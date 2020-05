Speciaal voorleesboekje voor jonge kinderen in Oude IJsselstreek

'We hebben bij de geboorte van Lotte (zus Romee, red.) al wel een knuffeltje gekregen toen we aangifte van haar geboorte deden bij het gemeentehuis', vertelt moeder Lisanne Wisselink. 'Ik vond het toen heel leuk dat je een knuffeltje kreeg, het is toch een cadeautje vanuit de gemeente.' Van Dijk zag dat het boekje enthousiast werd ontvangen door Lotte. 'Je zag dat ze het gelijk oppakte en er doorheen ging bladeren', aldus de burgemeester. 'Je ziet dat het werkt. Volgens mij is het een schot in de roos.'

Bekijk hier de video (tekst gaat daaronder verder):

'Het begint bij mij thuis'

Na de eerste uitgave, die bestaat uit 1200 exemplaren, krijgen alle pasgeboren kinderen het boekje opgestuurd. Zo worden ze van jongs af aan wegwijs gemaakt in de gemeente. 'Het boekje begint bij mij als burgemeester', legt Van Dijk uit. 'Ik ben de reisleider. Het begint bij mij thuis en daarna neem ik de kinderen mee door de gemeente. We komen op allerlei leuke plekken.'

'Nu kun je geen kant op'

Het cadeautje is ook bedoeld als een steuntje in de rug voor jonge kinderen en hun ouders, omdat zij een bijzondere tijd achter de rug hebben. 'Het was heel moeilijk', zegt Lisanne Wisselink. 'Vooral voor Koen (partner Lisanne, red.) zijn ouders. Ik ging daar zelf vaak met Lotte een kopje koffie drinken. Nu kun je geen kant op. Je stelt je verlof wel anders voor dan dit.'