdt zich niet aan die opdracht, stelt Tromp. Van goed overleg is volgens hem geen sprake. 'Er wordt per mail gecommuniceerd, terwijl de raad heel duidelijk heeft gezegd: ga om tafel. Dat kan in deze coronatijd ook digitaal, maar is niet gebeurd.'

De gemeenteambtenaren borduren bovendien voort op het grote plan uit 2019, voor 80.000 vierkante meter, in plaats van het plan uit 2009 voor 50.000 vierkante meter bedrijventerrein, stelt hij. 'Je kunt niet de uitgangspunten die in december zijn afgeschoten weer voor 90 procent overnemen', luidt zijn kritiek. 'Het gaat om verschuiving van accenten, er verandert niks wezenlijks.'

WUR 'andere interpretatie'

Een woordvoerder van Wageningen University & Research (WUR) stelt dat er mogelijk sprake is van een verkeerde interpretatie van het raadsbesluit. 'Hoeveel er gebouwd wordt staat niet ter discussie, de kwaliteitseisen waar de gebouwen aan moeten voldoen wel', stelt hij. 'Zo hebben wij dat begrepen.' Verder geeft hij aan tot nu toe tevreden te zijn met de overleggen, maar dat het proces wel langer duurt dan hij had gehoopt.

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat alle feedback wordt meegenomen. 'Afgelopen donderdag is er een stuk uitgestuurd waarop feedback is binnengekomen vanuit omwonenden, raad en andere belanghebbenden. Deze feedback nemen we zeer serieus, en we beraden ons nu op de vervolgstap. Als gemeente vinden we het belangrijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen met alle betrokkenen.'

Onhandige planning

De zogenoemde nieuwe nota van uitgangspunten die er nu ligt, vindt de groep omwonenden 'onacceptabel'. Daarbij wijst Tromp ook op de 'onhandige planning' van de gemeenteambtenaren.

Ze wilden woensdag een digitaal overlegmoment over de Born-Oost. Precies op datzelfde moment wordt er in de gemeenteraad ook gesproken over Beter Bereikbaar Wageningen, de mogelijkheid van een rondweg om de universiteitscampus. 'Dat willen wij als omwonenden natuurlijk ook volgen.' De gemeente laat weten dat de bijeenkomst wordt verplaatst.

De omwonenden hebben een brief gestuurd naar alle raadsleden van de gemeente Wageningen om hun ongenoegen over de gang van zake onder de aandacht te brengen.

